Slik tar feriemålene grep mot overturisme

11.10.18 15:41 | Oppdatert: 21.12.18 12:24

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Turisme kan bidra til økonomisk vekst, men ikke alt er fryd og gammen.

Antall internasjonale turister har økt enormt. Tall fra Verdens turistorganisasjon (UNWTO) viser at antall internasjonale turister i 2017 har hatt den største økningen siden 2009.

I 2017 ble det registrert totalt 1.32 milliarder internasjonale turister i verden. Mens noen jubler, opplever andre en ekstrem påkjenning av overturisme som har konsekvenser for både lokalbefolkningen og miljøet.

Annonsørinnhold Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Flere populære turistdestinasjoner har nå valgt å ta grep i et forsøk på å minske de negative innvirkningene av overturisme.

Maya Bay, Thailand

Den hvite sandstranden Maya Bay ble verdenskjent etter filmen «The Beach», fra 2000 med Leonardo DiCaprio i hovedrollen. I filmen fremstår stranden som idyllisk og øde, men det er langt fra virkeligheten.

Mye av livet i havet og omtrent 80 prosent av korallene på Maya Bay har blitt borte på grunn av dykkere, båter og solkremsmørte badegjester.

Etter at filmen «The Beach» kom ut, har stranden blitt et svært populært sted for turister og har vært stengt flere ganger på grunn av overturisme. Forrige uke gikk Thailandske myndigheter ut med et forbud mot å overnatte på stranden.

Koh Tachai, Thailand

Øyen Koh Tachai er en del av Thailands Similian nasjonalpark. I 2016 ble øyen stengt for turister på ubegrenset tid. Talsperson for DPN (The Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservations), Tunya Neitithammakul fortalte The Bangkok Post at de så seg nødt til å stenge øyen for å la miljøet i havet og på land bygge seg opp igjen.

Fra og med januar 2019 vil det også bli satt en maksgrense på 3325 besøkende per dag på Similian øyene, og det vil bli forbudt å reise inn med båter med mer enn 100 passasjerer, skriver The Telegraph .

Boracay, Filippinene

Den lille øyen Boracay i Filippinene ble en gang sett på som et av verdens mest idylliske steder, men i april i år ble øyen igjen stengt for turister.

Øyen har blitt et kjempepopulært sted for turister og bare i fjor besøkte mer enn to millioner mennesker øyen, ifølge The Telegraph .

Øyen var vært stengt i nesten et halvt år men har nå åpnet igjen med strenge restriksjoner på turismen . Arbeidere har jobbet på spreng for å gjenoppbygge og fjerne søppel fra Boracay.

Barcelona, Spania

I 2014 kom den kontroversielle dokumentaren «Bye Bye Barcelona » ut. Dokumentarfilmen hevder at masseturisme ødelegger Barcelona . I 2016 besøkte totalt 34 millioner turister den katalanske hovedstaden, det er en økning på 25 prosent fra 2012, skriver NRK .

Den økende andel turister har skapt misnøye blant innbyggerne. I fjor truet en gruppe anarkister med å angripe turister . På sin offisielle Twitter-konto skriver gruppen at de ønsker å stanse turismen i landet som de mener ødelegger Mallorca og gjør livet vanskelig for arbeiderne i Catalonia.

Amsterdam, Nederland

Amsterdam har blitt et populært turistmål for mange. Etter finanskrisen i 2008 jobbet myndighetene hardt for å gjøre Nederland til et attraktivt feriested, og det fikk de til.

Ifølge The Guardian besøkte omtrent 17 millioner besøkte Amsterdam i 2016. I en undersøkelse gjennomført av det nettbaserte reisebyrået TravelBird, basert på tall fra Amsterdam kommune, viser det seg at ikke alle er like fornøyde.

I undersøkelsen kommer det frem at lokalbefolkningen klager mest på økt trafikk og turister som forsøpler. I fjor samlet flere demonstranter seg i gatene for å demonstrerte mot turismen.

Venezia, Italia

Hvert år reiser om lag 30 millioner turister til Venezia for å oppleve kanalene og den historiske Markusplassen. Turismen har hatt store konsekvenser for innbyggertallet i byen.

De siste 15 årene har det vært en femdobling i antall cruiseskip, og leieprisen på boliger har økt drastisk. Ifølge BBC har innbyggertallet falt til under 55.000 i 2016 fra 175.000 i 1951. Flere frykter at innbyggertallet vil være lik null i 2030, dersom turistveksten fortsetter, ifølge Condé Nast Traveler .

I 2017 hadde innbyggerne fått nok. Flere hundre demonstrerte mot den stadig økende turiststrømmen. Gruppen Italia Nostra (Vårt Italia) sendte inn en forespørsel til myndighetene om et forbud mot cruiseskip å legge i land ved havnen.

Norge

Norsk reiseliv setter nye rekorder hvert år og også enkelte steder i Norge har problemer med overturisme . Tall fra UNWTO viser at det var 6,6 millioner utenlandske turister på besøk i Norge i 2017. Preikestolen og Trolltunga er to av de mest populære turistdestinasjonene i Norge.

Hvert år går over 250.000 mennesker opp til Preikestolen i Rogaland og ifølge NRK tok trolig så mange som 100.000 personer turen til Trolltunga i Hardanger i fjor.

Isbjørn, midnattssol, mørketid og unik natur lokker stadig flere personer til Svalbard, og ingen andre steder Norge har like mange overnattingsdøgn per fastboende. Svalbard har hatt en en vekst i antall turister. Så langt i år har det vært en vekst på omtrent 6 prosent.

Leder i lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen (Ap) sa til VG Reise i sommer , at de ikke kunne fortsette i samme tempo.

– Lokalstyret ønsker ikke å strupe veksten, men vi kan ikke fortsette i samme tempo som frem til i dag. Skal vi ta mot flere, så må vi legge bedre til rette.