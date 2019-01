Ni fristende reisemål med «underturisme»

16.01.19 13:51 | Oppdatert: 16.01.19 17:28

Velg Padova fremfor Venezia, Luang Prabang heller enn Bali og Malaga over Barcelona. Slik unngår du fjorårets verste turistfeller.

VG Reise har tidligere skrevet om at stadig flere populære reisemål nå er rammet av overturisme . Og 2018 ble året da flere at verdens mest Instagram-vennlige steder satte foten ned.

Øyer på Fillipinene og i Thailand ble stengt, det var demonstrasjoner mot turisme i Barcelona og Venezia forbyr nå fritidsbåter i hovedkanalen.

Overturisme er blitt et problem. Men i stedet for å ta livet av reiselysten, burde det være mulig å legge reisen til alternative destinasjoner hvor turister fortsatt ønskes velkommen. Den engelske avisen Independent, foreslår disse destinasjonene :

Bali i Indonesia ble kåret til verdens beste reisemål i 2017 . Men i 2019 kan det være at du får en mer unikt asiatisk opplevelse om du legger turen til Luang Prabang. Byen ligger vakkert til langs Mekeng-elven i Laos .

Luang Prabang er allerede et etablert reisemål med gode hoteller og mulighet for spennende utflukter selv om du ikke er innfødt. Les for eksempel om VG Reises Kajakktur på Mekongs sideelv .

Drømmestedet Maya Beach i Thailand ble et av verdens mest ettertraktede reisemål etter storfilmen «The Beach» med Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Men populariteten hadde sin pris. I fjor sommer skrev VG Reise om hvordan stranden ble den stengt for turister i fire måneder .

Du kan likevel fortsatt oppleve urørte, fredfylte strender hvor du blir ønsket velkommen. For eksempel i Koh Rong, skjærgården på den sørlige kysten av Kambodsja .

For å komme til Koh Rong må du fly til hovedstaden i Kambodsja, Phnom Penh, og ta deg videre til Sihanokville med innenriksfly. Det siste stykket kommer du kun med båt, men belønningen er krystallklart vann, fossefall og korallrev foreløpig uberørt av horder med turister.

VG Reise har tidligere skrevet om hvordan det Det hellige fjellet Uluru i Australia, ble stengt, fordi reisemålet rett og slett ble for populært, og ikke tålte de mange besøkende.

Drømmer du deg fortsatt bort til fjellmystikk «down under», legg heller turen til Wilpena Pound og fjellkjeden Flinders Ranges. I denne unike fjellformasjon kan du vandre flere dager i strekk og kun treffe på en håndfull andre reisende på veien.

Også reisemål som ligger i Europa, sliter med overturisme. VG Reise har tidligere beskrevet Venezia som årets artigste turistfelle . Men Italia har så mye mer å by på!

Hva med å heller legge turen til Padova by, som ligger en halvtimes togtur fra Venezia. Padova er en pittoresk universitetsby med broer, kanaler og elegante bygninger – og best av alt – foreløpig er det hele ganske uberørt av masseturisme.

I Spania er og blir Barcelona en norsk reisefavoritt, og tro det eller ei, her finnes det fortsatt skjulte perler å oppdage . Destinasjonen er spesielt attraktiv for mange fordi byliv går hånd i hånd med strandliv. Men mange av byens innbyggere er godt mettet på turisme.

Det kan være du blir tatt bedre imot om du legger reisen sørover til Malaga. Også denne byen kan by på strandferie kombinert med pulserende storbyliv. For deg som er glad i kulturelle severdigheter er Picasso-museet et must.

Nordmenn elsker også Hellas, og tidligere har VG Reise presentert den ultimate guiden til den greske øya Santorini . Men med fem og en halv millioner besøkende hvert år, er det mer enn begynt å bli trangt om plassen der.

Er du glad i luksus, kan det være en idé å legge turen innom greske Spetses, Paradisøya turistene ikke vet om . Her finnes store skjulte feriehus og yachter. Biler er ikke lov. Øya har alltid vært et eksklusivt reisemål for bemidlede grekere, og har gresk gourmet heller enn svenske kjøttboller på menyen.

Også Roma har sett seg nødt til å lage nye regler for besøkende. Du kan for eksempel ikke lenger vasse i den populære Trevi-fontenen, som VG Reise tidligere har skrevet om – blant annet fordi den nå rommer rekordmange lykkemynter .

Turistene har også skjendet Colosseum , men er du ute etter å se antikk arkitektur, hva med å besøke Heliopolis, som ligger i byen Baalbeek i Libanon?

Italia faller ofte i smak for hele familien . Men en tur gjennom Toscana ender fort opp med å koste en del, og du må forvente køer om du nå går til fots eller kjører.

Er du en gourmet på jakt etter smakfull vin, fjellandsbyer og ville, grønne åser, hva med å legge turen til Zagori, et område i den nordvestlige delen av Hellas i stedet?

Her finnes mange av de samme opplevelsene både visuelt og kulinarisk, som i Toscana. Men i motsetning til i Italia, kan det kan gå timer mellom hver gang du treffer på andre turister.

VG Reise har tidligere slått fast at Island er kult og innbyggerne enda kulere . Men på Island er det nå seks turister per fastboende. Noen ganger føles det som om alle disse besøker den blå lagune samtidig med deg.

Glem ikke at det finnes et mer uoppdaget øyrike enda nærmere Norge , nærmere bestemt på Færøyene. Du finner ikke isbreer eller vulkanske geysirer der, men du kan støte på sjelefred i bortgjemte, urørte fiskerlandsbyer. Det er heller ikke å forakte.