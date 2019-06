Cinque Terre - Italias minste nasjonalpark

I flere århundrer lå de pastellfargede små landsbyene i Cinque Terre isolert langs kysten. I dag er denne delen av Liguria blitt en av Italias mest populære turistdestinasjoner og et ettertraktet område for fotturentusiaster.

CINQUE TERRE (VG reise) Langs kysten av Liguria ligger fem pastellfargede landsbyer på rekke og rad og klamrer seg til klipper mellom fjellsider dekket av vinranker og olivenlunder.

Til tross for det utfordrende og bratte terrenget har menneskene klart å temme naturen her og gjøre den dyrkbar – faktisk helt siden middelalderen.

De bratte skråningene er dekket med mur som demmer opp dyrkbar jord. Stier og trapper fører mellom jordlappene og leder mellom byer, småbruk og vingårder. For den som vil på vandring er det et vakkert terreng å gå i. Her beveger du deg i høyden med panoramautsikt over havet, og frodige vinåkrer og olivenlunder finner du på nærmest alle kanter.

By etter by ønsker oss velkommen med fargeglade murvegger, blomsterdekorerte potter og en og annen katt som smyger seg forbi et hushjørne.

Italias minste nasjonalpark

Cinque Terre er Italias minste nasjonalpark og samtidig den tettest befolkede. I alt bor det rundt 4000 innbyggere i denne delen av Liguria. Nasjonalparken som dekker dette området ble etablert for å bevare, kultivere og ta vare på Cinque Terre, men også som en mulighet til å kunne ta vare på den kunnskapen forfedrene har lagt ned i arbeidet som ble gjort her i sin tid.

Hele 2000 kilometer med mur er anlagt i det bratte terrenget mellom Cinque Terre og Porovenere. Det er blant annet dette som gjør at Cinque Terre i 1997 ble en del av UNESCOs verdensarvliste.

Sol og idyll

Jeg ankommer Monterosso al Mare med tog fra Pisa en tidlig ettermiddag. Sola skinner, og lyden av bølger som bruser ønsker meg velkommen i det jeg går av toget. Det første som møter meg der jeg går ut av perrongen er nemlig sandstranden som ligger like ved.

Jeg gjør et første stopp der; underernært på sol og varme suger jeg til meg sjøduften og vender ansiktet mot sola. Et kjærestepar som har satt seg godt til rette i sanden, gjør det samme. Den unge mannen har alt kastet skjorta i den friske vårlufta.

Vender jeg blikket mot venstre, ser jeg ikke bare enden på Monterosso al Mare, den gamle delen av byen og båtopptrekket. Jeg ser også starten på stien, hvor jeg skal legge turen i morgen. Her ligger landsbyene på rekke og rad. Bittesmå fargerike flekker i det fjerne ligger tett på havet. Bukt etter bukt.

Som perler på en snor

De fem landsbyene her lå isolert langs kysten i flere århundrer, men i dag er de blitt en av Italias mest populære turiststeder. Monterosso al Mare er den største av de fem, og består av to deler; Centro Storico – gamlebyen, og Fegina – den nye bydelen. Nabobyen, Vernazza, regnes av mange som den mest vakre. Cornigliga er den mest tilbaketrukne av de fem, med nesten 400 trappetrinn å gå opp fra togstasjonen. Manarola ble i sin tid grunnlagt av innbyggere fra Volastra, en liten landsby som ligger litt lenger oppe i terrenget, og Riomaggiore er den sørligste landsbyen og er oppkalt etter elven Rio Maggiore.

Nasjonalparken består av et mylder av turstier, men den aller mest kjente og populære er Sentiero Azzurro. Stien følger langs kysten mellom alle de fem landsbyene. Andre populære strekninger er turstien mellom Levanto og Monterosso al Mare og Telegrafo-stien fra Riomaggiore til Portovenere.

Lokal mat og vinproduksjon

Som i resten av Italia kan du få både god mat og deilig vin her. Det er en sterk tradisjon for vindyrking i Cinque Terre og i de bratte fjellsidene passerer du vinranker langs stien. Spesielt kjent er dette området for sin søte Sciacchetrà-vin. Det er først og fremst hvite viner som produseres i området, men det har blitt mer eksperimentering med røde viner.

Den som legger ut på vandring i området vil se at det dyrkes sitroner og oliven side om side med vindruer, og er noe som gjerne dukker opp på matfatet på restaurantene her. Den lokale pastaen kalles «trofie» og er en kort og snurret variant – vanligvis laget av hvetemel eller kastanje. Av sjømat er området spesielt kjent for ansjos. En typisk lokal rett er «Tegame di Vernazza», en middagsrett der ansjos er bakt i ovnen lagvis sammen med poteter og tomater.

Her spiser du

L’Osteria i Monterosso er en uformell og populær restaurant med lokalprodusert mat.

Adresse: via Vitterio Emanuele

Gambero Rosso ligger ved havnen i Vernazza og regnes for å være en av Cinque Terres beste restauranter.

Adresse: Piazza Marconi 7

La Lampara i Riomaggiore ligger sentralt i hovedgaten og har bredt utvalg.

Adresse: Via Malborghetto 10

Her bor du

Hotel Porto Roca: Ligger i den gamle bydelen i Monterosso med fin beliggenhet med utsikt mot havet. Hotellet har restaurant, bar, privat strand og eget basseng.

Locanda Il Maestrale: Et familiedrevet «bed and breakfast» med god service. Rommene er små og fargerike, med aircondition og eget bad.

Affittacamere La Giare: Et pensjonat litt opp i høyden i Riomaggiore med kun fire rom. Tilbyr ikke frokost, men det kan du få kjøpt i byen.

Reis utenfor høysesong

En økende utfordring i Cinque Terre er overturisme. Det er perioder av året der for mange turister besøker de små landsbyene på én gang. Togstasjonene er ikke tilrettelagt for store grupper som kommer fra cruiseskipene som ankrer opp i La Spezia. Legg besøket til Cinque Terre utenfor høysesong og utenfor den typiske cruisesesongen. Slik bidrar du også til å forlenge sesongen for innbyggerne.

Beste tid å reise: Vår og senhøst. Sommer – juli, august og september, er høysesong. Styr også unna påske og nasjonale helligdager om du vil unngå tider der det er mange andre mennesker i området.

Obligatorisk turkort: For å gå Sentiero Azzurro – Blue Path, må du kjøpe obligatorisk turkort. Turkortene kjøpes på togstasjonene eller på nett: https://card.parconazionale5terre.it

Slik reiser du

Fly til Pisa eller Milano, eventuelt andre flyplasser og ta tog videre derfra. Bil anbefales ikke i dette området, og bilen bør parkeres ved togstasjonen i La Spezia eller Levanto. I sommersesongen går det også båter mellom byene.