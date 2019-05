Fem sjeldne reiseopplevelser du burde vite om

23.05.19

Er du på utkikk etter reiseminner du aldri vil glemme? Vi har samlet fem unike reiseopplevelser!

1. Sov i en Airstream i Yosemite nasjonalpark, USA

Vi gispet da Kourtney Kardashian delte et bilde på Instagram med tittelen «Våknet opp i en Airstream». Dette var riktignok i Malibu, men Autocamp tilbyr denne unike opplevelsen i Yosemite nasjonalpark. Det bobil-lignende overnattingsalternativet Airstream blir stadig mer populært, og du kan nå sove i en Airstream på hoteller og gjennom AirBnb rundt om i verden. Kombiner den unike opplevelsen med Yosemite nasjonalpark, så får du en spektakulær naturopplevelse i samme slengen!

2. Varmluftsballonger i Cappadocia, Tyrkia

Den tyrkiske byen Cappadocia har et helt spesielt landskap, hvorfor ikke se det fra 300 meter over bakken i en varmluftsballong? Her vil du se natur av det sjeldne, en uforglemmelig opplevelse som vil ta pusten fra deg!

3. Ri på hester i Jerez De La Frontera, Spania

Bare en times kjøretur unna Sevilla ligger den spanske byen Jerez De La Frontera. Ridesenteret Alcantara Ecuestre tilbyr en rekke rideturer, til og med bar til bar på hesteryggen! Den mest ikoniske rideturen går gjennom åpne åkre frem til du til slutt ankommer en majestetisk kirke fra 1700-tallet. I motsetning til mange andre ridesenter hvor du må forholde deg til en ridebane, tilbyr Alcantara Ecustre rideturer i «det fri».

4. Vannkrig i Thailand

Songkran er Thailands nyttårsfeiring. Fra den 13. til 15. april hvert år kan du være med på feiringen som går ut på å velsigne hverandre med vann. Til og med elefanter er med på vann-festen! Definitivt en annerledes reiseopplevelse, men har du lyst til å kanalisere ditt indre barn – hvorfor ikke gjøre det i en vannkrig i Thailand? Høres gøy ut, spør du oss!

5. Sov på et ishotell

Hvis du allerede er i gang med planleggingen av neste vinterferie og ønsker en uvanlig opplevelse kan vi anbefale et ishotell! Hoteller bygd av snø og is har kommet for å bli, og nå finner du de spesielle hotellene i blant annet Norge, Sverige, Finland og Canada.