Slår alarm i ferieparadis etter dødsulykker

Av Melina Pambou Sundfør

18.02.19 17:57 | Oppdatert: 18.02.19 18:15

Et uvanlig antall turistulykker har blitt rapportert i Maldivene, som nå har tvunget myndighetene til å gjennomgå sikkerhetsrutinene på luksusøyene.

Maldivene er kjent som et idyllisk og rolig ferieparadis med vakre hvite strender og glassklart vann. Tusenvis av nordmenn strømmer til øygruppen hvert år, men nå har næringen sett seg nødt til å ta grep.

For de siste tre månedene har hele fem turister omkommet i drukningsulykker, melder TTG Asia . I desember druknet en tsjekkisk og en koreansk turist i nærheten av resortene de bodde på. I januar døde en russisk turist under en dykkerutflukt, og i tillegg omkom et filippinsk par ute på havet.

Disse hendelsene har fått landets myndigheter til å slå alarm, og beordrer sjekk av sikkerhetsrutiner ved alle turistanleggene. Turistministeren, Ali Waheed, meddeler at regjeringen kommer til å ha strengere tilsyn på hotellene og resortene.

– Vi har bestemt at vi skal inspisere alle turistfasilitetene i Maldivene de neste seks til åtte månedene. Regelmessig overvåkning må gjøres for å sikre at regelverket følges, sier Waheed til TTG Asia.

TTG Asia melder at det er opprettet en egen komité på vegne av president Ibrahim Mohamed Solih, som skal gjennomgå sikkerheten ved resortene.

Turistnæringen har begrunnet at den høye ulykkesfrekvensen kan være knyttet til sterke strømninger som Maldivene har opplevd den seneste tiden.

Presidenten av Maldivenes reisebyrå og arrangørforening (MATATO), Abdullah Ghiyas, forteller til TTG Asia at strømmen har vært uvanlig sterk i år, selv i områder som anses å være trygge.

Ifølge Express har politiet advart turister for faren ved å drukne mens de svømmer utenfor paradisøyene, og ber dem ta ekstra hensyn.

Rammet av flere branner

I tillegg til dødsulykkene, har flere turister blitt tvunget til å flykte fra branner som har herjet på fem ulike resorter. Blant annet på et av Maldivenes aller mest luksuriøse resorter, Gili Lankanfushi.

The Telegraph melder at syv av vannvillaene og en av restaurantene på det eksklusive resorten ble ødelagt under den seks timers lange brannen.

Gili Lankanfushi fortalte via sosiale medier at ingen av deres gjester ble skadet i brannen. Men de store ødeleggelsene har ifølge The Telegraph resultert i at resorten nå er stengt, og ikke vil åpnes igjen før slutten av 2019. Til tross for en stor etterforskning har myndighetene fortsatt ikke funnet årsaken til de ulike brannene.

Turistministeren reagerer kraftig på ulykkene, og sier at flere av anleggene skal bli sjekket grundig i nærmeste fremtid.

– Noen av disse anleggene er svært utdatert og må moderniseres, sier Waheed til TTG Asia.