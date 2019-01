Verdens 20 sikreste flyselskap: SAS fortsatt på topplisten

06.01.19 16:48

Når du er 10.000 meter over bakken er det greit å vite at du er i trygge hender. Derfor lister AirlineRatings hvert år verdens sikreste flyselskap. Her er listen for 2019.

Airlineratings.com har listet verdens sikreste – og usikre – flyselskap siden 2013. De har analysert data fra over 400 forskjellige flyselskap og vurdert rapporter fra myndighetsinspeksjoner, luftfartsorganisasjoner og ledelsesorganisasjoner.

– Hver desember evaluerer vi alle hendelser i løpet av inneværende år, sier Geoffrey Thomas, direktør for AirlineRatings, til Aftonbladet.

Antall krasj og alvorlige hendelser for hvert selskap er også tatt med i betraktningen, pluss flyenes alder og selskapets lønnsomhet. Selskap som har hatt en ulykke med dødsfall de siste ti årene, utelukkes automatisk.

Siden starten har australske Qantas tatt førsteplassen, og gjør det også i år.

– Qantas har aldri hatt en ulykke med dødsfall. Det har heller ikke Finnair, men forskjellen er Qantas ledende stilling innen sikkerhetsinnovasjon, forklarer Geoffrey Thomas.

Hadde beruset pilot – slettet fra listen

De fleste selskapene på topp 20-listen er de samme som i fjor, men et par har blitt slettet.

Japan Airlines gikk ut etter at en pilot ble avslørt som beruset på Heathrow flyplass i London. Ethiad er også utelukket på grunn av store økonomiske tap.

I stedet har de amerikanske selskapene United og American Airlines kommet inn på topplisten, mye fordi de har kjøpt i mange nye fly og dermed redusert gjennomsnittsalderen på sin flåte.

– De 20 sikreste flyselskapene er alle fremragende operatører som setter standarden høyt med hensyn til sikkerhet og pålitelighet, sier Geoffrey Thomas.

SAS, men ikke Norwegian

SAS har vært med på topplisten siden 2016, mens Norwegian har aldri vært med. Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian forklarer til Flysmart24 at dette har sammenheng med at selskapet ikke er medlem i IATA , samarbeidsorganet for verdens flyselskaper.

For å bli vurdert i denne undersøkelsen kreves det at selskapet er medlem IATA, og at det har bestått IATAs egne IOSA-sertifisering .

– Å bli IOSA-sertifisert er en administrativt stor og tidkrevende jobb, og noe vi foreløpig ikke har prioritert, sier Næss til Flysmart24.

Rater også de usikre

Alvorlige flyulykker er svært sjeldne, selv om flere personer enn vanlig døde i flyulykker i 2018. Blant de mest usikre selskapene er Afghan Airlines, Bluwing Airlines, Kam Air og Trigana Air Services i den absolutte bunnen.

Her er de 20 sikreste

Her er de sikreste flyselskapene i verden ifølge AirlineRatings. Foruten Qantas i toppen er det ingen rangering av de øvrige på listen. De er oppført alfabetisk rekkefølge.

– Det er så jevnt at det ville vært feil å rangere topp 20, sier direktør for Airlineratings Geoffrey Thomas.