Trysil: Norges største skianlegg skal bli enda større

15.02.19 18:22

Skianlegget i Trysil er som en fornøyelsespark med attraksjoner for alle, fra forsiktige barn til adrenalinville voksne. I løpet av de neste fem årene skal den bli enda mer innholdsrik.

TRYSIL (VG reise) – Vi kan snakke om et Trysil før og etter flyplassen, sier turistsjef Gudrun Sanaker Lohne.

Det er lenge siden de store skianleggene bare besto av heiser og preparerte bakker. Trysil har i mange år vært en pioner for å gi et variert tilbud til skiglade i alle aldre. Her finnes alt fra barneområder med «levende» snømenn og show, til skogsløyper, moroløyper, hopp, parker og bakker fra grønt til sort. 68 nedfarter og 31 skiheiser i alt. Og snart skal det bli enda mer.

Ny flyplass

I desember 2019 åpner den internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains Airport på svensk side av grensen, 40 minutters busstur fra Trysil. Det er ventet at flyplassen skal bringe flere europeiske turister til skianleggene på både svensk og norsk side.

– Flyplassen blir stor nok til å ta imot Boeing 737, den flystørrelsen SAS og Norwegian har på de fleste rutene sine, sier Trysilguide og skilærer Kristofer «Kriffa» Dybeck.

– Da blir det mulig å hente gjester med hundeslede, slik at de kan starte vinteraktivitetene med det samme de lander i Norge, fortsetter han entusiastisk.

I Trysil forventer de enda flere gjester fra de landene det kommer flest utlendinger fra i dag, først og fremst Sverige og Danmark, men også Storbritannia, Nederland og Russland.

Store investeringer

I løpet av de neste fem årene skal det gjøres milliardinvesteringer i Trysil. I området rundt Turistsenteret blir det 2000 nye utleiesenger. Det blir også flere private hytter, ny restaurant i Fageråsen, og flere nye heiser og bakker.

– I henhold til masterplanen skal vi øke antall bakker og heiser i takt med økende antall gjester fra år til år, sier destinasjonssjef i Skistar Trysil, Helge Bonden .

Byggeprosjektet nedenfor Radisson Blu-hotellet er allerede godt i gang. Der kommer The Lodge med 113 nye leiligheter fordelt på fire byggetrinn. De to første byggetrinnene åpner i april 2019.

Området rundt Trysilfjell Apartment skal også bygges ut. Det skjer i fem eller seks etapper, med byggestart til våren. Både dette, og The Lodge, vil hovedsakelig bestå av private leiligheter som skal leies ut når eierne ikke bruker dem selv.

Dermed blir det plass til enda flere familier i Trysil. For det er først og fremst barnefamilier som kommer dit.

Familiefavoritt

– Her er det fint for hele familien, sier Sofie Black Holberg (12) fra København. Selv liker hun seg best i de røde løypene, mens lillebror Felix (5) sier at det aller beste med Trysil er «Valle»

Han har akkurat kjørt i mål på Valles skirenn, og blitt premiert med gullmedalje. Men enda viktigere: En gedigen Valle-klem. Alle barna som er med i slåmrennet får medalje og klem av den bamselignende snømannen

I 2012 bestemte Skistar at alle deres skianlegg skulle ha den samme maskoten, snømannen Valle.

– Mange synes nok det var litt trist at Smottene forsvant fra Trysil, siden figurene var basert på et lokalt eventyr. Men det har vist seg at Valle er genial. Alle barn elsker Valle, sier Trysilguiden Kriffa Dybeck.

Det kan tvillingmamma Ann Charlotte Udland fra Oslo bekrefte.

– Både Aksel (4) og Amelie (4) må stoppe og gi en klem hver gang de ser en snømannfigur i bakken, forteller hun.

Fireåringene begynte så smått å stå slalåm sist vinter, og i år er det full fart i bakken for begge to. Bortsett fra hver gang de må stoppe og klemme en snømann.

Valle dukker opp mange steder. Han sitter på utedoen og lager prompelyder når barna åpner døren. Han kjører tråkkemaskin, han har sin egen smørestasjon, og han dukker plutselig opp bak et tre der han vinker til barna.

– Man kan nesten ikke være her uten barn, så jeg låner med meg gudbarna mine hvert år, forteller Susanne Gjellekjer fra København.

Søsknene Flora (9) og Mattias (12) Nestel har riktignok vokst fra Valle. Vi treffer dem i skicrossløypa der de tar runde på runde i de doserte løypene. Det er den de liker aller best.

Gode parker

Men voksne må ikke ha med barn som alibi for å reise til Trysil. Sondre Hylland fra snowboardforbundet svever høyt i svartparken samme dag som VG er på besøk. Han er i gang med vinterens «Check-out» som forbundet lager sammen med hovedsponsor Norsk Tipping. De tester parkene slik de er tilgjengelige for allmennheten, uten at det er arrangert noe ekstra for dem. Dette filmes og legges ut i forbundets og skianleggenes kanaler.

– Trysil har alltid satser mye på park. Det er så bra i Trysil at NM skal arrangeres her for fjerde eller femte år på rad, sier Sondre Hylland.

Han mener at Trysil har gode parker for kjørere på alle nivåer.

– Det er bra vanlige hopp, sidevegger, halfpipe og mange gode rail-setup. At det er to heiser uten mye kø i tilknytning til parkene er også en fordel, sier anleggskoordinator Sondre Hylland i Snowboardforbundet.

Fjols til fjells

En annen gjeng helt uten barn i følget treffer vi i Funride-løypen på Fageråssiden. De er på befaring for å finne innspillingssteder til den nye utgaven av «Fjolls til fjells.»

– Vi starter å filme den 5. mars, og holder på til 5. april. Da kommer vi nok til å merkes i løypene her, sier regissør Petter Holmsen.

For anledningen skal Radisson Mountain resort omgjøres til Hurlumhei Høyfjellshotell. Hvem som skal ha hovedrollene som hotelldirektør Poppe og pikkoloen Rudolf, er ennå ikke offentlig. I den legendariske filmen fra 1957 var det Leif Juster og Unni Bernhoft.

After-ski

Også på familie-skistedet Trysil er det afterski flere steder. På hverdagene er barn velkommen dit, men i helgene er det 18-årsgrense.

For mange starter afterski på Stallen Pub ved Knettsetra midt i skianlegget. Der er det levende musikk og høy stemning fra klokken 15 på fredager og lørdager. Etter å ha varmet opp på Stallen, svinger mange ned bakken til Laaven ved turistsenteret, hvor det er full fart frem til klokken 19. Da byttes afterski ut med grillbuffé i noen timer, før stedet åpner igjen som nattklubb klokken 22. Fornøyelsesparken Trysil har noe for alle aldre.

Visste du at Trysil er det desidert største skianlegget i Norge, med over 1,1 millioner betalte skidager i året? Det er nesten dobbelt så mange gjester som i Norges nest største skianlegg, Hemsedal. Der var det 661.000 betalte skidager sist vinter.