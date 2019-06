Venninneturer som gir minner for livet

14.06.19 12:30 | Oppdatert: 14.06.19 12:47

Opplevelsesreiser er i skuddet. Gjerne i Norge. La neste venninnetur gå til sjøs, til fjells, eller til en festival med god mat eller musikk.

Tenk klima, opplevelser, og ren og skjær moro før neste venninnetur. Norge har mye spennende å by på, så dere trenger ikke reise langt for å få en opplevelse for livet. Her er seks opplevelsesreiser du og venninnegjengen sent vil glemme.

PS: Mange av disse turene passer også for kameratgjengen.

Ri på bølgene

City Surf Camp, 22. juni til 11. august

Er drømmen å ri på bølgene, kan dere lære det i sommer. På Norges eneste City Surf Camp surfer dere så mye dere orker og overnatter på hotell eller vandrerhjem i Sandnes. Jærstrendene har trolig Norges beste surfeforhold, og sommeren egner seg spesielt godt for nybegynnere. Surfschool holder nybegynnerkurs hver dag hele sommeren. Hvilken strand som benyttes, avgjøres fortløpende, det er det bølgene som avgjør. Arrangøren står for alt utstyr, du trenger bare ta med badedrakt.

På ettermiddagene er det god tid til å utforske Sandnes. Her er en over 500 meter lang handlegate, tre shoppingsentre, og et variert natteliv. Det er også mange fine turmuligheter i området.

For mer info og bestilling her.

Reise: Tog: Jærbanen stopper midt i Sandnes. Fly: Til Stavanger lufthavn Sola. Det går rutebusser fra flyplassen.

Bo og spise: For den som bor på Hotell Sverre eller HI Sandnes tilbyr arrangøren en bil som deltagerne disponerer til stranden hver dag kl. 09.30 og retur kl. 14.00. Ellers er det flere hoteller i området, leilighetshoteller og Airbnb. Sandnes har et stort utvalg av restauranter i alle prisklasser.

Kulturelt påfyll

Riddu Riđđu, 10. til 14. juli.

Den fargesprakende og miljøfyrtårnsertifiserte urfolksmusikkfestivalen Riddu Riđđu i Manndalen i Troms er en opplevelse av de sjeldne. I tillegg til konserter med urfolk fra hele verden er det filmvisninger, seminarer, forestillinger og joikekurs. Det holdes også marked med ulike samiske- og urfolksprodukter, kortreist mat og økologiske produkter.

Årets unge kunstner er Emil Karlsen. Blant trekkplastrene i år er Ghanas store popstjerne Wiyaala og tre generasjoner kvinnelige urfolksstjerner: legenden Buffy Sainte-Marie, Tanya Tagaq og Maxida Märak. I tillegg kommer Ruben og ISÁK, bandet til Stjernekamp-vinner Ella Marie Hætta Isaksen.

Festivallivet kan kombineres med guidede turer i det arktiske landskapet, båtturer og fisketurer på fjorden. På museet Senter for Nordlige Folk kan du lære mer om samisk historie.

Mer info og festivalpass her.

Reise: Tog til Narvik og buss i fire timer derfra. Eventuelt fly til Tromsø og buss i to timer til Manndalen alle ukedager unntatt lørdag.

Bo og spise: Overnatting i eget telt i festivalcampen er inkludert i festivalbilletten. Forhåndsbestilling er ikke nødvendig. På festivalområdet er det er mulig å kjøpe mat store deler av døgnet.

Sett sjøbein og bestig fjell

Hav- og fjellsportuken, Træna til Lofoten 14. til 21. juli.

Den åtte dager lange seilturen starter på Træna idet Trænafestivalen er slutt. Du mønstrer på en båt med skipper, og lærer å seile hvis du ikke kan det fra før. I hver båt er det fra seks til åtte personer, og vanligvis er det syv til åtte båter med.

Underveis blir det toppturer, først på Helgelandsbukken, Svartisen og Røydøyløva. Fra Helgeland går ferden nordover og krysser Vestfjorden. I Lofoten blir det nye topptur-muligheter og strandrydding på Bunesstranda, før ferden går videre til Nusfjord, et av Norges best bevarte fiskevær. Siste dag blir det kappseilas til Henningsvær med påfølgende avslutningsfest på kulturhuset Trevarefabrikken.

Underveis er det også mulig å bli med på brevandring på Svartisen og surfing på Unstad. Du velger selv hvilke aktiviteter du vil delta på.

Turen er ideell å kombinere med Trænafestivalen 11.–14. juli, som blant annet har Team Me, No. 4, Pen Gutt og Kate Tempest på programmet.

Mer info og påmelding her.

Reise: SeilNorge anbefaler å reise så miljøvennlig som mulig, sykle, ta toget eller kjøre flere sammen. Nordlandsbanen stopper i Mosjøen. Fra Mosjøen går det buss til Stokkvågen eller Sandnessjøen, hvor det går båter til Træna. Hurtigruten anløper Sandnessjøen daglig. Fly til Sandnessjøen eller Bodø. Skal du på Trænafestivalen, kan du være med SeilNorge på Træna Ocean Race, en regatta fra Sandnessjøen til Trænafestivalen 11. juli.

Bo og spise: Overnatting på båten er inkludert i pakkeprisen, samt all mat som spises om bord underveis.

Mat, øl og musikk

Olavsfest 28. juli til 3. august, Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen 1. til 3. august.

Den første helgen i august er Trondheim rene kinderegget med hele tre arrangementer. Du kan drikke spesialøl fra inn- og utland, smake lokale matspesialiteter og danse hele kvelden til rytmene fra kjente artister. Over ti dager er det 300 arrangementer med 800 internasjonale og norske artister, deriblant Olavs marked, kurs og sceneaktiviteter.

Har du tid til overs, kan du besøke Nidarosdomen, Kristiansten Festning, bryggene langs Nidelven, Gamle Bybro og Bakklandet med mange kafeer, parker og friområder eller handle i byens mange butikker.

Mer info om ølfestivalen her, matfestivalen her , og Olavsfest her .

Reise: Fly, tog og Hurtigruten til Trondheim hver dag.

Bo og spise: Byen har mange hoteller samt Airbnb-leiligheter. Bo eller spis fasjonabelt og femstjerners på Britannia Hotell, gjenåpnet etter omfattende restaurering i april i år. For et rimeligere alternativ tilbyr Nidaros Pilegrimsgård overnatting for både pilegrimer og ikke-pilegrimer. Er du fremdeles sulten etter matfestivalen, er det et utall restauranter i Trondheim med kokker i verdensklasse, alt fra rimelig streetfood til Michelin-restauranter.

Prøv fiskelykken

VM i kveitefiske 1. til 3. august.

I fiskeværet Havøysund 71 grader nord blir det både fiskelykke og folkefest når VM i Kveitefiske går av stabelen. Arrangørene kan friste med et premiebord med en samlet verdi på 250.000 kroner. Det er ikke bare de største kveitene som kvalifiserer til premie. Det trekkes også premier til tilfeldige deltagere. Rammen rundt mesterskapet er like viktig som konkurransen, og det arrangeres livekonserter, premieutdeling, kafé og mye annet moro. I fjor var det rundt 200 deltagere og 100 som ikke konkurrerte. Det er både rene damelag, herrelag og miks.

Selv om kveiten står i fokus denne helgen, har området mye annet å by på. Her kan du i tillegg til kveitefiske plukke prisbelønte multer, gå fotturer i det åpne terrenget, kjøre RIB, dra på øyhopping, fiske ørret, studere fuglelivet, nyte midnattssolen på vei opp av Nordishavet eller bare finne stillheten og beundre det nakne landskapet.

Mer informasjon og påmelding her.

Reise: Daglige flyginger til Alta, Hammerfest og Lakselv, buss eller hurtigbåt videre. Hurtigruten anløper Havøysund hver dag.

Bo og spise: Overnatting på Havøysund Hotell & Rorbuer, Claudines Gjestehus eller noen av sjøhusene i området. Arctic View tilbyr glamping i lavvo og oppstillingsplasser for bobiler. Det kommer ulike matvogner til Havøysund under arrangementet, i tillegg serveres det mat på Havøysund Hotell, Kroa og Arctic View.

På sykkelsetet

Ladies på tur 22. til 25. august

Verdens beste kvinnelige syklister kommer til Østfold for å delta i Skandinavias eneste kvinnelige World Tour-ritt som blir arrangert for sjette gang. Elitesyklistene sykler fire etapper over fire dager med start og målgang i ulike byer. Målgang lørdag og søndag er i Halden sentrum. Mange møter opp for å heie syklistene i mål, og det er mye liv og røre i byen. Fredag blir det også konsert i Halden.

Selv om du ikke er proffsyklist kan du få prøve deg på to hjul. Søndagen arrangeres «Norges hyggeligste mosjonsritt», Ladies på tur. Etter rittet blir det felles AfterBike sammen med elitejentene på brygga i Halden.

Har du mer energi igjen etter all syklingen, kan du få med deg Fredriksten festning og museum, slusing i Brekke eller handle i de mange butikkene. Halden har også flere turstier, padlemuligheter i Haldenkanalen og sykkelturer.

Mer informasjon og påmelding her .

Reise: Fra Oslo går det tog og buss til Halden. Deltagerne i Ladies på tur får gratis transport fra Halden Taxi til startområdet søndag.

Bo og spise: I tillegg til Haldens hoteller finnes det gjesteleiligheter og hytter i Sponvika, på Fredriksten Camping og Bokerødstanda. På grensen får man også leid tretopphytter. Villa Kornsjø B & B ligger på grensen. Halden har flere restauranter, barer, kroer og vinhus.