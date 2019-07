Dette er sommerens flotteste toppturer

Av Melina Pambou Sundfør

02.07.19 16:03 | Oppdatert: 02.07.19 21:25

Du trenger ikke å være profesjonell klatrer eller en erfaren turgåer for å bestige noen av Norges fineste topper.

Er det noe vi nordmenn er bortskjemt med så er det vakker natur, og man skal ikke dra langt for å finne utsikt som tar pusten fra deg. Så når turister fra hele verden strømmer til for å oppleve fjell de aldri har sett maken til, kan kanskje du bruke sommeren på å gjøre det samme.

VG reise har snakket med Den Norske Turistforening samt friluftsentusiast og fotograf Eskil Digernes om sommerens fineste toppturer og fått deres beste tips.

Digernes startet å gå i fjellet som 18-åring da han flyttet til Årdal som lærling og forsto at PlayStation ikke var livet.

– Jeg følte at jeg fikk mer oppnåelse av å gå i fjellet enn å sitte inne på et rom. Å gå i fjellet er noe av det sunneste du kan gjøre, både for kroppen og hodet, sier han.

Mer alene i fjellet

Etter mange år som selverklært friluftsmenneske har Digernes besteget et par topper i Norge, og nevner Vettismorki, Dyrhaugstind og Slogen som noen av hans favoritter.

– De har noen rå utsikter og er turer alle kan klare, sier han.

Ingvild Lundberg Bakke, kommunikasjonsrådgiver i DNT , forteller at flere nå ønsker å gå mer alene i fjellet.

– Stadig flere søker mot de mindre besøkte toppene, der man går litt mer for seg selv og får mulighet til å nyte stillheten og naturens ro i større grad. Og med over 200 topper over 2000 meter i Norge er det jo nok av utfordringer og fantastiske turer å ta av, sier hun.

Er du lysten på å tilbringe sommeren på toppen av et fjell, er dette åtte gode alternativer:

Gaustatoppen

Denne toppen er lett tilgjengelig og enkel å bestige, men byr likevel på Sør-Norges videste utsikt. Gaustatoppen som rager majestetisk over Rjukan og blir av mange omtalt som Norges vakreste fjell. I fjor ble Gaustatoppen besøkt av over 100.000 mennesker, ifølge DNT.

Galdhøpiggen

Galdhøpiggen ligger 2469 meter over havet, og er Norges høyeste fjell. Selv om turen er kan være utfordrende er det stas å kunne si at du har gått opp landets høyeste fjell, som en bonus på toppen får du fantastisk utsikt over Jotunheimen.

Romsdalseggen

Romsdalseggen er ikke for pyser, turen er lang og krevende, og oppå eggen er det noen svært bratte og smale partier. Nedstigningen er lang og tar på allerede slitne bein. Men den som tar utfordringen blir belønnet med det som må være Norges mest spektakulære fjelltur.

Festvågtind

Dette er en kort, men bratt tur som gir mye utsikt for innsatsen. Det er bratt og tidvis steinete, men de aller fleste skal klare å komme seg opp uten problemer. Turen tar cirka 2,5 timer tur-retur og gir deg flott natur og god utsikt.

De syv søstre

Den kjente fjellrekken, De syv søstre, finner du sentralt på Helgeland, rett sør for Sandnessjøen på sagnomsuste Alstenøya. Det er merket løype mellom og opp til hver enkelt topp, og lengden er 26 kilometer med en stigning på totalt 3525 meter. Dette er gjerne en tur som krever at du er i litt form, da du må beregne mellom 15 og 20 timer på turen.

Glittertind

Norges nest høyeste fjell, Glittertind, rager 2457 meter over havet. Både på veien opp og på toppen blir du møtt av en storslagen utsikt over Jotunheimen. Turen er cirka seks kilometer en vei, og du vil bruke rundt 3,5 time opp.

Skåla

I Loen finner det populære toppturmålet Loen. Turen er både bratt og flott, starter på havnivå og ender opp 1848 meter over havet med spektakulær utsikt fra alle kanter.

Besseggen

Besseggen er en av de mest kjente fjellryggene i Jotunheimen og byr på fantastisk utsikt, både over Jotunheimen og det grønne Gjendevannet og mørkeblå Bessvatnet. Her får du en følelse av mestring, selv om turen passer for alle, også barn. Turen tar mellom fem til åtte timer.

Viktig med god planlegging

Anne Mari Planke, leder for friluftslivsavdelingen i DNT, har flere gode tips du bør huske på før du setter av gårde til en av toppturene.

– God planlegging er viktig før turen, dette gjelder uansett hvilken tur du skal på. I tillegg til at det gjør turen tryggere, vil de fleste oppleve at turen blir morsommere og bedre, sier hun og fortsetter.

– Det er viktig å tenke igjennom hvem man skal på tur sammen, hvilken fysisk form hver enkelt har og legge opp til en tur som gruppen har kunnskap, fysisk form og overskudd til å mestre, forklarer Planke.

I tillegg til dette forteller hun at det er essensielt å sjekke værmeldingen.

– En topptur i fjellet på sommeren, kan by på raske endringer i vær og føreforhold. Derfor er det viktig å ta med klær, mat, drikke og utstyr til å takle en lang dag ute. Det er ikke uvanlig at det kan snø på toppen. Lue, votter og varme klær er viktig å ta med i sekken.

Friluftsentusiast Digernes har også noen tips og mener at det enkle er ofte det beste.

– De fleste tar ofte med seg altfor mye fjasete ting man ikke trenger. Gjengangeren er at folk kler på seg altfor mye, men samtidig har for lite klær med seg. Det er mange som ikke forstår at det er fysisk krevende å gå i fjellet, man kan gå i T-skjorte, men ta med ullgenser, skalljakke og lue.

Vonde sko er kanskje noe av det mest irriterende man kan oppleve på en lang tur, og har gangsårene først kommet har Digernes et råd.

– Jeg kan påstå at gnagsårplaster er den største løgnen som er solgt til oss, sportstape er mye bedre, forteller han.

Fjellvettreglene

Skal du på fjelltur bør du være kjent med fjellvettreglene.

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.

2. Tilpass turen etter evne og forhold.

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Fjellvettreglene og flere fjellvett-tips finner du på UT sine hjemmesider .