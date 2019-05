Ta toget til Sveriges svar på Gardasjøen (og andre klimavennlige reisemål)

24.05.19 11:11 | Oppdatert: 24.05.19 17:29

Er Trollsjøen i Kiruna like bra som Gardasjøen i Italia? Svenskene mener det. I tillegg er det mer klimavennlig med kortreist ferie.

Den nordsvenske innsjøen med klart isbre-vann gikk helt til topps da broderfolket stemte på vakre steder i eget land som er gode klimavennlige alternativer til utenlandsreiser i sommer. Trollsjøen ligger 850 meter over havet, kun få kilometer fra Bjørnfjell og grensen til Norge. På samisk heter Trollsjøen Rissájávri, som betyr «Innsjøen som gnistrer av ild.» Vannet er så klart at du kan se bunnen helt nede på 36 meter.

Flere enn 10.000 svensker var med på å stemme frem de beste klimasmarte reisemålene i sommer. Avstemningen ble arrangert av SJ , sveriges svar på Vy, tidligere NSB. Se flere av de beste svenske reisealternativene lenger ned på siden.

Linnea Forsell fra Göteborg sendte inn forslaget om Trollsjøen. Da hun gikk fjellturer i dette området sist sommer, reflekterte hun over hvor mye det minnet om Gardasjøen, som hun hadde besøkt tidligere.

– De høye fjellene, det blå vannet og den friske luften gjorde sterkt inntrykk på meg. Det er underlig at vi har så vakre og lett tilgjengelige steder i vårt eget land, men at vi likevel flyr for å se lignende plasser utenlands, sier hun i en pressemelding fra SJ.

Sykle dit eller ta toget

Trollsjøen i Kiruna er også lett tilgjengelig fra Norge. Magasinet Fri Flyt anbefaler den 20 kilometer lange turen fra Reinnesfjellet i Nordland til Trollsjøen som én av fem turer du bør sykle i sommer. Utgangspunktet er da parkeringsplassen ved anleggsveien innerst i Skjomdalen.

Men området er også tilgjengelig med tog. Nærmeste stasjoner er Låktajåkka eller Vassijaure. Det tar litt over en time fra Narvik. Derfra er det rundt seks kilometer å gå til Trollsjøen.

Svenska Järnvegar fikk inn over 1000 forslag da de etterlyste gode svenske alternativer til utenlandske reisemål i sommer. Her er flere av de beste:

Stenshuvud i stedet for Karibia

På denne hvite og finkornede stranden, omgitt av grøntområder like sør for Kivik i Østerlen, kan det nesten føles som å være i Karibia. Stranden er mer enn fire og en halv kilometer lang. Den tilhører Stenshuvud nasjonalpark, som har fått navnet sitt fjellet Stenshuvud.

Reise dit: Tog til Kristianstad, buss videre til Kivik

Åstol i stedet for Hellas

Åstol i Bohuslän er en idyllisk liten øy med hvite trehus på karrige klipper. I likhet med den greske øya Hydra, er Åstol bilfri. På Kafeen i havnen kan du kjøpe den tradisjonelle bohuslänske eggosten, som kan måle seg med greske oster. Og akkurat som i greske fiskehavner kan du kjøpe dagfersk fisk og skalldyr her.

Reise dit: Tog til Göteborg. Videre med Västtrafiks buss og båt til Åstol.

Kosterhavet i stedet for New Zealand

Kosterhavets nasjonalpark i Bohuslän myldrer av liv, både over og under vannoverflaten. Her er det flott å padle kajakk og snorkle, akkurat som i Abel Tasmans nasjonalpark på New Zealand. Kosterhavets korallrev er Sveriges mest artsrike havområde med over 12 000 arter.

Reise dit: Tog eller buss til Strømstad, båt til Koster.

Ven i stedet for Skottland

Sykkeltur en varm sommerdag øya Ven er en skånsk klassiker. Men visste du at Ven også har sitt eget destilleri? Hos «Spirit of Hven» kan du teste ulike lokalprodusert whisky, gin, snaps og vodka. Utvalget er riktig nok ikke like stort som på øya Islay i Skottland, men opplevelsen er minst like bra.

Reise dit: Tog til Landskrona og båt videre

Djäknesundet i stedet for Middelhavet

Søker du krystallblått vann og vakker natur trenger du ikke fly til Samos. I Karlsborg finner du Vätterns skjulte skatt: Djäknesundet. De høye klippene som omgir det turkise vannet og den grønne skogen gir en stille ro. Midt i viken ligger en barnevennlig sandstrand, og lenger ut finnes høye klipper som du kan hoppe fra.

Reise dit: Tog til Skövde, buss videre til Granvik i Karlsborg

Sundborn i stedet for Giverny

I landsbyen Sundborn utenfor Falun, står et rødt hus med hvitt møne omgitt av grønn skog og blanke sjøer. Her bodde den populære kunstneren Carl Larsson med din familie. Akkurat som den franske landbyen Giverny var paradiset for maleren Claude Monet, ble Sundborn inspirasjonskilden til flere av Carl Larssons mest kjente malerier. I 2019 er det 100 år siden Carl Larsson døde.

Reise dit: Tog til Falun, og videre med buss til Sundborn

Borås i stedet for New York

Borås er full av kunstopplevelser utenom det vanlige. I likhet med i New York kan du oppdage kunst på hvert gatehjørne. Forskjellen er at her ligger alt innen gangavstand. I tre år har byen arrangert street-art-festivalen No Limit, og latt kunstnere fra hele verden forvandle bygninger til et stort kunstgalleri. Bykjernen er fylt med hundretalls skulpturer, installasjoner og gigantiske veggmalerier.

Reise dit: Tog til Borås

Mölle i stedet for Atlanterhavskysten

Du trenger ikke reise til Biarritz på Frankrikes Atlanterhavsside for å finne fine surfebølger. Et av Sveriges beste surfeparadiser, Mölle, ligger ved den skånske vestkysten. Mens det er tidevannet som lager bølger i Biarritz, er det vestlige vinder fra Kattegat som gjør Mölle til et bra sted for surfere. Den svenske surfesesongen er best om vinteren, men med rett vind kan du også nyte bølgesurfing langs klippekysten om sommeren.

Reise dit: Tog til Helsingborg, buss videre til Mölle.