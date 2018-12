Fire måter å nyte Thailand på

02.02.18 15:28 | Oppdatert: 28.12.18 10:38

Fra Bangkok er veien kort til øyparadis, strandliv langs kysten og historiske naturopplevelser.

Thailand er kjent for sitt tropiske klima og er et av nordmenns favorittreisemål , spesielt i vintermånedene. Langs kysten finnes en haug av flotte steder du kan besøke for å leve slaraffenliv på en solseng med paraplydrinken i hånden. Her kan du øyhoppe, kombinere strand med golf eller nyte flott natur.

Her er fire tips til hvordan du kan kombinere storbyferie i Bangkok med noen avslappende dager i vakre Thailand.

Øyhopping fra Phuket

Med utgangspunkt i Thailands største øy, Phuket, er ikke avstandene store til kjente øyer som Koh Phi Phi og Koh Lanta, Krabi og den kjente stranden for klatrere: Railay Beach.

Her kan du ta med hele familien på tur og utforske de forskjellige øyene. Finner du en øy du trives på er det bare å slå leir og nyte late dager på stranden.

Høysesong: Fra november til midten av mars.

Reise dit: Fly til Krabi, eventuelt til Bangkok først og innenriksfly en time til Phuket.

Øyhopping fra Koh Chang

Nasjonalparken Mu Koh Chang består blant annet av den større øya Koh Chang og rundt femti mindre øyer. Med utgangspunkt i Koh Chang har du et aldri så lite øyparadis som bare venter på å bli oppdaget.

Dette er det perfekte stedet for dykking, snorkling, kajakkpadling og fotturer. Øygruppen her er beskyttet med nasjonalparkstatus, så her er det mye flott å se og oppleve.

Høysesong: Fra november til slutten av februar.

Reise dit: ca. 5 timer med buss eller bil sørøstover fra Bangkok. Alternativt fly fra Bangkok til Trat. Ta taxi til havnen i Trat så er du kun en kort fergetur unna Koh Chang.

Strandliv i Hua Hin

Du trenger ikke å dra langt unna hovedstaden for å finne vakre strender og ferieparadis. To og en halv times kjøretur sørover fra Bangkok finner vi Hua Hin, en av Thailands store turiststeder.

Her får du flere kilometer med sandstrand, et livlig bysentrum og er du glad i golf har du flere gode muligheter til å slå noen slag.

Høysesong: Fra desember til april. Hua Hin er ellers en helårsdestinasjon.

Reise dit: Buss, tog eller bil sørover fra Bangkok.

Sukhothai – Thailand utenfor allfarvei

Det historiske området Sukhothai var Thailands første hovedstad og rommer i dag den store ruinparken Si Satchanalai. Siden 1991 har store deler av dette området vært en del av UNESCOs verdensarvliste.

Thailand er ikke bare strandliv – selv om det ofte er det du søker i varmere strøk. Vil du utforske Thailand er dette et spennende område å reise rundt i. Her er det færre turister og flotte naturopplevelser.

Reise dit: Buss eller fly drøye 40 mil nordover fra Bangkok.

