Dra på oppdagelsesreise i Bohuslän

03.06.19

Nå som det er motorvei på plass hele veien fra Oslo til Göteborg, er det på tide å ta en avstikker på sjarmerende småveier. Får vi foreslå Kustvägen i Bohuslän!

Følg rett og slett skiltene med blomsten på brun bakgrunn om du vil oppleve det ekte Bohuslän.

Som perler på en snor svinger du innom steder som Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund, Bovallstrand, Hunnebostrand og tvillingtettstedene Kungshamn/Smögen, sistnevnte selve rosinen i pølsa. Se kart neders på siden.

Vår tur langs Kustvägen, som du enkelt kan gjøre unna på en dagstur med utgangspunkt på Østlandet, starter i Tanumshede, noen få mil sør for Strömstad.

Her finner du verdensarvlistede helleristninger og ikke minst sjarmerende Hotell Tanumshede Gestgifveri , som har vært i kontinuerlig drift i over 250 år. Dagens utflukt startet tidlig, så litt «frukost ficka» er på sin plass for å suge inn atmosfæren.

Bohuslän strekker seg fra rett nord for Göteborg og opp til norskegrensen. Området som var en del av Norge frem til 1658, er spesielt kjent for den flotte skjærgården og trivelige små kystsamfunn.

Vi nordmenn elsker Bohuslän og hvert år tar tusenvis turen langs kysten i egen båt. Men stadig flere overnatter også på hytter, hotell, vandrerhjem og campingplasser. I 2018 sto nordmenn for hele 604.467 overnattinger på campingplasser i Bohuslän. Det var en økning på 12,4 prosent fra året før, ifølge Visit Sweeden.

Tilbake til vår tur langs Kustvägen: Dagens andre – og definitivt obligatoriske – stopp, er Grebbestad. Dagsferske reker og andre herligheter fra sjøen kan du spise over alt i Bohuslän, men elsker du i tillegg østers så er Grebbestad stedet for deg. Her har de sitt eget østersakademi, og hvert år – tidlig i mai – arrangerer de til og med nordisk mesterskap i østersåpning.

På bryggekanten treffer vi Lisbeth og Thorsten. De gjør klar «Donalda», et smykke av en gammel fiskebåt, til dagens chartertur. Hver dag, med unntak av lørdag, legger de fra kai i Grebbestad og setter kursen mot Väderöarna ute i havgapet.

– Det er fullt kjør, sier Lisbeth mens hun løsner trossa og Thorsten gir gass.

Og Väderöarna hører definitivt hjemme på en svensk «bucket list». Sveriges vestligste bebodde øyer er mildt sagt den perfekte utgaven av «Saltkråkan». En time tar båtturen fra Grebbestad og vel fremme er det bare å finne frem badetøyet. Vannet er fantastisk rent, med mange, mange, mange meter sikt.

På pensjonatet tilbys også overnatting og retter fra havet utenfor. Rekker du ikke et besøk i sommerhalvåret, bør høsten friste. Mulig vannet er litt kaldt, men på bordet er det matfest i tiden rundt høstferien med høysesong for hummer og kräftor (sjøkreps).

Vel tilbake på Kustvägen er det Fjällbacka som er neste stopp. At byen er mer enn halvt norsk i sommersesongen er ikke å ta i. Det sørger både en attraktiv havn og bra med sjarmerende spise- og skjenkesteder for.

Men vi begynner å få konkurranse fra utlendingene takket være suksessen til forfatter Camilla Läckberg. Romanene om mord og mysterier i kystbyen er nå solgt i mer enn 12 millioner eksemplarer internasjonalt, og lokalt tilbys det selvsagt byvandringer i Erika og Patriks fotspor.

Frister det med en runde golf, kan Fjällbacka tilby både en av Bohusläns beste 18-hullsbaner og en artig liten minigolfbane, eller «äventyrsgolf» som svenskene kaller det, rett ved kirken. Og så er selvsagt også øyriket utenfor, med Valö som første stopp, tilgjengelig både med rute- og charterbåt fra Fjällbacka.

Ferden på Kustvägen går videre via de søvnige små tettstedene Hamburgsund , Bovallstrand og Hunnebostrand . Har du sykkel med på turen er det mulig å velge snarveien fra Fjällbacka som ligger enda lengre ut mot havet enn Kustvägen. Distansen er ikke mer enn tre korte mil i flatt terreng.

Landskapet er betagende, avstikkerne til badeplassene korte og byene sjarmerende. Og så har selvsagt hvert sted sin «glass»-bod, gjerne rett ved kaien. Har du ikke testet en «88-an», så er det på tide. Pinneisen er like klassisk som vår «Gullpinne».

Som på de fleste turer, er det alltid best om høydepunktet kommer mot slutten av reisen. Og så er definitivt tilfellet med Kustvägen om du følger ruten i denne reportasjen. Smögen er selve kronen på verket blant tettstedene i Bohuslän, og ofte snuplass for nordmenn på båtferie.

I bil kiler det litt i magen idet vi ruller sakte over den 400 meter lange Smögenbron. Noe godt er i vente. Ute til høyre glitrer Skagerak om kapp med solen, nede til venstre ligger en av Västkustens viktigste fiskehavner, Kungshamn og under oss tøffer en seilbåt med kurs for det samme målet som oss; bryggepromenaden i Smögen.

Nå er det definitivt lunsjtid og savner du fiskebutikk der du bor, så kan du glede deg til tilbudene i Smögen. Her ligger fiskebutikkene og restaurantene på rekke og rad. Göstas er vel verdt et besøk, det være seg for et mer omfattende fiskemåltid, eller bare en skikkelig smörgås med räkor.

Fra uteserveringen på starten av bryggepromenaden nyter du innseilingen til Smögen havn, den kanskje mest hektiske av alle småbåthavnene i Bohuslän. I sommersesongen står nærmest norske båter i kø for å komme inn. Forståelig nok, så sjarmerende og yrende av liv som bryggepromenaden er.

Ønsker du en overnatting kan både Makrillvikens Vandrarhem og Smögens Hafvsbad anbefales. Begge stedene – i hver sin prisklasse - ligger idyllisk til på vestsiden av øya. Hafvsbadet har populær spaavdeling, Makrillviken kan på sin side tilby badstue helt i vannkanten med utsikt til solen som tar kvelden ute i Skagerak. Ganske eksotisk!

For å fullføre Kustvägen setter du kursen nærmest rett øst fra Smögen/Kungshamn i retning E6. Er barna med på turen bør et stopp innom dyreparken Nordens Ark være obligatorisk. «Nærkontakt» med så vel sibirtigre, snøleoparder, ulv og andre utrydningstruede arter, bør passe bra før den drøye to timer lange returen til Østlandet.