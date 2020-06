BÅTVIKA: Her har fiskere søkt ly i flere 1000 år. Foto: Foto: Mona Langset, VG

På fisketur med proff guide

«Det å få fisk er ikke det viktigste. Det er alt rundt,» sa den profesjonelle fiskeguiden før turen. Men opplevelsen steg hundre hakk da jeg dro i land min første lyr.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

MANDAL (VG reise) Ryan Marchese (40) har gjort lidenskapen til levebrød. Det vil si: han jobber egentlig med akuttmedisin i ambulansetjenesten. Men gunstige vaktordninger gjør at han også har tid til å være profesjonell fiskeinstuktør og -guide på Sørlandet.

Da vi var med Ryan på fisketur for to år siden fortalte han at de fleste kundene var utenlandske. De kom fra USA, Canada, Cayman Islands, Kina, Malaysia, Singapore, New Zealand, Russland og Mellom-Europa. De var små og store grupper, noen alene, noen familier med barn, noen nybegynnere og noen eksperter.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

I år har han veldig god tid til norske kunder.

MINDFULNESS: Ryan Marchese får ro i tankene og sjelen mens han fisker. Foto: Foto: Mona Langset, VG

– 2020 har vært krise. Mange utenlandske booket, men har naturligvis avbestilt på grunn av corona. Vi har enkelte norske kunder, men dem kan vi telle på en hånd, sier han. Og legger til at han og de to guidekollegaene har samme kapasitet som før, og synes det er like koselig å ta med nordmenn på fisketur som utlendinger.

– Fiskeopplevelsen og naturopplevelsen er den samme uansett hvilken bakgrunn du har, sier Ryan.

les også Hamsuns hotellutsikt i Lillesand

Han tror ikke det er tilfeldig at de fleste kundene han har hatt til nå er utenlandske. Nordmenn har ikke tradisjon for å betale instruktører for å lære noe om naturen. Det lærer vi av foreldre eller besteforeldre, eller finner ut av selv.

Men selv Ryan, som har vært en lidenskapelig fisker siden 10-årsalderen, kan leie instruktør for å få den aller beste fiskeopplevelsen på nye steder.

– Det er alltid noen triks bare lokalkjente kan gi deg, sier han.

Selv er han lommekjent i farvannet rundt Mandal etter at kjærligheten brakte ham fra England til Norge for 17 år siden.

Ingen fiskeentusiast

Skal innrømme at VGs utsendte var skeptisk. Har aldri hatt tålmodighet til å sitte time etter time med en stang og et snøre som dyrene der nede i dypet ikke gidder å nappe borti en gang.

Kunne Ryan – bare fordi han er europeisk og internasjonalt sertifisert fiskeguide – overbevise meg om at fisking var en fin opplevelse?

SKJERNØYA: Vi parkerer ved bebyggelsen, før vi går til fiskeplassen ytterst på øya. Foto: Foto: Mona Langset, VG

– Gi meg to timer, sa han på telefon før jeg reiste til Mandal.

Han mente at det var alt han trengte for å overbevise meg.

les også En sommernatt på fyret

Naturopplevelse

I Mandal hentet han meg på hotellet og kjørte til Skjernøya, Norges sørligste befolkede øy. Mens vi gikk fra bilen – først på en smal asfaltvei mellom hvite og rødmalte trehus – så gjennom skog der fuglene sang i trærne – og videre opp på en fjellknaus med utsikt til Ryvingen fyr og havet som har Danmark på den andre siden – snakker han om å fiske.

– Det handler om så mye mer enn å fange fisk. For meg er fiske det å komme ut i naturen og finne ro. Det snakkes så mye om mindfulness, «oppmerksomt nærvær» eller evnen til å være til stede i øyeblikket. Når jeg står alene med fiskestangen får jeg ryddet i egne tanker. Selv om jeg kanskje kommer hjem uten fisk til middag, har jeg fått ro i sjelen, og en fin naturopplevelse. Hvis du er alt for fokusert på målet – på det å få fisk – glemmer du å nyte reisen dit.

VANNLINJER: Vi passerer dem på vei til fiskeplassen. Foto: Mona Langset, VG

Vi passerte et tjern fullt av hvite vannliljer på store grønne blader. Gresshoppene spilte, og to terner fløy tett over Båtvika.

Her har fiskere og båter fått ly gjennom flere 1000 år, står det på skiltet som er satt opp ved båthuset fra 1880.

Det var ingen andre mennesker der da vi kom. Bare fiskeinstruktøren, hunden Mira og meg.

Ryan fortalte at han pleier å se an kundene. Noen tar han med til fiskeplasser like ved veien. Andre kan gå litt. Han er spesielt glad i denne fiskeplassen, helt ytterst på Skjernøya.

ALENE: Ryan liker seg på de ytterste skjærene av Skjernøya. Foto: Mona Langset, VG

– Her kommer jeg vekk fra alt og alle. Danmark er neste stopp. Når du fisker ved havet har du også den dype blå fargen i horisonten, sa Ryan mens han satte slukene på fiskestengene.

Vi skulle bruke gummisluker som ligner levende småfisk med en krok i magen.

les også Skapte sin sørlandske oase

SLUK: Gummifisken ser levende ut når den danser gjennom vannet. Foto: Foto: Mona Langset, VG

Ryan forklarte hvordan jeg skulle holde igjen snøret med pekefingeren mens jeg kastet og slippe i det stangen har omtrent 45 graders vinkel på sjøen.

Han kastet selv, og sluken landet med et plopp langt ute.

Jeg kastet, og sluken havnet med et plopp rett ved land.

Men det var bra nok, sa Ryan. Og forklarte at snøret måtte mates litt ut, slik at sluken kunne synke helt til bunnen, før den skulle sveives inn igjen. Samtidig skulle stangen kastes litt sidelengs slik at gummifisken med skjult krok i magen danset gjennom vannet.

FANGST: Ryan får en lyr nesten på første kast. Foto: Foto: Mona Langset, VG

Det tok ikke mange kast før Ryan hadde en lyr på kroken.

Jeg fikk ingenting.

Men solen varmet svabergene, og jeg kjente en liten mestringsglede hver gang min egen sluk havnet lenger ut i sjøen ved neste kast.

Plutselig nappet det i snøret, og pulsen steg. Men fisken ville bare erte.

les også Seiler standsmessig til sjøspeiderleir

To timer gikk fort, og jeg må medgi at jeg hadde det veldig fint på svaberget med fiskestengene.

Da vi var nesten tilbake ved bilen, like før vi skulle kjøre, spurte jeg om å få prøve en gang til. Bare ett kast fra brygga like ved der vi parkerte.

Ett kast. Det var da det bet. Stangen sto i helspenn, pulsen steg mens jeg sveivet langsomt inn. Ville den glippe? Nei! jeg halte den inn på land. Min første lyr. Et lite gledeshyl hørtes fra brygga.

FANGSTEN: En fin lyr. Foto: Foto: Ryan Marchese

Flere fiskeguider

Det finnes mange profesjonelle fiskeguider i Norge. Guidene kan leies av én eller flere personer sammen.

De fleste guidene befinner seg på Vestlandet og i Nord-Norge. Sør for Haugesund er det svært få profesjonelle guider. På Sørlandet har Ryan Marcheses firma AnglerPilot selskap av Kristoffer Midling-Jensen i Lindesnes og Tommy Egra i Arendal.

– Det har begynt å bli mer stuerent også for nordmenn å leie fiskeguide nå. Jeg har merket en økt interesse de siste fem-seks årene. Det er særlig havfiske, laksefiske og gjeddefiske nordmenn er interessert i å leie guide til, sier Tommy Egra fra Lillesand.

Priseksempler

Ryan Marchese (AnglerPilot) i Mandal: Halv dag: 2000 for en person, 2500 for to til tre personer. Inkludert foto. Hel dag: 4000 for en person, 5000 for to til tre personer. Inkludert foto og mat som guiden tilbereder, for eksempel fiskesuppe eller hjemmelaget lapskaus.

Kristoffer Midling-Jensen i Lindesnes: Tar med opp til seks personer på havfiske i egen fiskebåt i fire til fem timer. Pris Avtales fra gang til gang.

Tommy Egra i Arendal og Kote Null Tvedestrand: Tar med enkeltpersoner eller grupper opp til 10–15 personer på fiske i båt eller på land. Halv dag: ca. 3000 kroner, hel dag: ca. 5000 for hele gruppen. Prisene kan varierer noe med opplegget. Bestilles det heldags via Kote Null er mat inkludert. Bestilles det direkte med guiden er det mat etter avtale.

DYREMØTE: På Skjernøya er det også mye sau på beite. Foto: Mona Langset, VG

Publisert: 30.06.18 kl. 17:29 Oppdatert: 11.06.20 kl. 09:59

Mer om Fritidsfiske Sommerferie Mandal Reise Reisetips Norgesferie

Fra andre aviser