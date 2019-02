Vil kreve inngangspenger i Venezia

04.02.19 22:47

Fra mai kan det koste deg å besøke Venezia på dagstur.

Ordføreren i Venezia ønsker å innføre en turistavgift for å besøke den bilfrie byen på dagstur, skriver nyhetsbyrået DPA . Planen er at turistavgiften skal innføres fra og med mai.

– Vi er ikke interessert i å tjene penger, sier ordfører Luigi Brugnaro om byen der all transport foregår på kanalene.

Prisen på turistavgiften vil være avhengig av sesong, men vil ligge mellom en pris på 30 kroner til 100 kroner etter dagens valutakurser, ifølge nettstedet

Venezias historiske sentrum har 68.000 innbyggere, som kjemper en hard kamp for å leve sine liv mellom de mange turistene. I høysesongen har det vært registrert 300.000 turister på én dag, ifølge SNL .

Planen er at turistavgiften skal innføres for å betale for vedlikehold og renslighet i den historiske byen.

– Vi må fortelle verden hvor vanskelig det er å administrere et slikt spesielt sted.

Men ikke alle er pliktet til å betale turistavgiften, skriver Corriere Del Veneto . Slektninger av beboerne i Venezia er fritatt for å betale turistavgiften, sammen med blant annet studenter og barn.

Besøkende på vandrerhjem trenger heller ikke å betale, mens hotellgjester allerede betaler turistavgiften gjennom lokal skatt for oppholdet.

Foreløpig er det ikke bestemt hvorvidt avgiften skal innføres eller ikke. Den må først godkjennes av kommunestyret i Venezia.