Hit bør du reise i april

08.03.19 16:06

Uansett om du ønsker mer vinter, eller er klar for en smak av sommer, trenger du ikke reise langt i april. La Europa eller Norge være målet den kommende måneden.

Siden påsken kommer usedvanlig sent i år – palmesøndag er 14. april – tipper jeg at flere enn ellers vil feriere i lavlandet. Eller kanskje reise enda lenger sør for å få en skikkelig smak av sommer. Les om varme reisemål i påsken her .

Men det er også mulig å kjenne vårsolen varme ansiktet i Norge. Selv om det kan virke langt frem mens vi ennå er i første halvdel av mars, vil både krokus og tulipaner stå i fullt flor mange steder her i landet til påske.

Mona Langset er ansvarlig for VG reise. Her deler hun sine reisetips for april måned.

Vår i Norge

April kan være helt fantastisk i Norge. Bor du i en av de største byene, eller reiser du på ferie til Oslo , Bergen , Trondheim eller Tromsø , er det en rekke gratis aktiviteter for dem som tilbringer påsken i byen. Alle byene har også bra turterreng like utenfor døren, med muligheter til å få servert ferske boller og kakao på markastuene.

Langrennsløypene i Oslo-området er det sannsynligvis ikke så mye igjen av til påske, men både i Oslo Vinterpark, og i de andre store apinaleggene satser de på full aktivitet helt til slutten av april.

Oslo Vinterpark, Hafjell og Kvitfjell planlegger å holde åpent frem til 22. april i år, mens Trysil kjører frem til 28. april og Hemsedal helt til 5. mai.

Vår-ski

– Skikjøringen er jo aller finest om våren, sier destinasjonssjef i Skistar Hemsedal, Martin Letzer.

I Hemsedal har de som tradisjon å ønske mai måned velkommen med en heidundrende avslutningsfestival og konserter i alpinanlegget. I år blir dette helgen 3. til 5. Mai. Langrennsforholdene i området vil også holde seg gode lenge, ifølge Richard Tharaldsen på Hemsedal turistkontor.

– Hele løypenettet er oppe og går nå, og det kommer stadig mer snø. Vil regne med at vi klarer å ha topp forhold til påske. Ikke mist i høyfjellet, sier han.

Ifølge daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud pleier også Hafjell og Kvitfjell å ha langrennsføre til langt ut i april. Og i alpinanleggene er han helt sikker på at det vil være gode forhold lenge ennå.

– Vi har en så solid såle med kunstsnø at dette holder under alle normale værforhold, sier han.

Toppturer

Tidligere i vinter skrev vi om den franske turistguiden Fred Buttard som hadde forelsket seg i Finnmarksalpene , og arrangerte toppturer med ski og kajakk der. Sesongen hans varer fra november til juni, men den aller fineste perioden er fra slutten av april og i mai, mener han.

Det er flere fjellområder i Norge hvor du kan få mektige toppturopplevelser i april og mai. Lyngen i Troms, Lofoten i Nordland og Romsdalen er blant klassikerne for dem som vil gå med randoneeski til fjelltopper med postkortstemning og høy instagramfaktor.

Middelhavsvarme

Men jeg skjønner godt at mange begynner å føle at nok er nok med vinteren nå. I april trenger du ikke reise mer enn fire timer med fly for å få gode sommertemperaturer. Det begynner å bli deilig og varmt i Middelhavsområdet med dagtemperaturer på over 20 grader. Vær likevel forberedt på at det også kan komme noe regn. Og sjøen trenger lengre tid for å varmes opp, så hvis du er en badepyse er det lurt å velge hotell med oppvarmet basseng.

Reiser du til Spania i påsken, kan du oppleve den spanske påskefeiringen med forgylte jomfrufigurer og prosesjoner. Malaga er et av stedene du kan komme tett på feiringen.



Dyrt i påsken – billig før og etter

Så er det det med dager da mange vil reise: Prisene stiger i takt med etterspørselen. Når vi sjekker billetter nå – mens vi ennå befinner oss i første halvdel av mars – finner vi direktebilletter tur-retur Malaga for rundt en 1000-lapp i første halvdel av april.

Reiser du derimot ut «palmelørdag,» da veldig mange andre vil dra, og hjem igjen første eller andre påskedag, koster ruteflybillettene rundt 6500 kroner tur-retur.

Kan du reise ut første eller andre påskedag, og ta ferie etter at de fleste andre har kommet hjem, synker prisene betraktelig, og du kan komme tur-retur for litt over tusenlapp igjen.

April er en fin måned i Spania. Tarifa på «lyskysten» er et friskt pust i skjæringspunktet mellom Atlanteren og Middelhavet. Gastronomibyen San Sebastian eller Kulturbyene Madrid og Sevilla er også fine steder å tyvstarte våren og sommeren.

Kypros er som regel varmest i Europa. I april ligger dagtemperaturen på over 20 grader. Den 500 meter lange Nissi-stranden med krystallklart turkis vann og hvit sand utenfor Ayia Napa er blant Europas mest populære strender på Instagram.

De fleste som reiser på ferie til Kypros fra Norge reiser til den sørlige, gresk-kypriotiske delen, mens stadig flere kjøper seg leilighet på den nordlige, tyrkisk-kypriotiske delen.

Til Kypros er det mulig å fly tur-retur for under 1500 kroner i april før eller etter påske. Men skal du reise ut i palmehelgen og hjem andre påskedag koster direkte ruteflybiller nærmere 8000 kroner tur-retur. Du kan få det billigere med to mellomlandinger og lengre reise.

Rimelige charterturer

I påskeferien er også charterreiser dyre. Men hvis du kan reise i begynnelsen eller slutten av måneder, når ikke så mange andre har fri, kan du få en rimelig vårtur til middelhavslandene.

Når vi søker på restplasser på nettsidene til de største charterselskapene nå, finner vi blant annet pakketurer med fly og hotell på Kypros til 2600 kroner før påske, og til Kreta og Tyrkia for mellom 2000 og 2900 kroner per person i dobbelttrom like etter påske. Både Tyrkia og Kreta kommer til å få besøk av mange nordmenn i løpet av sommeren .

Men hvorfor planlegge langtur i april, egentlig? Våren kan være helt fantastisk i Norge.