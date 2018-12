Her får du mest ferie for pengene

23.10.18 22:53 | Oppdatert: 21.12.18 14:03

Nildalen i Egypt, Byen Łódź i Polen og landene Albania og Bangladesh står alle på Lonely Planets liste over reisemål med best valuta for feriepengene i 2019.

Lonely Planet omtaler dette som «ti steder med eventyr du har råd til.»

Samtidig som listen over de beste budsjettreisemålene ble publisert, kom også listen over de ti beste byene å besøke i 2019. Der var København på topp.

Her er budsjettreisemålene - vi starter med nummer ti:

10) Slovenia

Dette et godt alternativ for alle som har dårlig med tid eller penger. På en enkelt dag kan du besøke en venetiansk kystby, krysse alpine fjellområder og spise ved elven Ljubljanica i hjertet av Ljubljana. Men hvorfor hastverk? Bruk gjerne mer tid, oppfordrer Lonely Planet.

Dette er et land med utendørsaktiviteter tilgjengelig for mye lavere pris enn i andre fjell-land. Slovenia har førsteklasses restauranter og vingårder og uoppdagede småbyer. Å komme seg rundt er enkelt og billig, og mange vei- og jernbaneturer er spektakulære opplevelser.

Da VG Reise var i Ljubljana skrev vi blant annet om de populære gratis guideturene i byen.

9) Ecuador

Nok et reisemål for den som vil oppleve mye på kort tid. Her finner du det beste av Sør-Amerika; Grønne andeslandskap, fargerike kolonibyer, regnskoger og stillehavsbølger.

Bussene er raske, mange og rimelige. Nesten uansett hva du vil oppleve her, så er det aldri lenger unna enn en halv dagsreise. I Ecuador finnes en av Sør-Amerikas beste strandområder. Det ligger ved landsbyene nord for byen Guayaquil. Selv om de endres raskt, er Canoa og Mompiche fortsatt steder der du kan finne en seng for natten til et par dollar.

8) Albania

Da VG Reise besøkte Albania i 2013 skrev vi at her koster alt så lite at det er morsomt å betale. Hver gang . Siden den gang har det kommet mange flere turister til landet, og neste år blir det flere fra Norge. Men det er fortsatt billig.

Lonely Planet skriver at Albania er som en lomme full av gode budsjettfunn. Landet har flotte strender arkeologiske severdigheter og en unik historie, men ikke store turistmengder. Landet er en enestående blanding av Balkan, Middelhavet og Italia. Men også et reisemål hvor du fremdeles kan oppleve vakre fjellandskap, tidløse landsbyer eller den travle hovedstaden på et mye lavere budsjett enn de fleste andre steder i Europa.

7) Bangladesh

Bangladesh får forbausende lite oppmerksomhet gitt alt landet har å tilby, mener Lonely Planet. I verdens åttende tettest befolkede land finnes det flere verdensarvsteder som venter på å bli oppdaget, for eksempel den historiske byen Bagherat og de buddhistiske ruinene ved Paharpur. Landet har både spennende byer og Sundarbans nasjonalpark med mangrover og ville tigre. Her finnes også Asias lengste strand – med en fremvoksende surfescene. Stranden ligger ved Cox Bazar i Chiitagong-provinsen.

Lonely Planet skriver at Bangladesh alltid har vært et rimelig reisemål der turister er en sjeldenhet, noe som gir en «der ute»-følelse som er vanskelig å finne i nabolandene.

6) Argentina

De siste årene har det blitt dyrere å være turist i Argentina, men landets tiltak for å få flere besøkende kan fortsatt gi noen betydelige besparelser i reisebudsjettet. Oversjøiske turister som betaler for innkvartering med et internasjonalt kredittkort, får refundert merverdiavgiften på 21 prosent. I tillegg er det rabatt på visumavgift for enkelte nasjonaliteter.

Solformørkelsen som vil finne sted i 2019 er en anne grunn til å besøke landet. Det samme er Argentinas fantastiske vin i verdensklasse, fantastiske fjellandskap og ikke minst den sprudlende hovedstaden Buenos Aires.

5) Houston, USA

Selv om en tur i bane rundt jorden ville blitt uoverkommelig dyr, er byen der den første månelandingen ble guidet fra et godt budsjettalternativ for å feire 50-årsjubileet for “et stort steg for menneskeheten” neste år.

Et utmerket sted å starte er Houston's Museum District, som har 19 museer innen gangavstand: 10 av dem er alltid gratis og de andre tilbyr spesielle gratisdager. I EaDo-distriktet (East Downtown) er det et utendørs-galleri med veggmalerier. Houstons mangfold inspirerer også kjøkkenet, og god mat trenger ikke å være dyr. I Chinatown ligger blant annet den James Beard Award-nominerte restauranten Mala Sichuan and Crawfish & Noodles.

4) Maldivene

Sikkert overraskende for mange, er også Maldivene med på budsjett-lista til Lonely Planet. Et besøk på øystaten i Indiahavet trenger ikke koste det hvite ut av øyet. Stadig flere reiser dit uavhengig av reiseselskaper, og bor på rimelige gjestehus som i tillegg bringer dem nærmere den maldivianske kulturen.

Det er riktignok ikke Sørøst-Asia-billig. Men stadig flere av de bebodde øyene som ikke er kjente feriesteder, får sine egne lokalt drevne gjestehus, der prisen for et rom inkludert mat, vanligvis ligger på rundt 90 dollar døgnet. Dykking og andre aktiviteter kan ordnes. Populære øyer for uavhengige reisende er blant andre Maafushi, Rasdhoo, Thoddoo og Dhigurah.

3) Great Smoky Mountains nasjonalpark i USA

Denne parken, som strekker seg over Nord-Carolina og grensen til Tennessee, er gratis å komme inn i. Å se utsikten fra Clingmans Dome eller utforske restene av Cades Cove, vil dermed ikke koste mer enn det det gjør å komme seg dit, skriver Lonely Planet.

Parken er nærmest gjenopprettet etter brannen i 2016, og tilgang til ikoniske Chimney Tops Trail er nesten fullstendig restaurert, så dette er et flott tidspunkt å nyte et lommebok-vennlig nasjonalparkseventyr, skriver Lonely Planet.

(De har muligens ikke fått med seg at alle nasjonalparker i Norge er uten inngangspenger.)

2) Byen Łódź i Polen

Byen kalles også Polens svar på Manchester, fordi den tidligere hadde mye tekstilindustri. Men er den i rask endring. Gamle industribygninger bygges om. Tidligere fabrikker blir forvandlet til shopping- og underholdningsområder. Et eksempel er EC1-komplekset som fortsatt er under utvikling, men som allerede inneholder et nytt planetarium, et stort nytt vitenskaps- og teknologisenter og en rekke utstillingsområder.

Gå heller ikke glipp av den Fabryczna jernbanestasjon, et kunstverk med tog.

Polen har lenge vært et populært reisemål for nordmenn, men de aller fleste av oss reiser til Krakow eller Gdansk for shopping.

1) Den sørlige Nildalen in Egypt

Nildalen mellom Luxor og Aswan er flaggbæreren for Egypts retur til reiselivets superliga, mener Lonely Planet. Her langs Nilens bredder ligger historiske templer og byer omgitt av palmer. Lonely Planet anbefaler å oppleve området på et cruise der mat og transport inkludert i prisen.

Turismen til Egypt har fått flere skudd for baugen etter uroligheter i landet, og med terroren mot det russiske passasjerflyet i 2015 ble det bråstopp. Men nå er turistene på vei tilbake. I vinter har Apollo charterfly til Hurghada, mens Amisol har både Hurghada og Sharm El Sheikh.