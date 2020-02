KLAGERETT: Har du hatt problemer med flyginger i sommer? Sjekk dine rettigheter her. Foto: Mongkol Chuewong / Moment RF / GETTY IMAGES

Dette har du rett på som flypassasjer

Er flyet ditt forsinket, kan du ha krav på kompensasjon opptil 600 euro per person, informerer Forbrukerrådet.

Flere har opplevd forsinkelser og tapt bagasje i sommer. Som flypassasjer har du mange rettigheter, men det er ikke lett å vite hva en faktisk har krav på.

Derfor har VG snakket med Forbrukerrådet for å finne ut av hvilke rettigheter som gjelder ved forsinkelser, tapt bagasje og klagemuligheter i ettertid.

KOMPENSASJON: Er dere en familie på fire og flyet blir forsinket i over tre timer, kan dere ha krav på 15.000 kroner. Foto: Erik Witsoe / EyeEm / GETTY IMAGES

Forsinket fly

Hvis flyet er forsinket med to timer eller mer, og flyreisen er på minst tre timer innenfor EU/EØS eller minst fire timer eller mer for alle andre flyginger, har du krav alltid krav på informasjon, mat og drikke, og hotellinnkvartering der det er nødvendig.

– Er flyet mer enn tre timer forsinket kan du ha krav på kompensasjon, hvis forsinkelsen ikke ligger utenfor flyselskapets kontroll, altså ekstraordinære omstendigheter som værforhold eller uforutsette sikkerhetstiltak, sier Ragnar Wiik, talsperson for Forbrukerrådet og leder for Forbruker Europa.

Har du opplevd problemer på flyreisen? Sjekk enkelt hva du har krav på med Forbrukerrådet sin flyrettighetskalkulator.

Her er satsene for kompensasjon, per person.

Opptil 250 euro for flyginger på inntil 1500 kilometer.

Opptil 400 euro for flyginger innen EU/EØS område på over 1500 km eller for andre flyginger mellom 1500 km og 3500 kilometer.

Opptil 600 euro for alle andre flyginger.

Hvis det er en forsinkelse på for eksempel 12 timer vil du alltid ha krav på informasjon, og mat og drikke. Blir flygingen forskjøvet til neste dag vil du også ha krav på hotell. Og det er helt uavhengig grunnen til forsinkelsen.

Hvis forsinkelsen imidlertid er flyselskapet sin «skyld» vil du også ha krav på kompensasjon etter satsene over.

– Alle passasjerer har krav på kompensasjon uavhengig av alder, så er dere en familie på fire som blitt over tre timer forsinket hjem fra Split og grunnen til forsinkelsen er innenfor flyselskapet sin kontroll, f.eks. at de har for lite mannskap eller at det opprinnelige flyet har blitt omdirigert til et annet sted, så vil dere ha krav på ca. 15.000 kroner i kompensasjon, sier Wiik.

Hvis forsinkelsen fører til et økonomisk tap for deg som passasjer, som for eksempel ved tapt arbeidsinntekt, så kan du også ha krav på erstatning. Du må imidlertid ha bevis for tapet, og det du taper må overstige standardkompensasjonen.

KJØP SMART: Det kan være lurt å bestille lengre flyginger direkte fra flyselskapet sine sider. Da har du lettere krav på erstatning hvis noe går galt. Foto: MirageC / Moment RF / GETTY IMAGES

Hvis du mister et fly ved mellomlanding

Skal du bytte fly på en lengre reise og ditt første fly gjør at du mister ditt neste, kan du få kompensasjon.

– Det er flyselskapet som er skyld i forsinkelsen som har ansvar for at du når neste fly, og de som må sørge for at du kommer fram til endelig destinasjon. Hvis de ikke er i stand til å gi deg den servicen, så kan du ordne opp selv og søke om refusjon for utgiftene, sier Wiik, men legger til:

– Det er her veldig viktig å påpeke at hvis man ikke har en gjennomgående billett og det er beregnet for lite tid imellom flygingene så vil du dessverre ikke ha krav på noen ting. Det er ikke veldig vanlig å ikke ha en gjennomgående billett, men det kan skje hvis man har kjøpt billetten gjennom en formidler. Det vil aldri skje hvis man kjøper direkte fra flyselskapet sine sider, sier Wiik.

Flyr du for eksempel hjem fra Tokyo til Oslo med mellomlanding i København og mister fly nummer to, så kan du krav på erstatning for den totale reiselengden. Den satsen ligger på rundt 5700 kroner.

Forsinket eller tapt bagasje

Hvis bagasjen er skadet, forsinket eller forsvunnet, kan du kreve erstatning av flyselskapet. Flyselskapet har ansvar for all innsjekket bagasje som er tillatt å ta med på flygingen.

Skal du ha krav på erstatning ved skadet håndbagasje, må skaden være påført av kabinpersonalet. For skadet bagasje må du klage til flyselskapet innen syv dager.

– Vi anbefaler at du klager før du forlater flyplassen, og får utstedt en Passenger Irreguality Report (PIR), da det ellers er vanskelig å godtgjøre at bagasjen ble skadet på flyreisen, sier Wiik.

Er bagasjen forsinket, vil du kunne kreve erstatning for nødvendige utgifter til klær og toalettartikler. Dette gjelder selv ved kortere forsinkelser, men utgiften må skyldes et nødvendig behov.

Skjer forsinkelsen av bagasjen på hjemreisen får man ikke noen erstatning for utgifter til klær og toalettartikler. Etter at du har fått tilbake bagasjen, må du reklamere skriftlig til flyselskapet og kreve erstatning for de utgiftene forsinkelsen medførte.

– Fristen for å kreve erstatning er 21 dager etter at bagasjen er kommet til rette, opplyser Wiik.

Om flyselskapet erkjenner at bagasjen må regnes for å være tapt, eller om den innsjekkede bagasjen ikke har kommet til rette 21 dager etter flygingen, har du krav på erstatning tilsvarende verdien på bagasjen. Den absolutte klagefristen er to år.

– Husk alltid å meld fra på flyplassen og ta vare på utfylt Property Irregularity Report, som du får i skranken når du melder fra. Ta også vare på boardingkortet, anbefaler Wiik.

OBS. Om bagasjen er spesielt verdifull (smykker, bunad, dyrt utstyr osv.), bør flyselskapet opplyses om dette ved innsjekking. I mange tilfeller kan flyselskapet tilby bagasjevilkår som gir bedre dekning dersom bagasjen blir skadet eller mistet. Sjekk også om du er dekket av reiseforsikringen i slike tilfeller. Visse artikler skal du ikke ha i innsjekket bagasje og disse vil ikke dekkes hvis de blir skadet eller tapt.

Når ikke klagen din gjennom hos flyselskapet, kan du klage til Transportklagenemnda hvis flygingen var i eller fra Norge. Hvis problemet oppsto i et annet europeisk land, kan du få hjelp av Forbruker Europa.

Frist for å klage til Transportklagenemnda er ett år etter at man har fremmet skriftlig reklamasjon til tjenesteyteren.

Publisert: 07.08.18 kl. 14:20

