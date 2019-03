Byguide

Manchester: Her kan du møte på spillerne

01.03.19 14:12 | Oppdatert: 02.03.19 12:31

Med Ole Gunnar Solskjær ved roret i en av verdens største fotballklubber, har Manchester blitt en mer spennende reisedestinasjon for flere enn de mest trofaste fotballsupporterne.

Det er først og fremst byens to store fotballag som de fleste nordmenn forbinder med den engelske byen. Manchester City og Manchester United .

Og interessen for den røde delen av byen har eksplodert etter at Ole Gunnar Solskjær ble midlertidig manager for Manchester United i desember. Spesielt med den sportslige suksessen nordmannen har tatt med seg til klubben.

Det førte til at reisebestillingene til byen bokstavelig talt gikk til himmels. Ifølge kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, tredoblet salget seg i slutten av desember – sammenlignet med samme periode i 2017 – like etter at nordmannen ble hentet til klubben.

Rundt nyttår var det kun to byer i verden nordmenn bestilte flere reiser til: London og Bangkok.

Er man først på fotballtur i Manchester og drømmer om å møte noen av byens største stjerner, finnes det noen steder sannsynligheten er større for å møte Paul Pogba, Sergio Agüero og kanskje til og med Ole Gunnar Solskjær.

Klubbene spiller sine hjemmekamper på henholdsvis Old Trafford og Etihad stadion. Der er sannsynligheten naturlig nok størst for å se superstjernene. I tillegg til langt mer private treningsområdene Etihad campus, like ved stadion, og Manchester Uniteds treningsanlegg Carrington.

I tillegg kan du se hvilke hoteller og restauranter fotballstjernene ofte er å se på nederst i artikkelen.

De to klubbene holder til på hver sin side av byen. United i vest – City på østsiden av byen. De velkjente britiske taxiene – black cabs – er ofte enkleste og beste måte å komme seg til både Old Trafford og Ethiad. Men det finnes også kollektivtrafikk til begge arenaene fra sentrum.

Turen fra sentrum til Old Trafford er på snaue 20 minutter, men man bør være ute i god tid på kampdager. Til Etihad er det rundt ti minutter i bil, og også her bør man ta seg god tid på kampdager.

Hvis du ønsker å dra på fotballkamp, så kan du kjøpe billetter enten via supporterklubbene eller via verifiserte turarrangører som selger pakker med både fly, hotell og kampbillett. Styr unna svartebørsmarkedet.

For de mindre fotballinteresserte har byen en rekke museer som The Manchester Museum og Manchester Art Gallary. Er du på fotballtur kan det være verdt å ta turen til The National Football Museum .

Manchester er også en by for dem som er glad i shopping. Midt i byen finnes kjøpesenteret Arndale , mens forbi Manchester Uniteds hjemmebane finnes det gigantiske kjøpesenteret Trafford Centre . Verdens største Marks & Spencer-butikk ligger også i Manchester.

Manchester er også en musikkby kjent for blant annet The Smiths, Oasis og The Stone Roses.

Restauranter i Manchester

Gaucho grill – argentinsk steakhouse sentralt i Manchester. Populært blant flere av byens fotballstjerner. Ikke blant de billigste restaurantene i byen, men langt fra den dyreste.

– argentinsk steakhouse sentralt i Manchester. Populært blant flere av byens fotballstjerner. Ikke blant de billigste restaurantene i byen, men langt fra den dyreste. Wings – Denne kinesiske restauranten anbefales av en rekke store fotballpersonligheter, men også i Michelin-guiden. Kjent for sine signerte tallerkener med en hilsen fra kjendiser. Prisene er heller ikke avskrekkende.

– Denne kinesiske restauranten anbefales av en rekke store fotballpersonligheter, men også i Michelin-guiden. Kjent for sine signerte tallerkener med en hilsen fra kjendiser. Prisene er heller ikke avskrekkende. Bem Brasil – har bilder av de fleste kjendisene som har besøkt restauranten hengende rundt. Finnes både i Deansgate og Northern Quarter. Relativt billig. Maten serveres på «rodizio»-vis – tilbehør hentes i en buffé, mens servitørene går rundt med en rekke forskjellige kjøttretter slik at man får smakt på hele menyen. Man spiser til man er mett, og viser med et grønt eller rødt skilt om man ønsker mer servering eller ikke.

– har bilder av de fleste kjendisene som har besøkt restauranten hengende rundt. Finnes både i Deansgate og Northern Quarter. Relativt billig. Maten serveres på «rodizio»-vis – tilbehør hentes i en buffé, mens servitørene går rundt med en rekke forskjellige kjøttretter slik at man får smakt på hele menyen. Man spiser til man er mett, og viser med et grønt eller rødt skilt om man ønsker mer servering eller ikke. San Carlo – italiensk restaurant som blant annet har fått ros av David Beckham og José Mourinho. Ligger sentralt i byen, med gode priser.

Rosso – eies av den tidligere forsvarskjempen i Manchester United Rio Ferdinand. Her serveres det i hovedsak italiensk mat, og ligger noe høyere i pris enn blant annet Bem Brasil og San Carlo.

– eies av den tidligere forsvarskjempen i Manchester United Rio Ferdinand. Her serveres det i hovedsak italiensk mat, og ligger noe høyere i pris enn blant annet Bem Brasil og San Carlo. Australasia – mest kjent for sitt fantastiske inngangsparti – der man går inn et glassmonter og ned i selve restauranten. En restaurant David Beckham stadig besøker når han er i byen. Asian-fusion i den øvre prisklassen.

– mest kjent for sitt fantastiske inngangsparti – der man går inn et glassmonter og ned i selve restauranten. En restaurant David Beckham stadig besøker når han er i byen. Asian-fusion i den øvre prisklassen. Tattu – asiatisk restaurant der ofte flere fotballstjerner er på besøk. Hører til i øvre prisklasse.

– asiatisk restaurant der ofte flere fotballstjerner er på besøk. Hører til i øvre prisklasse. Tast Catalana – eies blant annet av Manchester City-sjef Pep Guardiola og drives av den kjente Michelin-kokken Paco Pérez. Restauranten ligger i sentrum, og har ganske overkommelige priser.

Hoteller i Manchester

I Manchester, som i alle andre storbyer, finnes det hoteller i alle prisklasser. Men jakter man kjente fotballspillere kan disse hotellene være å anbefale.

Lowry Hotel – hotellet José Mourinho bodde på under sitt opphold i Manchester United, og hvor klubbens spillere ofte samles på kampdager. Hotellet ligger sentralt i byen.

Hotel Football – eies av en rekke gamle Manchester United-helter. Blant annet Ryan Giggs, Phil Neville, Gary Neville, Paul Scholes og Nicky Butt. Ligger i gangavstand fra Old Trafford.

– eies av en rekke gamle Manchester United-helter. Blant annet Ryan Giggs, Phil Neville, Gary Neville, Paul Scholes og Nicky Butt. Ligger i gangavstand fra Old Trafford. Hilton Deansgate – ligger sentralt i byen, og er et hotell Manchester City ofte brukte på kampdager. Nå har klubben eget hotell på Etihad campus.

– ligger sentralt i byen, og er et hotell Manchester City ofte brukte på kampdager. Nå har klubben eget hotell på Etihad campus. Radisson Blu Edwardian – brukes ofte av bortelagene som gjester de to Manchester-klubbene. Ligger sentralt i byen.

Puber

Bishop Blaize – Manchester United mest kjente fotballpub. Ligger rett ved Old Trafford. Her bør man være tidlig ute for å få plass på kampdag. Her må man riktignok også ha kampbillett for å komme inn når United spiller.

– Manchester United mest kjente fotballpub. Ligger rett ved Old Trafford. Her bør man være tidlig ute for å få plass på kampdag. Her må man riktignok også ha kampbillett for å komme inn når United spiller. Trafford pub – et steinkast fra Old Trafford. Her trenges det ingen kampbillett, og er ofte en av pubene de som ikke får plass på Bishop Blaize trekker til.

– et steinkast fra Old Trafford. Her trenges det ingen kampbillett, og er ofte en av pubene de som ikke får plass på Bishop Blaize trekker til. Tollgate – en rundt ti minutter lang gåtur fra Old Trafford, en pub mange supportere samler seg på før kamper.

– en rundt ti minutter lang gåtur fra Old Trafford, en pub mange supportere samler seg på før kamper. Red Square – snaut ti minutter gange unna Manchester Uniteds hjemmebane. Omtales som stedet å være om man ikke har kampbillett.

– snaut ti minutter gange unna Manchester Uniteds hjemmebane. Omtales som stedet å være om man ikke har kampbillett. Mary D’s – ligger noen hundre meter unna Manchester Citys hjemmebane. Veldig populært både før og etter de himmelblås hjemmekamper.

I tillegg er det et stort utvalg puber i sentrum, der det stort sett er mulig å se fotball. Circus Tavern kan være å anbefale om du holder med Manchester United, mens Mother Macs er et godt valg om du er City-supporter.

Slik kommer du deg til Manchester

Sas flyr direkte fra Oslo daglig, mens Norwegian har flyginger mandag, onsdag og fredag.

Flyplassen i Manchester ligger ca. 15km utenfor sentrum.