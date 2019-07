Her åpner verdens lengste vannsklie

Hvor ofte finner du en vannsklie som varer i hele fire minutter i strekk? Ikke ofte. Men i august blir det mulig når verdens lengste vannsklie åpner i Malaysia.

Fra august vil besøkende i fornøyelsesparken Escape kunne skli i hele fire minutter i en vannsklie gjennom jungelen, skriver CNN .

Sklien vil bli 1140 meter lang og være plassert 70 meter over bakken. Det er på øya Penang utenfor vestkysten av Malaysia at sklien blir bygget.

Når sklien er ferdig, ser det ut til at den vil slå verdensrekorden for verdens lengste vannsklie. Den nåværende rekordholderen er en 602 meter lang vannsklie i Action-parken i New Jersey, USA. Så med sine 1140 meter er det ingen tvil om at sklien i Malaysia blir lengre. Men å slå verdensrekorden var angivelig ikke formålet med vannsklien.

– Å slå verdensrekorden var aldri vår hensikt. Jeg syns alltid det er så kjedelig at turene på vannsklier er så korte og raske. Jeg ønsket derfor å lage en tur som varer i noen minutter, sier Sim Choo Kheng, administrerende direktør i Sim Leisure Group, som står bak fornøyelsesparken Escape, ifølge CNN .