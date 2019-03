Svikter påskefjellet - reiser sørover

25.03.19 07:30

Hyttepåsken velges bort til fordel for storby eller strand i år.

Det viser tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse. Bestillingene gjennom Finn reise og charterselskapene dokumenterer det samme.

– Folks påskeplaner ser ut til å bli påvirket av den sene påsken, konkluder leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

– Ja, det ser ut til at mange bytter ut Swixen med sandaler og sydenvarme i år, sier kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i TUI. Selskapet har foreløpig hatt 35 prosent vekst i årets påskeuke sammenlignet med i fjor.

Færre på hytta

I Virkes befolkningsundersøkelse sier fire av ti at de skal ha påskeferie i år. Riktig nok oppgir 47 prosent at de skal på hytta. Men dette er en nedgang fra året før.

– Selv om hytta fremdeles er mest populær som feriedestinasjon i påsken, viser tallene at flere enn i fjor booker tur til utlandet. Dette underbygges av tall fra reisearrangørene, som har solgt godt med reiser for denne påsken, sier Astrid Bergmål.

I Virkes undersøkelse oppgir 25 prosent av dem som skal på påskeferie, at de skal til utlandet. I fjor skulle 23 prosent, og i forfjor 20 prosent til utlandet i påsken.

Ikke bare er det nytt at flere skal til utlandet, Det har også skjedd en dreining i hvor vi reiser.

Italia har et voldsomt oppsving som påskereisemål i år. Polen har også økt mye, mens favorittlandet Spania går tilbake. Fremdeles er det flest som reiser til Spania, men andelen har falt fra 29 prosent til 24 prosent fra påsken i fjor til påsken i år blant deltakerne i Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.

Spania-påske

Men Spania er likevel på topp hos «sydenselgeren» TUI. Fire av de fem mest solgte reisemålene deres i påsken er spanske: Gran Canaria på topp, fulgt av Tenerife og Lanzarote. På fjerde og femteplass ligger Kypros og Mallorca.

Les også om påske i Spania: En opplevelse utenom det vanlige

– De søkeordene våre kunder bruker mest akkurat nå, er «Her er det varmt i april» og «hvor er det varmt i påsken?» Følgelig er Kanariøyene og Kypros de mest populære reisemålene våre i påskeuken, forteller Nora Aspengren hos TUI.

USA øker

Også hos Finn reise ser de en klar tendens til at flere nordmenn reiser utenlands denne påsken.

– Samtidig ser vi også at mange reiser lengre, til fjernere destinasjoner enn i fjor, sier Eirik Normann Martinsen hos Finn reise.

– Langt flere nordmenn legger påskeferien til USA, og spesielt til Florida. Orlando og Miami er destinasjonene med størst vekst. New York er den toppdestinasjonen som opplever den største veksten og som gjør det største bykset på listen, fra 10. plass i fjor til 5. plass i år, sier han.

Blant Finn reises brukere reiser færre til Bangkok og Gran Canaria i påsken, mens de spanske fastlandsbyene Alicante og Malaga går mye frem. Eirik Normann Martinsen tror dette har sammenheng med at påsken er så sen at også destinasjoner i Europa kan friste med sol og deilige temperaturer.

Flere til utlandet

– Akkurat i dag er det gjort 16 prosent færre påskebestillinger enn på samme dato i fjor. Men i fjor var påskeferien allerede i gang på dette tidspunktet, mens vi har nesten en måned igjen hvor det kan komme bookinger nå. Vi forventer at antall reiser vil øke med 20 til 30 prosent i påskeuken i år, sier han.

Hos Charterselskapene går sydenreisene i påskeuken unna.

– Vi nærmer oss utsolgt, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff hos Ving. – Men det er fortsatt noen muligheter på Kreta, Kapp Verde, Gran Canaria og Tenerife.

Vings solsultne gjester har først og fremst etterspurt Kanariøyene og Kapp Verde i påsken, men også Mallorca og noen av de greske øyene er aktuelle siden påsken kommer så sent.

Sammen om nye opplevelser

De aller fleste, 79 prosent, av dem som oppgir at de skal ha påskeferie i Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse, sier at formålet med ferien er å være sammen med familie og venner. Samtidig er det flere enn i fjor som oppgir at formålet er å oppleve nye steder. Flere enn i fjor oppgir også «storbyopplevelser» som formålet med påskeferien.

– I år kommer påsken sent og tallene viser at flere revurderer tradisjonell påskeferie på hytta. Folk vil oppleve noe nytt isteden, sier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv. Men legger til at det likevel på ingen måte ligger an til å bli folketomme fjell denne påsken.

Virke Reiselivs undersøkelse er utført av Norstat, med 1500 web-intervjuer av nordmenn over 18 år.

Ti på topp påske-reisemål

Listen viser reisemål det er bestilt flybilletter til i påsken gjennom Finn reise

Oslo (samme som i fjor) London (samme som i fjor) Alicante (opp fra 4. plass i fjor) Malaga (opp fra 7. plass i fjor) New York (opp fra 10. plass i fjor) Bangkok (ned fra 3. plass i fjor) Barcelona (opp fra 8. plass i fjor) Paris (opp fra 9. plass i fjor) Gran Canaria (ned fra 5. plass i fjor) Amsterdam (ned fra 6. plass i fjor)

Destinasjoner med størst vekst:

Orlando (253 prosent)

Miami (62 prosent)

Houston (58 prosent)

Tokyo (58 prosent)

Singapore (57 prosent)

