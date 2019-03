Instagram versus virkelighet: Unngå å bli skuffet på tur

15.03.19

Det bugner av reiseinspirasjon på Instagram, og lar du et glamorøst, fargerikt bilde bestemme din neste ferie, er det fare for å bli skuffet.

Instagram er en fantastisk plattform å drømme seg bort på når den norske vinteren gir deg gusten hud og reisefeber. Samtidig er det greit å ha i bakhodet at de vakreste bildene mest sannsynlig er tatt av profesjonelle reise-instagrammere, og at mange av bildene nok har vært en runde gjennom Photoshop før de publiseres.

En annen ting det er verdt å merke seg er at de typiske turistattraksjonene sjelden er tomme for turister. Ofte står man opp grytidlig for å rekke blinkskuddet før turistene har karret seg ut av hotellsengene. Andre ganger tas det bilder fra vinkler som får det til å virke folketomt.

Noen bilder tar lang tid å planlegge, og det er flere ting som skal klaffe for å få et reisemål til å se best mulig ut – pent vær, klart vann og riktig lys. De færreste av oss har med seg fotobag med droner, kamerastativ og et større utvalg av speilreflekskameraer på tur, husk at de fineste bildene sjelden er tatt med mobilkamera.

Det er derfor kanskje greit å ikke sette forventningene sine etter hva man ser på Instagram. Under ser du et utvalg Instagram-bilder som skiller seg ganske mye fra virkeligheten:

Taj Mahal, India:

Eiffeltårnet, Paris:

Den kinesiske mur, Kina:

Cappadocia, Tyrkia:

Gardens By The Bay, Singapore:

Times Square, New York:

Bá Ná Hills, Vietman:

Kristusstatuen, Rio de Janeiro

Dubai:

Trolltunga, Odda kommune