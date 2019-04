Dumpingpriser på sydenflybilletter

25.04.19 16:07 | Oppdatert: 26.04.19 07:55

I påskeferien var billettprisene til Syden på topp. Nå, uken etter, har de sunket ned til gibort-nivå.

De neste dagene og ukene kan du fly til Hellas , Spania eller Tyrkia – og tilbake igjen – for under 300 kroner. Se priseksempler lenger ned på siden.

Sist gang det var like billig, var like etter juleferien. Da hadde også prisene ligget på topp i helligdagene, og sank til et bunnivå like etter. Informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving forklarte da at prisene følger etterspørselen: Få ønsker å ta ut fridager like etter alle helligdagene, dermed gikk etterspørselen – og prisene ned.

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen, forklarte da at spesielt charterselskapene tjener mer på å selge billetter til gibortpris enn på å fly med tomme seter, siden de alltid har merinntekter på tilleggstjenester som taxfree og mat og drikke underveis.

Charter billigst

Det er også charterselskapene som selger de aller billigste flybillettene nå. Ruteflyselskapene har også vanligvis lave priser til Sør-Europa i mai måned, men de er ikke like ekstrem-lave slik som de billigste charterflybillettene. Du kan for eksempel finne Norwegian-billetter fra Oslo til Malaga og Alicante for mellom 400 og 500 kroner, og til Athen for rundt 600, men det er én vei, og ikke tur-retur.

Det er nå mange tur-retur-billetter med charterfly til Hellas, Spania og Tyrkia til salgs for under 300 kroner fra Sør- og Østlandet. Som vanlig er utvalget av de billigste billettene størst fra Oslo. Det er alltid dyrere å fly fra Nord-Norge.

Selges med tap

Ifølge kommersiell direktør i Finn reise, Terje Berge, er det ikke uvanlig med lave restplasspriser før skolenes sommerferie. Men når prisene er så lave som nå, selges billettene med tap.

– Charterselskapene tjener litt på ekstrasalg av ulike produkter, men det bidrar kun til at de reduserer tapene. Ingen kan tjene penger på de prisene som er i markedet nå, sier han.

Berge påpeker at det i år også er en del gode tilbud i selve skoleferien, en tid da prisene normalt fyker til himmels. Det tror han henger sammen med den sene påsken.

– Selskapene har kortere tid enn vanlig på å selge ut sommerferien etter påske. I tillegg gikk sommerferiesalget dårlig før påske, og da blir det vanskelig å ha is i magen og holde prisene på vanlig nivå nå, sier han.

Hvordan prisene vil utvikle seg videre mot sommeren, er først og fremst avhengig av været.

– I 2015 var vi i samme situasjon og da snudde prisene meget raskt oppover da været ble dårlig. Det er så enkelt som at det er tilbud og etterspørsel som styrer prisene, sier han.

Dette fant vi på charterselskapenes egne nettsider torsdag 24. april:

Prisene gjelder for kun flybilletter, tur-retur. Legger du på en eller to tusenlapper, kan du også få hotell.

Fra Oslo:

Kypros, 3. mai, en uke, 295 kroner (Ving)

Palma de Mallorca, 4. mai, to uker, 295 kroner (Ving)

Chania, Kreta, 2. mai, en uke, 295 kroner (Ving)

Split, Kroatia, 11. mai, en uke, 395 kroner (Ving)

Antalya, Tyrkia, 27. april, en uke, 497 kroner (Nazar)

Chania, Kreta, 28. april, en uke, 498 kroner (TUI)

Tenerife, 28. april, en uke, 498 kroner (Apollo)

Chania, Kreta, 2. mai, en uke, 498 kroner (Apollo)

Antalya, Tyrkia, 4. mai, en uke, 597 kroner (Nazar)

Madeira, Portugal, 13. mai, en uke 1495 (Solia)

Fra Bergen:

Palma de Mallorca, 10. mai, to uker, 395 kroner (Ving)

Rhodos, 27. april, en uke, 498 kroner (TUI)

Kroatia, Split, 11. mai, en uke, 595 kroner (Ving)

Rhodos, 5. mai, en uke, 998 kroner (Apollo)

Fra Stavanger:

Kypros, 3. mai, en uke. 295 kroner (Ving)

Palma de Mallorca, 3. mai en uke, eller 10. mai, to uker, 295 kroner (Ving)

Rhodos, 27. april, en uke, 498 kroner (TUI)

Chania, Kreta, 5. mai, en uke, 548 kroner (TUI)

Fra Kristiansand:

Palma de Mallorca, 4. mai, en uke, 295 kroner (Ving)

Palma de Mallorca, 18. mai, to uker, 295 kroner (Ving)

Chania, Kreta, 27. april, en uke 598, kroner (Apollo)

Fra Trondheim:

Palma de Mallorca, 7. mai, en uke, 295 kroner (Ving)

Rhodos, 4. mai, en uke, 1048 kroner (TUI)

Split, Kroatia, 11. mai, en uke, 1298 (Apollo)

Fra Haugesund

Chania, Kreta, 4. mai, en uke, 498 kroner (TUI)

Fra Bodø:

Chania, Kreta, 11. mai, to uker, 595 kroner (Ving)

Chania, Kreta, 27. april, en uke, 798 (TUI)

Chania, Kreta, 27. april, en uke 998 kroner (Apollo)

Fra Tromsø

Antalya, Tyrkia, 27. april, en uke (797 kroner (Nazar)

Antalya, Tyrkia, 5. mai, en uke (997 kroner (Nazar)

Antalya, Tyrkia, 11. mai, to uker, 1195 kroner (Ving)

Chania, Kreta, 27. april, en uke, 1298 kroner (Apollo)

Antalya, Tyrkia, 4. mai, en uke, 1664 kroner (TUI)

Fra Alta

Chania, Kreta, 27. april, en uke, 798 kroner (Apollo)

Det er Schibsted som eier Finn reise. Schibsted eier også VG.