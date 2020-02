MARS: Vårblomstene i Londons parker gjør seg godt på Instagram. Foto: OLIVIA HARRIS / Reuters

Fem blomstrende vårbyer

Her kan du oppleve blomstringen på kloss hold.

Her er fem fine vårbyer, noen fjerne, noen nære, men alle med vakker blomsterakt i vente om ikke lenge.

Amsterdam

Den 21. mars åpner blomsterparken Keukenhof i Lisse, en halvtimes busstur utenfor Amsterdam. Frem til parken stenger igjen et par måneder senere skal syv millioner vårblomster blomstre her.

KEUKENHOF: Like utenfor Amsterdam ligger en verdens største tulipanparker.

Så langt øyet kan se finner du alle tenkelige varianter av tulipaner, narsisser, svibler, påskeliljer, pinseliljer, hyasinter. Uansett om du er interessert i hager eller ikke, er en tur i denne parken et vårløft for sjel og sinn.

Nederlenderne vet å dyrke sin blomsterinteresse. Hver vår feirer de også våren med en stor blomsterparade. De jobber i dagevis med å dekorere store «flåter» som trekkes av biler gjennom den 42 kilometer lange ruten fra Nordwijk til Haarlem, og langs hele ruten vinker glade tilskuere til det fargerike opptoget. I år er paraden den 25. april.











BLOMSTERPRADEN: Mange legger mye flid i kostyme og dekorasjoner.

Nederland er så kompakt, og togforbindelsene så gode, at du lett kommer deg til blomsterparaden hvis du bor i Amsterdam.

Selv om du ikke får med deg opptoget eller Keukenhofparken, er det å vandre kanallangs i Amsterdam ekstra hyggelig når trærne har lysegrønne knopper og solen varmer i ansiktet mens du spiser lunsj på en utekafé.

Få også med deg et av byens mange markeder mens du er der. Og lær om Amsterdams funklende historie på verdens eldste diamantsliperi.

APRIL: Trærne begynner å bli grønne i Amsterdam. Foto: Mona Langset / VG

London

Når dagene blir lengre, titter påskeliljer og pinseliljer opp i parker, rundkjøringer og veikanter. Mens bare de som står lunest til har kommet opp av bakken her hjemme, er det full blomstring i London.

LONDON I MARS: En mann ligger blant påskeliljene i St. James’ Park. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Vanligvis springer de første ut i begynnelsen av mars, og blomstrer ut april.

I parkene i tilknytning til de kongelige eiendommene plantes det en million løker hvert år. Det er aller mest i St. James’ Park, men også en god del i Kensington Gardens, Victoria Embankment Gardens og Kew Gardens. Pluss på en rekke andre offentlige områder. Foran Buckingham Palace er det både påskeliljer og tulipaner fra midten av mars og ut april.

Litt senere – i månedsskiftet april – mai, er som regel tiden for kirsebærblomstringen i Kew Gardens.

LONDON: Påskeliljer foran Big Ben i mars.

Etter å fotografert blomstene kan du fylle minnekortet med bilder fra byens mest instavennlige kafeer, ta en afternoon-tea på The Langham Hotel eller utforske en av byens svært ulike bydeler.

Og kan du ikke vente til påskeliljene springer ut, kan du reise til Devon i Englands sørvestre hjørne, for der blomstrer snøklokkene hele vinteren

Paris

Paris er aller best om våren. Da er det færre turister enn midt på sommeren, temperaturen er behagelig og hvis du er heldig ser du magnoliatrærne på sitt aller vakreste.

APRIL: Dette bildet av magnoliatreet og Eiffeltårnet ble tatt den 6. april i fjor. Foto: NurPhoto / Getty Images

De store hvite eller rosa blomstene, som gjerne springer ut før de grønne bladene på treet, er oppkalt etter den franske botanikeren Pierre Magnol. I Paris er det mange magnoliatrær, og blomstringen begynner som regel i siste halvdel av mars.

Hvis du søker etter magnolia og Paris på nett, vil du se mange flotte bilder av Eiffeltårnet. Disse bildene er tatt fra Champ de Mars.

Foto: REMY DE LA MAUVINIERE / AP

Andre steder hvor du kan se magnoliatrær i Paris er blant annet parken Jardin des Tuileries like ved Louvre, og utenfor Hotel de Ville i samme område. Et annet bra sted å se magnoliaer i Paris er i den botaniske hagen Parc de Bagatelle.

Når du er i byen kan du også benytte sjansen til å gå på skattejakt på loppemarkedet i Saint-Ouen, eller besøke de beste av byens over 100 museer. I stedet for å bo på hotell, kan du bo som en pariser blant lokalbefolkningen og spise frokost på et av VG reises favorittsteder.

WASHINGTON: Hver vår setter de rosa kirsebærblomstene sitt preg på byen.

Washington

Kirsebærblomstringen er en av Washington D. Cs aller største turistattraksjoner om våren, og festivalen i forbindelse med blomstringen er en av hovedstadens viktigste kulturbegivenheter. Dette er en gigantisk vårfest, med mange kulturelle arrangementer og god stemning. I 2019 er festivalen fra 20. mars til 13. april.

Blomstringsfestivalen er arrangert hvert år helt siden 1912, da Washington D.C fikk 3000 kirsebærtrær som en symbolsk vennskapsgave fra Tokyo.

Her ser du flere steder hvor du kan få med deg kirsebærtreblomstringen!

BLOMSTRING: Ellie Sakilayan ser opp på et tak av kirsebærblomster i Washington

Blomstring eller ikke – den amerikanske hovedstaden er uansett verdt å besøke for alle som er interessert i amerikansk historie, politikk og kultur. Byen er så kompakt at du fint kan rekke både Capitol Hill, paradegaten National Mall, Arlington Cemetery og Georgetown på en dag. Men bli der gjerne litt lenger for å få et skikkelig inntrykk av byen som Donald Trump styrer landet fra.

TOKYO: Mange turister kommer til den japanske hovedstaden i mars på grunn av kirsebærblomstringen. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Tokyo

En by som er enda mer kjent for sin kirsebærblomstring enn Washington, er Tokyo.

Den årlige kirsebærblomstringen er en gedigen folkefest. Folk tar med mat og drikke og samler seg under trærne i parkene for å feire livets skjønnhet, men også dets skjørhet.

Japans svar på Metereologiske Institutt, JMC, har en egen kirsebærblomstringsmelding. Ifølge denne starter årets blomstring litt tidligere enn vanlig fra midten av mars lengst sør.

I Japan er kirsebærblomstringen – saksura – et viktig symbol: De rosa eller hvite blomstene symboliseres skjønnheten ved selve livet, men også livets forgjengelighet; Livet er vakkert, men kort. Kirsebærblomsten blomstrer bare i en uke.

TOKYO: Turister fotograferer kirsebærblomstene i slutten av mars.

Tokyo har mye mer enn blomster å by på. Dette er blant annet den byen i verden som har aller flest Michelin-stjerner. Den har rykte for å være dyr, men VG reise har tidligere gitt mange tips til hvordan du kan nyte Tokyo uten å tømme lommeboken. Byen er også kjent for sine flotte skyskrapere, og her kan du lese om hvordan du kan oppleve Tokyo fra skyene.

VG Reise oppfordrer til å følge med på Utenriksdepartementets råd om hvor man ikke bør reise i fare for smitte av coronaviruset. Her finner du UDs liste over land med reiseråd. Du kan også lese Folkehelseinstituttets råd og informasjon om coronaviruset.

Publisert: 29.01.19 kl. 21:07 Oppdatert: 26.02.20 kl. 15:43

