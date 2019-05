Byguide

Aarhus: Ta med barna til smilets by

15.09.18 10:40 | Oppdatert: 13.05.19 16:30

Aarhus er kjent for å være Danmarks gladeste by, eller i alle fall den mest smilende. Bruk en av vårens langhelger i den lille danske storbyen

København er kul, det vet alle. Men Aarhus har også noe ved seg. Den er liten, sjarmerende og bra for barn. Den går under navnet smilets by, og det er ikke uten grunn.

Folk i byen virker lykkeligere enn andre. Det gjorde også våre tre barn, inntil de hørte dagens program.

Museer i verdensklasse

«Å nei!» Otto på 12 år ser forferdet på oss. Siri på 10 følger etter:

«Et museum?» spør hun vantro. «Det mener dere ikke?»

Jo. Det mener vi. Faktisk skal vi ikke besøke bare ett museum i Aarhus, men to. Og hvis vi hadde hatt flere dager, skulle vi oppsøkt et tredje, for museene i den danske byen er i verdensklasse.

Vi startet friskt med Moesgaard Museum litt sør for byen. Her kan du følge både vikingenes historie og hele den menneskelige evolusjonen i en funky hvit bygning med skrånende gresstak og utsikt over Aarhusbukten. Otto fikk hilse på Lucy, en 3,2 millioner år gammel etiopisk kvinne av arten apemenneske, og Marie på fem år kikket lenge på et av vikingenes minst brutale våpen: lusekammen.

Vi kom aldri til friluftsmuseet Den gamle by , som ser ut som det er fra eventyrenes tid. Museet gir et levende bilde av livet i de gamle danske byene, hvor man kan gå på oppdagelsesreise i beboernes stuer, kjøkken og hager.

I stedet besøkte vi ARoS , Aarhus Kunstmuseum. Med ti etasjer og over 20.000 kvadratmeter moderne kunst, så barna passe skeptiske ut før vi gikk inn. Men så var det skulpturen Boy, som er 4,5 meter høy og veldig livaktig. Så var det amerikansk popkunst av James Rosenquist i kjempeformat. Og selvfølgelig Olafur Eliassons regnbue oppe på taket, hvor barna ble direkte begeistret og gikk selfie-amok. Vi rakk ikke engang inn til helgens familieverksted med kreative sysler.

Skog, strand og plass til lek

Aarhus er ikke større enn at du kan gå til det meste. Også ut av byen, hvis du er god til bens. Aarhus er omgitt av skog og fine strender både i nord og sør. Vi tok bilen til Varna og gikk en tur på Den Uendelige Bro , hvor du kan gå rundt og rundt og nyte vekselvis havet, stranden og skogen. Området er flott for en piknik, en gåtur eller til og med en dukkert i havet hvis du er en friskus. Våre barn skulle gjerne hatt med både matpakker og badetøy, så det husker vi neste gang.

Fra matpakke til Michelin

Når dere trenger å lade batteriene, er Salling Rooftop på toppen av stormagasinet en liten oase under skyene. Her er det panoramautsikt over hele byen, lounge-område og en kafé med solide barnetallerkener til de små.

Utfordre høydeskrekken på glassrampen som strekker seg ut over Strøget med direkte utsikt til mylderet 25 meter lenge nede. Eller sett deg ned med en stille cocktail. Matpakker er også velkomne.

Nord for sentrum ligger badeanstalten «Den Permanente», den gamle skutehavnen og den nye bydelen ved havnen, som er verdt en spasertur.

Midt i byen er biblioteket Dokk1 med en super lekeplass utenfor. Og i Latinerkvarteret er det lett for både store og små å bli oppslukt av de små gatene og finne fine ting i butikkene.

Det er lett å spise ute i Aarhus. Fire av byens restauranter har en Michelin-stjerne, og det vrimler med små koselige steder. Prøv en sprø pizza på Piccolina, hvor eieren selv har fem døtre. Spis søndagsbrunsj på Klassisk 65. Eller gjør alle i familien glade ved å velge Aarhus Street Food, hvor du kan hente mat og drikke i 20 forskjellige boder og spise sammen ved langbordet, uansett hva du liker; Mormors kjøkken, indisk karri, pølser, pad thai, fish and chips, og alt mulig annet som man ikke trenger å være enige om. Det er billig, godt og riktig hyggelig.

Flere aktiviteter i høstferien, ukene 40 og 41

Zzzzov med haiene. For familier, lørdag den 29. og mandag den 15. oktober. I Kattegatcenteret er det mulig å liste seg rundt i nattemørket med en lommelykt og sove like under eller ved siden av de store tropiske haiene.

Hopp løs i Rush Aarhus , alle dager unntatt mandag. Barn er ville etter å hoppe, og Rush er en trampolinepark med trampoliner både på gulv og vegger. Garantert gøy på en regnværsdag.

Nyt uhyggen i Tivoli Friheden. Lørdag den 13. oktober åpner Tivoli Friheden opp for det skumle, og tar hull på halloween.

Plukk epler i Lystrup. Eplehagen i Lystrup er en offentlig park med 150 frukttrær og flere forskjellige eplesorter som modnes fra august og helt frem til november. Du kan også høste plommer, kirsebærplommer , pærer, hasselnøtter og bjørnebær. Alle er velkomne.

Her kan du bo

Budsjett: Danhostel Aarhus City, Fiskergade 2. Tostjerners vandrerhjem med egen bar/lounge. Ligger i sentrum, nær Aarhus teater.

Middels: Nesten 200 hus er til leie gjennom Airbnb i Aarhus. Mange med priser rundt 500 kroner per natt for en familie på fem.

Dyrere: Hotel Royal , Store Torv 4. Det staselige firestjernershotellet ligger midt i sentrum av Aarhus. Det har egen restaurant, kasino og tilbyr barnepass.

Slik kommer du dit

Fly: Direkte fra Gardermoen alle dager utenom lørdag. SAS eller British Airways.

Båt/bil: Det er under to timer å kjøre fra Hirtshals (185 km) og Frederikshavn (182 km). Fra København tar turen rundt tre timer. Kjør til Sjællands Odde (187 km), og bilferge til Aarhus.