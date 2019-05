Kortreist sydenstemning i Skandinavia

16.05.19

Palmesus og myke strender er selve symbolet på Syden-ferie. Men dette får du også i Norge, Sverige og Danmark om sommeren.

Ingen grunn til å sette seg på flyet til Syden hvis det er palmer og myke sandstrender du vil ha. Her er tre skandinaviske alternativer til Sør-Europa:

Danmark: Frederikshavn

Skandinavias største palmestrand ligger i Frederikshavn. Den er hele 400 meter lang og 40 til 50 meter bred, med naturlig dansk hvit sand.

Parasoller og palmer – hele 100 i alt – skaper den riktige Syden-feriestemningen på nordsiden av Jylland.

Stranden er langgrunn og lun, og passer godt for de aller yngste. For de litt eldre gjestene er det er hele åtte baner for å spille beachvolley – en i vannet, en midt på stranden og seks litt i utkanten av stranden. Og foretrekker dere beachhåndball, er det to baner for det også.

Her er det også en tropisk strandbar og et utekjøkken til fri benyttelse. Her er det fritt frem for å arrangere private fester.

Synes du det blir for mye «Syden» i Frederikshavn, finnes det vanlige nordjyske strender både nord og sør for palmestranden.

Sydensesongen i Frederikshavn varer normalt fra midten av mai til midten av september. Palmene er importert fra Kina og Kanariøyene. De plantes hvert år i groper i sanden, og om vinteren flyttes de inn i byens store drivhus. Her kommer de seg etter sommerens saltvann, før de flyttes ut igjen til glede for lokalbefolkning og turister. Nå i 2019 ble palmene satt ut igjen den 14. mai.

Sverige: Helsingborg

Palmestranden i Helsingborg kalles «Tropical Beach.» Midt på sommeren føles det navnet helt riktig.

Stranden ligger i gangavstand fra sentrum. Den har restaurant, bar og kafé som er åpen på dagtid og kveldstid. Toaletter og dusj finnes også.

Stranden ble til i forbindelse med en boligmesse i 1999. Det var en liten naturlig strand med fin sand der fra før, og denne bygget de videre på. Nå er palmestranden 200 meter lang, i alt på 600 kvadratmeter.

Palmestranden ble raskt så populær at kommunen bestemte seg for å beholde den etter boligmessen.

– Noen år har vinterstormene herjet så hardt at vi har måttet kjøe inn ny sand. De siste årene har vi også brukt en stor gravemaskin for å skyve sanden tilbake, forteller landskapsarkitekt Elisabeth Lindberg i Helsingborg kommune.

Om vinteren står palmene i drivhus hos en gartner i Helsingborg. Men i begynnelsen av juni flyttes de ut og sprer Syden-glede helt frem til begynnelsen av september.

Norge: Kristiansand

Den første helgen i juli forvandles Bystranda i Kristiansand til Norges største beachparty. Da går årets Palmesus-festival av stabelen.

Men Bystranda har Syden-sus også før og etter festivalhelgen. Her er det 100 meter myk sandstrand med volleyballbaner, solterrasse, skate-anlegg, badebrygge, bordtennis, toaletter, dusjer. Og blått flagg.

Dette er en av landets 17 strender med det vaiende, blå beviset på at den oppfyller strenge europeiske krav til vannkvalitet, sikkerhet, service og miljøinformasjon.

Om vinteren oppbevares palmene i kommunens veksthus. men hvert år i begynnelsen av juni flyttes de ut, samtidig som sommerblomstene plantes.

Sanden kommer fra det lokale landtaket på Mosby, og etterfylles ved behov.

Syden-stemningen på Bystranda topper seg hvert år den første helgen i juli. I år blir palmesus-festivalen arrangert for 11. gang.