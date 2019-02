De tryggeste landene for soloreiser

31.01.19 16:21 | Oppdatert: 01.02.19 07:28

Når du reiser alene på ferie er det ekstra viktig å velge reisemål hvor du kan føle deg trygg. Se listen over de tryggeste landene her.

Når lokalbefolkningen føler seg trygg, har turistene som regel grunn til å gjøre det samme. Og motsatt: Hvis de lokale vet at det er farlig å gå alene ute om natten, bør heller ikke turister gjøre det.

Nylig er det publisert en liste over hvor trygge innbyggerne føler seg i ulike land. Singapore som ligger øverst på trygghetslisten, egner seg dermed godt for turister som reiser alene, skriver The Independent . Listen er basert på data fra The Gallup Global Law and Order report , som rangerer 142 land etter hvor trygge innbyggerne føler seg der.

Stadig flere får sansen for å reise på ferie alene. The Independent skriver at andelen briter som reiser solo har økt med 150 prosent de siste syv årene. Men trenden er økende i hele verden. New York Times og National Geographic Travel har også hatt reportasjer om økende antall solo-reisende, og VG reise har tidligere omtalt tips til deg som vil reise alene.

Ut ifra The Global Law and Order Report for 2018 kan altså soloreisende føle seg tryggest i Singapore. Ikke overraskende er også Norge og de andre nordiske landene høyt på listen. Men også Usbekistan, Hongkong og Indonesia er med på topp ti.

De ti tryggeste landene:

Singapore Norge Island Finland Uzbekistan Hongkong Sveits Canada Indonesia Danmark

Listen er utarbeidet av det internasjonale analysebyrået Gallup . 1000 personer i hvert av de 142 landene som er med i undersøkelsen er intervjuet enten ansikt til ansikt eller over telefon.

De har fått spørsmål blant annet om de føler seg trygge når de går alene i sitt eget nabolag om natten, om de i løpet av de siste 12 månedene har blitt frastjålet noe, eller om de har blitt overfalt eller ranet. De har også fått spørsmål om tiltro til politi og rettsvesen.

De utrygge landene

Svarene viser også i hvilke land innbyggerne føler seg minst trygge. Venezuela topper denne listen.

Bare 17 prosent av innbyggerne sier at de føler seg trygge når de går alene ute om natten der. Det er litt høyere enn Afghanistan, der 20 prosent føler seg trygge alene nattetid.

Til sammenligning føler 94 prosent av innbyggerne i Singapore seg trygge når de går ute alene om natten, og i Norge, gjør 93 prosent det.

Utenriksdepartementet fraråder alle ikke-nødvendige reiser og opphold i Venezuela, og skriver på sine sin nettside at dette er et av landene i verden med høyest kriminalitet, spesielt ran, drap og kidnappinger.

