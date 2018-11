Dette er de tryggeste reisemålene

12.11.18 00:21 | Oppdatert: 12.11.18 00:37

Bekymret for å bli rammet av terror, ran eller naturkatastrofer på ferie? Da bør du studere listene over verdens tryggeste reisemål.

Storbritannias svar på Forbrukerrådet, Which? har finlest offisielle statistikker og risikovurderinger for naturkatastrofer, kriminalitet og helse i 20 populære ferieland. Konklusjon er at deler av Nord-Afrika og Midtøsten er tryggere å besøke enn noen av de mer populære turistdestinasjonene.

I Jordan er du statistisk sett mindre utsatt for kriminalitet enn i Frankrike, Italia, USA og Thailand. Også Marokko har mindre kriminalitet enn mesteparten av Europa og USA. Disse to landene har heller ingen stor risiko for naturkatastrofe eller signifikante helserisiko, ifølge den britiske forbrukerorganisasjonen Which ?

Den britiske forbrukerorgansiasjonen har hentet sin informasjon her:

World Economic Forums vurdering av risikoen for at turister og utenlandske forretningsfolk blir utsatt for voldelig kriminalitet eller terror.

World Risk Reports vurdering av sannsynlighet for å bli utsatt for store naturkatastrofer og landenes evne til å håndtere dette.

Det britiske svaret på Folkehelseinstituttet, NHS, helserisikovurdering på nettsiden Fit for travel

Det britiske Utenriksdepartementets reiseråd og vurdering av sikkerhet.

Se listene over de tryggeste landene lenger ned på siden.

Kriminalitet

Den britiske forbrukerorganisasjonen har valgt å analysere de 20 ferielandene som er mest populære blant briter. Av disse fremstår Island som et av de aller tryggeste å ferie i.

Når VG reise går til Which? s kilde World Economic Forum, og ser hele listen over landene der turister og forretningsreisende er minst utsatt for voldelig kriminalitet, finner vi Finland helt på topp. Island ligger som nummer to sammen med Forente arabiske emirater, tett fulgt av Singapore .

World Economic Forums liste viser vel å merke kun risikoen for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet. Den sier ikke noe om mindre alvorlige forbrytelser, ei heller hva de ulike landene anser som kriminelt, eller hvordan de behandler sine forbrytere.

VG skrev i sommer om en kvinne som ble fengslet i Dubai fordi hun skal ha drukket et glass vin, og tidligere om en 24 år gammel norsk kvinne som ble dømt til 16 måneders fengsel for sex utenfor ekteskapet, etter å ha blitt voldtatt i Dubai.

Naturkatastrofer

Til tross for flere aktive vulkaner og mindre jordskjelv, regner World Risk Report Island som et svært trygt land å reise til med hensyn til naturkatastrofer. Selv med utbruddet fra Eyjafjallajökull og askeskyen som i 2010 stanset flytrafikk i hele Europa friskt i minne, ansees det som lite sannsynlig at du blir skadet i en naturkatastrofe på ferie der.

Også hele Nord-Europa og mesteparten av Mellom-Europa – pluss Egypt – anses som å ha «svært lav» risiko for naturkatastrofer.

I store deler av Sør-Europa anses risikoen for å bli skadet i en naturkatastrofe som «lav».

Som grunnlag for World Risk Reports vurderinger ligger både meteorologiske data, landenes varslingsrutiner og deres forutsetninger for å håndtere eventuelle katastrofer.

Helse

Alle de vesteuropeiske landene Which? har undersøkte har lav helserisiko. Det gjelder Island, Spania, Hellas, Frankrike og Italia . Lav helserisiko er det også i Emiratene, Japan og USA.

Det norske Folkehelseinstituttet anbefaler ikke vaksinering ut over oppdatert grunnvaksinasjon for reise til disse landene. Det vil si difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Til Emiratene anbefaler de også Hepatitt A

Terrorisme

Det britiske utenriksdepartementet påpeker overfor Which? at terrorisme ikke kan utelukkes noen steder i verden, heller ikke på Island eller i Japan. Men det er svært lite sannsynlig at det skal skje noe akkurat der.

Blant de populære ferielandene britiske UD vurderer som «mer sannsynlig» at noe slikt kan skje, er Australia, Jordan, Frankrike, USA, India, Thailand og Tyrkia.

Minst risiko for naturkatastrofer

1) Island: svært lav, 1,54 prosent

2) Forente arabiske emirater: svært lav, 1,98 prosent

3) Norge: svært lav, 2,29 prosent

4) Frankrike: svært lav: 2,73 prosent

5) Canada: svært lav, 3,13 prosent

6) Spania: svært lav, 3,23 prosent

7) Egypt: svært lav, 2,30 prosent

8) Storbritannia: lav, 3,60 prosent

9) USA: lav, 3,90 prosent

10) Australia: lav, 4,24 prosent

11) Italia: lav, 4,63 prosent

12) Jordan: lav, 4,76

13) Tyrkia: lav, 5,42 prosent

14) Sør-Afrika: middels, 5,62 prosent

15) Mexico: middels, 6,25 prosent

16) Thailand: middels, 6,35 prosent

16) Cuba: middels, 6,35 prosent

17) Marokko: middels, 6,87 prosent

18) India: middels, 7,0 prosent

19) Hellas: middels, 7,11 prosent

20) Vietnam: veldig høy: 12,84 prosent

21) Japan: veldig høy: 13,47 prosent

Se hele listen på Worldriskreport.org

Minst risiko for å bli utsatt for voldelig kriminalitet

(Rangert på en skala fra 1 til 7, der 7 er lavest risiko)

1) Finland 6,7

2) Island 6,6

2) Forente Arabiske Emirater 6,6

3) Singapore 6,5

4) Spania 6,2

5) Marokko 6,1

5) Australia 6,1

5) Canada 6,1

5) Japan 6,1

7) Norge 6,4

8) Jordan 5,8

9) Albania 5,7

9) Polen 5,7

10) Barbados 5.6

10) Hellas 5.6

10) Vietnam 5.6

11) Frankrike 5.4

11) Italia 5.4

12) Storbritannia 5,3

13) USA 5.2

14) Bulgaria 5,1

15) Mexico 4.2

16) India 4.1

17) Thailand 4

17) Tyrkia 4

18) Sør-Afrika 3.9

19) Egypt 3,3

Se hele listen på World Economic Forum.

