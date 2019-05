Hit bør du reise i juni, sankthans-måneden

Juni er en fin tid både i Norge og nærmere Middelhavet. Det er sommer i Europa, men fortsatt ikke overfylt av ferierende europeere. Her hjemme er sommernettene på sitt lyseste.

Selv må jeg alltid ha min dose av Hellas i løpet av sommeren. I år reiser vi dagen etter sankthansaften. Ikke tidligere, fordi vi må vente til sønnen min får skoleferie. Og ikke senere, for helt i starten av skoleferien er det både billigere å reise, og færre turister enn midt i juli. I august har «hele Europa» ferie så da er trykket aller størst på de mest populære greske øyene.

Mona Langset er ansvarlig journalist for VG reise. Her deler hun sine reisetips for juni måned.

Skal du ikke reise med skolebarn, bør du legge ferien helt i begynnelsen av måneden, i alle fall hvis drømmen er en chartertur til middelhavslandene. Før skoleferien starter ved sankthans (og etter at den er slutt i midten av august) koster charterturen omtrent halvparten av prisen i midten av juli.

By og bad

En annen fordel med å reise i juni er at det ikke er like varmt som i juli og august. Derfor er dette også en fin tid for sommerlig byliv. Gjerne i byer hvor det også går an å bade. Tre av mine favorittbyer med kort vei til badestrender, er Split i Kroatia, Athen i Hellas – og Oslo.

I Split tar det omtrent seks minutter å gå fra sentrum av gamlebyen til den første av bystrendene. Det er mange av dem.

I Athen er det ikke gåavstand, men du kan ta trikken fra Syntagmaplassen og hoppe av der du ser en strand.

I Oslo kan du rusle fra Operataket bort til bystranden på Sørenga eller fra Aker Brygge til Tjuvholmen, og hoppe i vannet etter dagens shopping- eller kafétur.

Ta toget

Hvis du bor ikke altfor langt unna en jernbanestasjon, er alle disse by-og-bad-stedene tilgjengelige med tog. Riktig nok tar det tid. Reisen fra Oslo til Split tar tre timer med fly og to døgn med tog, og til Athen tar togturen tre og et halvt døgn. Men du tar ikke skinneveien til Sør-Europa for å komme fortest mulig frem. Du reiser med tog fordi turen er en opplevelse i seg selv, samtidig som den er det mest miljøvennlige alternativet. Les hvordan du kan ta toget til Syden her.

I juni er det heller ikke så fullt på togene gjennom Europa. Tenker du å ta med barn på interrail er det fint å reise da. Visste du at hver voksen kan ta med seg inntil to barn under 12 år gratis på sin interrailbillett?

Sankthansaften

I Norge er sankthansaften den uoffisielle starten på sommeren. Betydningen av Sankthans er det vel knapt noen som tenker over. Opprinnelig var det en hedensk fruktbarhetsfest, men etter hvert har døperen Johannes’ fødselsdag blitt knyttet til dagen, derav navnet Sankt Hans. Uansett hva man legger i dette, feires den i Norge når solen snur, det vil si natt til 24. juni, mange steder med bål og heksebrenning

Få steder i Norge gjør de det grundigere enn i Grimstad. Kåringen av dagens finest pyntede sankthansbåt er en over 100 år gammel tradisjon. Hele byen møter opp til arrangementet i havnen om ettermiddag. VG var med i fjor, da Bjørg A. Kongsvold med familien i båten «Baaden» vant hovedpremien.

Ved midnatt er alle på plass i havnen igjen. Da skal heksa på Kuskjær fortæres av flammene fra sankthansbålet.

Svensk midtsommer

Men de som virkelig kan dette med midtsommerfeiring er svenskene. For svenskene er midtsommer en like viktig høytid som julen. Den store dagen for sild og nypoteter, blomsterkranser i håret og dans rundt maistangen, feires den fredagen som kommer nærmest solsnu. I år blir det den 21. juni.

Vil du være med på festen, danse rundt maistangen og synge «små grodorna» sammen med broderfolket, er Dalarna stedet å dra. Det er der du opplever den mest ursvenske, tradisjonelle feiringen, som kulminerer med at 20.000 unge og gamle ser på at verdens største maistang, 26 meter lang og 400 kilo tung, reises i området som kalles Gropen i Leksand.

Lyse, fine sommernetter i Norge

«Vi skal ikkje sova bort sumarnatta, ho er for ljos til det»

Geir Tveitts melodi til Aslaug Låstad Lygres dikt fyller hodet mitt når jeg tenker på den lyse årstiden som står foran oss nå.

Fra begynnelsen av juni er det lyst hele døgnet fra Bodø og nordover. Har du ikke opplevd midnattssol før, kan jo sommeren 2019 bli året da du opplever den arktiske sommeren for første gang.

Er du for eksempel i Tromsø kan du bli med på båttur eller fisketur i midnattssol, eller bare nyte sene kvelder på en av uteserveringene i byen.

Magisk lys

Heller ikke på Sørlandet blir det helt mørkt, selv om solen ikke er synlig hele døgnet. I fjor sov jeg under åpen himmel på Homborsund fyr i slutten av juni. Den gangen skrev jeg at sommernatten var for fin, fønvinden for mild, kveldshimmelen for lillablå, og fyrlykten skinte for gyllent til at det var mulig å sove inne. Mange fyr på Sørlandet tar imot overnattingsgjester. Du kan lese om Homborsund og flere andre fyr her.

Hele Sørlandsturen ved sankthanstider i fjor var en symfoni av deilige dufter, smaker og farger. Som hagen på Bjellandstrand gård på Tromøya, der Unni og Jon Ramsvatn har skapt en sørlands oase med roser, lavendel og sjasmin. Og på Brekkestø, der feriefolk valfarter for å kjøpe Norges største iskremkuler. Og på Fiskebrygga i Kristiansand, hvor det er full rulle med gratiskonsert hver tirsdag i skoleferien. Kristiansandere og tilreisende samles til den ukentlige sommerfesten med allsang og dans på båter og bord.

Festivaler

Sommeren er også som kjent festivaltid, og festivalene er godt i gang denne måneden.

I Horten spiller blant andre Highasakite på Vervenfestivalen i helgen 14. til 15. juni. I Bergen er det Bergensfest med blant andre Unge Ferrari og Madrugada den samme helgen. I Bergen starter helgens festival allerede på onsdag. I Oslo er det Piknik i Parken – det vil si Sofienbergparken – samme helg, og helgen etter, den 19. til 22. juni, kan du få en festivalopplevelse med utsikt over både favorittbandet og byen fra toppen av Grefsenkollen. Sondre Justad, Laleh, Toto og Klovner i kamp er blant artistene på årets Over Oslo. På Voss går Ekstremsportveko av stabelen fra den 23. til 30. juni