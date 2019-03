Grasse: Verdens franske parfymehovedstad

I høyden over Côte d’Azur ligger den historiske byen Grasse. En gang et sted for garving av lær - men det var før Grasse ble hele verdens parfymehovedstad.

GRASSE (VG Reise) Det er skiltene som avslører at vi nærmer oss.

For her på rundt 300 - 400 meter over havet ved Alpes Maritime befinner det seg i alt rundt tretti parfymehus, og flere av dem vises det vei til allerede før vi er i sentrum av Grasse.



Fra lærindustri til parfymeproduksjon

Jeg befinner meg ved Côte d’Azur og har forlatt det asurblå havet og strandlivet til fordel for et besøk i hele verdens parfymehovedstad, Grasse. Dette er nemlig byen hvis hovedgeskjeft tidligere var garving av lær, men hvor man etter at lærindustrien nådde middagshøyden en gang på 1700-tallet, valgte i stedet å satse på eksport av parfyme.

– Blomstene rundt oss vokser i et spesielt klima, i ly av fjellene og med den friske lufta fra havet under oss forteller Albane. Det gir en særegen duft, som viste seg å passe særlig godt til parfyme.



Guidet omvisning i parfymehus

Jeg er på guidet omvisning i parfymehuset Fragonard, familiebedriften som har tatt navnet etter kunstneren Jean-Honoré Fragonard fra Grasse. Fragonard er et av byens tre parfymehus som holder dørene åpent for turister, og der man helt gratis blir guidet gjennom alle trinnene i parfymeproduksjon, fra innsamling av blomster til duften endelig havner på flasker.

Sammen med en liten gruppe turister blir jeg vist rundt i lokalene, rom for rom, mens Albane snakker og forklarer hektisk på inn- og utpust de mange prosesser duftene vi kan kjøpe med hjem gjennomgår.



Fra parfyme til såpe

Plansjer viser fargerike illustrasjoner av sjasmin, myrte, appelsinblomster, mimosa, rose og lavendel, digre tanker og brune glassflasker fylt med essens. Det er nettopp denne essensen som danner grunnlaget for ren parfyme, eaux de parfum og eaux de toilette. Sammen med mine medsammensvorne på besøk fra verdens kriker og kroker får også jeg dufte den søte eimen fra korken til to av flaskene; rose og sjasmin.

Vi fortsetter innover til såpeavdelingen, der fargerike såper formet som egg blir vist frem. Her får vi gjette oss frem til duftene basert på fargen såpene er satt med. Det lilla egget dufter lavendel, det rosa dufter rose, det hvite dufter sjasmin. Og ennå er det tre farger og dufter igjen i kartongen.



Nesens viktige rolle

Men vi skal videre, og vel fremme foran en glassdør, stanser Albane og følgelig resten av følget. Bak glassdøren kan vi se et hvitt rom, fylt med flasker, skrivebord og kontorstoler. Her ligger selveste laboratoriet. Det er her nesen arbeider, nemlig den som komponerer dufter i parfymehuset.

– Her sitter nesene våre, forteller Albane, om rommet bak de lukkede dørene. Hun fortsetter:

– Først må nesen gjennom en utdanning ved en av de tre parfymeskolene i Frankrike . Dernest går de i lære hos andre parfymemakere, før de etterhvert endelig kan starte for seg selv.

Det finnes i alt femti neser til enhver tid, kan Albane opplyse om. Når én nese går av med pensjon, er det rom for en fersk parfymemaker, men kun en nese som har trent seg opp og gått i lære over lang tid. Mine tanker kan ikke annet enn vandre til Patrick Süskinds roman Parfymen, vel vitende om at Jean-Baptiste Grenouille hadde helt andre dufter i tankene enn essensen av blomstene i Alpes-Maritimes.

Greit å vite om parfyme

Parfyme deles inn i tre ulike kategorier:

Parfyme består av 24 % essens og 76 % alkohol.

består av 24 % essens og 76 % alkohol. Eaux de parfum består av 15% essens, 5% vann og 80% alkohol

består av 15% essens, 5% vann og 80% alkohol Eaux de toilette består av 10% essens, 10%vann og 80 % alkohol

Parfyme påføres om morgenen, med små dråper på steder med tynn hud, som på undersiden av håndleddet og baksiden av øret. Blodet vil varme opp parfymedråpene og slik spre duften.

Lær om parfyme i Grasse

De tre parfymehusene Grasse som tilbyr gratis omvisning er: Parfumerie Molinard , Galimard Factory and Museum , Parfumerie Fragonard Nettside:

Legg også turen til parfymemuseet International Perfume Museum som viser frem 3000 års parfymehistorie.

Reise dit:

Fly til Nice. Norwegian har direkteruter fra Oslo. En time og 20 minutter med tog eller en halv time med bil derfra.