Her blir det garantert skiføre i påsken

05.04.19 10:19 | Oppdatert: 05.04.19 11:12

Selv om krokusen blomstrer i lavlandet, ligger det an til en super skipåske mange steder på fjellet. Se de ferske bildene av glitrende snø som sannsynligvis vil ligge til langt over påske.

Betjeningen på mange av Turistforeningens hytter melder om nysnø og fine skiforhold i fjellet. Selv om det nå er noe mindre snø enn vanlig, ligger det til rette for en strålende skipåske

På Turistforenings-hyttene er det alltid plass. Når alle rom og senger er opptatt, er det fortsatt mulig å få en madrass på gulvet. Hvis du likevel vil sikre deg eget rom, begynner du å bli sent ute. Men det er ikke for sent. En del av hyttene har fortsatt noe ledig i påsken.

Alle kan bo på Turistforeningens hytter, medlem eller ikke. Men det er billigere for medlemmer, og som hovedregel har du tjent inn medlemskontingenten etter tre netter på betjent hytte. Da støtter du også arbeidet for å sikre friluftslivet og turmulighetene i Norge.

Jotunheimen

Allerede ved Beitostølen, før du kommer inn i selve Jotunheimen, er det skiføre nå. Litt ujevne forhold nede i dalen, men milevis med oppkjørte løyper i høyden. Mange av gjestene ved Beitostølen kjører også de 15 minuttene opp til Valdresflya for å gå på den hardpakkede snøen der. Siden veien nå er åpen på dagtid, er det også mulig å kjøre inn til Gjendesheim . Der er det foreløpig god plass, og et godt utgangspunkt for flotte vårturer ved Valdresflya.

DNT Oslo og Omegn har satt opp egne busser mellom Otta og Gjendesheim i vinter. Bruker du den, får du et grønt gavekort på 100 kroner ved ankomst til Gjendesheim.

Glitterheim i Jotunheimen melder om knallføre nå, og strålende værmelding fremover. Glitterheim ligger på 1400 meters høyde nordøst i Jotunheimen, med 2000-meterstopper som Glittertinden, Nautgardstinden, Memurutinden og Trollsteineggje i nærheten. Skjærtorsdag holder presten i Lom, Einar Gelius, påskemesse på Glitterheim.

DNT Oslo og Omegns vinterbuss fra Otta til Gjendesheim stopper på Veolie. Derfra er det en 25 kilometer merket løype inn til Glitterheim. Person- og bagasjetransport med beltebil kan bestilles fra hytta hver onsdag og lørdag.

Rundt Fondsbu er det godt med snø. Halvannen meter i snitt, forteller vertskapet. På toppene er det litt avblåst, men med snøfallet de siste dagene ser det lyst ut for påsken.

Fondsbu byr også på lokalmat servert med ekte kjærlighet. Alt lages fra grunnen av, og middagen starter alltid med at vertinne Solbjørg synger før hun presenterer menyen.

Veien til Fondsbu brøytes ikke, men beltebil fra Tyin kan forhåndsbestilling fra hytta. Fra Tyin er det også en 20 kilometers kvistet løype til Fondsbu.

Breheimen

Nørdstedalseter øverst i Fortunsdalen er et knutepunkt i ruten mellom Jotunheimen og Breheimen. Dette er hytte nummer to på den populære langturen Massiv , så hit kommer mange sprekinger som skal går en eller flere etapper av den 350 kilometer lange fjellturen gjennom Breheimen, Jotunheimen, Skarvheimen og Hardangervidda. Vertskapet melder om litt mindre snø enn vanlig, men likevel fine skiløyper for dem som skal gå Massiv-ruten.

Sota Sæter i Breheimen melder også om fint føre. Litt lite snø nede i dalene, men likevel nok til å gå på ski. Foreløpig er det god plass på hytta i påsken. Den over 100 år gamle seteren består av ti bygninger på et tun. Her er det fint å være i flere dager, eller starte hytte-til-hytteturen innover i fjellheimen. Sota Sæter har aktivitetsledere for barnefamilier fra skjærtorsdag til første påskedag.

Det nye vertskapet, Ove og Silje Lilleengen, har lansert nye aktiviteter, blant annet en 18 kilometer lang rundløype for fatbike-sykling, hundekjøring og skiskøyting rundt hytta.

Det er bilvei helt frem til hytta, men vertskapet har også satt opp egen påskebuss fra Otta stasjon.

Hardangervidda

Haukeliseter fjellstue melder om fine skiforhold, til tross for noe mindre snø enn vanlig på denne tiden. Fjellstua ligger på 1000 meters høyde, ved inngangen til Hardangervidda Nasjonalpark.

Påskeprogrammet byr på blant annet påskejakt for barn, skilek, påskeverksted, familiequiz og mye mer. Første påskedag avrunder de hele feiringen med en heidundrendes ukulelekonsert!

Det er bilvei helt frem til Haukeliseter, og Haukeliekspressen stopper rett ved døren.

Sandhaug – som ligger midt på Hardangervidda – melder om mer enn nok snø nå, det er til og med litt nysnø på toppene. Hytta har god plass både til den som krysser Hardangervidda på langs, og til den som vil bo der noen dager. Skjærtorsdag har Tønes konsert på hytta.

Du kan gå kvistet rute fra Dyranut (24 kilometer) eller fra Maurset (30 kilometer) Det går buss fra Voss til Maurset. Du kan også benytte ekspressbuss Oslo – Bergen via Brimnes.

På Solheimstulen forventes det at snøen og de gode forholdene skal holde til over påske. Hytta ligger 990 meter over havet, helt innerst i Jønndalen i Numedal, ved foten av Hardangervidda Nasjonalpark, Det er både oppkjørte dagsturløyper i området, og merkede vinterløyper til blant annet Mårbu (17,4 kilometer) og Rauhelleren (31,6 kilometer.)

En populær tredagerstur er Solheimstulen – Mårbu – Rauhelleren – Solheimstulen, 66 kilometer i alt. Det er bilvei helt inn til hytta hele året. Vertskapet kan også hente deg ved riksveien hvis du kommer med buss til Hagenkrysset.

Mårbu , som ligger 17,4 kilometer fra Solheimstulen, melder om nysnø, gode skiforhold og Hardangervidda på sitt beste. Rundt selve hytta er det småkupert terreng, mens det litt lenger unna er topper opp i 1400 meters høyde. Hytta er et naturlig stoppested på en hytte-til-hyttetur over Hardangervidda.

Skarvheimen

Geiterygghytta ligger på 1224 meters høyde mellom Hardangervidda og Jotunheimen. Rett utenfor hyttedøren er det rikelig med snø og milevis med kvistede løyper. Det kom et fint lag med nysnø sist onsdag.

Selv om mange allerede har booket rom for å bruke hytta som base for dagsturer i påsken, er det fortsatt noe ledig.

Mange av gjestene på Geiterygghytta skal gå Massiv-turen, og vertskapet melder om fine forhold langs ruten i Skarvheimen og Hardangervidda.

Fra palmesøndag til andre påskedag går det buss fra Ål sentrum og Geilo stasjon til vestsiden av Geiteryggtunnellen. Derfra er det en fem kilometers skitur til hytta. Det er også fint å gå på ski fra Finse (16,5 kilometer) eller fra Hallingskeid (24,6 km)

En populær femdagerstur starter på Finse, og går via Geiterygghytta, Hallingskeid og Kongshelleren til Lungsdalshytta, i alt 77,4 kilometer.

Finsehytta melder også om bra med snø. I påsken har de en basecamp med aktivitetsledere fra onsdag til første påskedag. Da blir det organisert aking, snøhulegraving, lavvo, bålpanner og snølek. Til Finse kommer du med Bergensbanen.

Trollheimen

Jøldalshytta melder om godt med snø i Trollheimen. Med 15 centimeter nysnø på toppen er det rene silkeføret. Den tradisjonsrike Jøldalshytta er en av de tre betjente hyttene i den populære turklassikeren Trekanten, som også omfatter Trollheimshytta og Gjevilvasshytta.

I første halvdel av påsken, fra 14.–17. april er det aktivitetsledere her som tilrettelegger opplevelser og aktiviteter for hele familien.

Sylan

Sylan i Trøndelag består av til sammen 760 kilometer med permanent vintermerkede ruter på norsk side og svensk side. Rutene leder deg inn i fjellet og til et tyvetalls hytter.

Fra Storerikvollen meldes det om fine skiforhold og godt med snø i området. Også her har det kommet et godt påfyll de siste dagene.

Storerikvollen ligger på en setervoll, med panoramautsikt mot Sylmassivet. Hytta som er fra 1897 har grove tømmervegger, store peiser og en innredning som minner om gamle bondestuer. Turen dit kan starte ved Bjørneggen turisthytte i Meråker eller fra Ås i Tydal. Fra begge steder er det en dagsmarsj på 22 km inn til Storerikvollen.

Langsua

Langsua, også kalt Gausdal Vestfjell, ligger mellom Valdres og Gudbrandsdalen, og rommer skoger, topper og tinder. Området egner seg godt for barnefamilier med korte dagsetapper mellom de fleste hyttene.

Her ligger Liomseter som et ypperlig utgangspunkt for dagsturer og lengre turer, for eksempel inn i Jotunheimen og til Beitostølen. I påsken blir det lek og familieaktiviteter med Turboteamet til Barnas turlag fra torsdag til søndag.

Kjell Arne og Hilde Grøntjernet er nytt vertskap her. De forteller om bra med snø, minusgrader om natten, nydelig vær nå, og lovende værmelding fremover.

Tafjordfjellene

I Tafjordfjellene på Sunnmøre har det kommet mye nysnø de siste to ukene, og fortsatt er det lave temperaturer om natten. Området på bildene ligger på 1000–1700 meter over havet, ved Torsbu.

Der vil det sannsynligvis være snø til langt ut i juni, melder Ålesund turistforening. På Grotli er det en meter snø, så det går fint å gå på ski derifra også.

I Nord-Norge er det mye snø mange steder, og det er høysesong for toppturer. Les om Finnmarksalpene med ski og kajakk her.

I Sunnmørsalpene er det snø over 500 meter. Bergen og Hordaland turlag melder om godt skiføre de fleste steder i høyden der. I Ryfylkeheiane og Setesdalsheiane er det mindre snø enn normalt, men mer en nok til å komme seg ut på skitur i vårværet.

Femundsmarka og Svukuriset melder om fine forhold fremdeles.

Rondane

Her meldes det om bra forhold inn mot Rondvassbu . 15 centimeter nysnø de siste dagene har myknet opp føret så nå er det kjempefine forhold. Rundt Grimsdalshytta og Bjørnhollia er det noe mindre snø.

Oslo også?

Ifølge løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen er det ganske stor sjanse for at det blir mulig å gå på ski også rundt hovedstaden i påsken.

– Om det holder seg kaldt om natten fremover er det gode muligheter for fine påsketurer i de høyereliggende områdene i Marka. Det vil si Vestmarka, Krokskogen, Nordmarka og Romeriksåsene. Best forhold er det der skiløypene går på skogsbilvei. Vi anbefaler å følge med føremeldingen vår på skiforeningen.no for daglige oppdateringer på skiforholdene.