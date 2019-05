Bli med til et av Europas billigste ferieland

09.05.13 09:39 | Oppdatert: 08.05.19 13:09

KSAMIL (VG Nett) I Albania koster alt så lite at det er morsomt å betale. Hver gang.

Glem pruting, det er billig nok likevel. Dessuten blir pruting oppfattet som en fornærmelse. En pris er en pris i Albania .

Hoteller, restauranter, inngangsbilletter, solsenger, det meste koster mye mindre enn du er vant til.

Når landet i tillegg har mildt middelhavsklima og en kystlinje med vekslende finkornede strender, rullesteinstrender, klipper, badebyer og øde strender, ligger mye til rette for å få en fin ferie til en svært billig penge

Denne reportasjen ble første gang publisert i 2013. Nå tar vi den frem igjen fordi Albania var det raskest voksende feriemålene for nordmenn i fjor. Og nå i 2019 tar enda to nye selskaper Albania inn i charterprogrammet.

Laila Bergheim Ommedal som har leilighet i Saranda, og som vi intervjuet den gangen, forteller at lite har endret seg siden VG var var i Albania sist. Den største forkjellen er at det nå er mange flere nordmenn i Saranda, etter at Apollo begynte å selge reiser til Albania.

Inspirert av nabolandene

Albania ligger vegg i vegg med Hellas, og noen få sjømil fra Italia. Maten og kulturen har innslag fra begge landene. Men prisene er av en annen verden.

Det er riktig nok infrastrukturen og profesjonaliteten i turistindustrien også. Men det blir aldri kjedelig. En albaniatur er annerledes, og byr på overraskelser hele tiden.

Som da vi kom til badebyen Ksamil med sine myke sandbukter, turkisklare sjøvann, småøyer i svømmeavstand fra land, og strandrestauranter med mat fra havet.

Fire mennesker bestilte lunch samtidig. Tre av oss fikk maten etter et kvarter, mens fjerdemann måtte vente i 45 minutter.

Det er ikke uvanlig, fikk vi vite av andre turister. Maten kommer gjerne etter hvert som den blir ferdig, selv om det betyr at gjestene rundt bordet ikke får den servert på likt.

Selve byen Ksamil er et kapittel for seg. Noen av landetes mest populære strender ligger her. Dette er også et område hvor mange vil bo, men for 22 år siden ble det innført byggestopp. Bokstavelig talt. Det er grunnen til de mange ødelagte husene.

– Myndighetene brukte dynamitt på 272 ulovlig bygde hus, forteller Artin Rrapai, som arbeider med turistservice og salg av eiendom til utlendinger i Saranda.

Varierende veistandard

Veiene i Albania er også et kapittel for seg.

De siste årene er det lagt mye ny asfalt på småveier og motorvei mellom de største byene. Likevel er det er langt igjen til å kunne håndtere store busser i de mest attraktive turistområdene.

Fra Ksamil til den antikke byen Butrint, stopper veien ved en innsjø. For å komme videre må vi kjøre forsiktig inn på en treflåte som kabel-sveives over til den andre siden.

Verdensarv

Butrint regnes som Balkans viktigste utgraving, og står på Unescos verdensarvliste.

Albania har flere verdensarvområder, blant annet den nesten 2000 år gamle borgen i Gjirokaster, fødebyen til den tidligere diktatoren Enver Hoxha.



Det er ikke mer enn 25 år siden landet var fullstendig isolert. Og noen av de synlige minnene fra kommunisttiden er vanskelige å kvitte seg med, som Hoxhas 750.000 jern- og betongbunkere over hele landet.

Nå blir de ikke lenger brukt som forsvarsanlegg. Noen er ødelagte, de fleste står tomme, noen har blitt til barer, noen til «bed and bunker», og noen brukes som fjøs.

Bonden Dritan Gërxholli bruker to av dem til oppbevaring av høy. Vi treffer ham utstyrt med gevær, mellom bunkerne sine.

– Rovfuglene tar kyllingene mine, forklarer han, og peker med geværløpet opp mot noe som for meg ser ut som kråker.

Dritan bor omtrent halvveis mellom Gjirokaster og restauranten ODA e Hasan Beut.

Der, i tømmerhus-restauranten langt ute på landet, hvor servitørene går i lokale folkedrakter, og albanere gjerne spiser lunch, har jeg litt problemer med å forstå den engelske oversettelsen av menyen.

Albanske Artin leser den albanske teksten, og slår fort fast at den engelske oversettelsen er feil.

– Det skulle stått «veal-brain» forklarer han.

– Kalvehjerne?

– Ja, er det noe rart da? Man utnytter jo alle delene av dyret.

Italiensk mat

I turistbyen Saranda har flere av restaurantene mye gresk- og italienskinspirert mat på menyen. Der spiser vi både pizza og is som går de italienske variantene en høy gang.

Saranda er den største turistbyen i Albania. Her bygges stadig nye hoteller og ferieleiligheter, som i hovedsak kjøpes opp av utlendinger.

En av dem er Cecilie Endresen, som har skrevet doktorgradsavhandling om Albania og har tilbragt mye tid i landet. Hun legger ikke skjul på at hun har latt seg sjarmere av både landet og folket her.

Selv om stadig flere turister oppdager Albania, tror hun ikke landet vil endre status som Europas billigste med det første.

– Nei det er vel ingen ting som tyder på noen voldsom prisoppgang, sier hun.

Kjøpte leilighet i Saranda

De norske leilighetseierne i Saranda slutter aldri å forundre seg over hvor lite alt koster. Likevel var det langt i fra bare de lave prisene som gjorde at Sigmund og Laila Bergheim Ommedal valgte Albania.

– Hadde ikke menneskene vært så vennlige, landet så vakkert og samfunnet så trygt, hadde det aldri blitt aktuelt å kjøpe leilighet her, sier Laila Bergheim Ommedal fra Sandane.

For en sum tilsvarende 650.000 norske kroner har de kjøpt en 111 kvadratmeter stor leilighet med to balkonger og utsikt over byen og havet. For 100.000 kroner i tillegg har de fått den fullt møblert med skreddersydde møbler, lamper og alle hvitevarer, inkludert rørlegger- og elektrikerarbeid.

Laila og Sigmund kan ikke få fullrost håndverkerne i Albania nok. De kommer til avtalt tid, og prisen er ikke til å tro.

– Elektrikeren jobbet effektivt i to og en halv dag, og skulle ha 400 kroner. Vi hadde to rørleggere som jobbet sammen i fem - seks timer. Det betalte vi litt over 300 kroner for, forteller de to.

Det var en treningsvenninne av Laila som satte dem på tanken om Albania.

– Jeg var litt skeptisk. Albania forbandt jeg bare med mafia, kriminalitet og lukkethet. Men vi fant fort ut at det var langt i fra sånn. Vi ble fort fascinert av landet med fjellene, rivieraen og folket som hele tiden sto på pinne for oss. Vi har heller aldri følt at noe er skummelt eller farlig her. Snarere tvert i mot. Her føler vi oss veldig trygge, sier Laila.

Hver gang de er i Albania lever de det gode liv. Det koster så lite å unne seg litt luksus.

– Jeg betaler 53 kroner for en herreklipp med hodebunnsmassasje, sier Sigmund.

– Og jeg betalte 25 kroner sist jeg klippet meg. Datteren min hadde full behandling med nedtoning av striper, hårkur og klipping, og har aldri vært så fin før. Det betalte hun 260 kroner for, forteller Laila.

– Men shoppingen er ikke noe å skryte av. Du drar ikke til Saranda for å kjøpe klær, påpeker hun.

Med mindre du trenger en brudekjole. Det er billig. Rundt 1500 kroner for de enkle modellene, og 3000 for de overdådige.

Men selv om ekteparet har et vell av eksempler på lave priser, kommer de stadig tilbake til hovedårsaken til at de liker seg så godt i Albania: Vennligheten og imøtekommenheten de alltid opplever.

Dette betalte vi i Albania

Rom på firestjernershotellet Brillant i Saranda: 260 kroner natten, inkludert rikholdig frokostbuffet.

Pizza og øl for to personer i Saranda: 90 kr.

Lunch med mat og drikke for fire personer på tradisjonsrike restaurant Oda: 125 kr.

To solsenger med parasoll på stranden i Ksamil: 20 kr.

Inngang turistattraksjoner:

Utgravningene i Butrint: 37 kr.

Borgen i Gjirokaster: 10 kr.

Enver Hoxhas barndomshjem: 10 kr.

Den lokale valutaen er LEK, men mange steder opereres det med Euro, blant annet på hoteller og bilutleie.

Kredittkort er ikke vanlig, men kan brukes på større hoteller og bilutleie.

Mange minibanker i Saranda.

Slik kommer du dit

(Oppdatert mai 2019)

Via hovedstaden Tirana: Rutefly med Norwegian. Charter med Apollo,

Via Korfu: Rutefly med Noregian. Charter med Apollo og Ving fra Norge, TUI fra Sverige.