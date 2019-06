Øyidyll i dagsturavstand fra Athen

Like utenfor storbyen Athen, kan du oppleve landsbyliv og rolige strender på øyene i dagstur-avstand byen.

ATHEN (VG reise) Havnen i Pireus er ikke bare et utgangspunkt for turister som skal på øyhopping lenger sør i Egeerhavet. Her går det også hurtigbåter og bilferger til Athens skjærgård.

Øygruppen kalles De saroniske øyer. Lokale selskaper tilbyr cruise hvor du er innom flere av dem i løpet av en lang dag. Men du kan også velge ut én av øyene for en dagstur med rutebåt. Og skulle du bestemme deg for å overnatte, finnes det muligheter på hoteller og Airbnb.

Egina

Egina ligger tre mil fra fastlandet. Etter bare 40 minutter med hurtigbåt, eller en drøy time med ferge, kan du gå i land og utforske små fiskelandsbyer eller turist-resorter med kafeer og natteliv. Egina by, der båtene fra Pireus kommer inn, er elegant med store, flotte herskapshus.

Fine sandstrender finnes rundt hele øya, men de fleste er på vestsiden. Øya er kjent for pistasjenøttfarmer og for den ortodokse kirkens aller siste helgen, som kom herfra. Aghios Nektarios ble helgenforklart så sent som i 1961. Den forlatte landsbyen Palaichora er også spesiell. Den er full av gamle kirker.

En annen stor attraksjon er det godt bevarte Afaiatempelet som ble bygget rundt år 500 før Kristus. Det ligger i åssiden over havnebyen Agia Marina.

Siden det er relativt lite trafikk på Egina, er det fint å leie moped og kjøre rundt på smale veier. Befolkning: Rundt 13.000.

Agistri

Denne lille øya, med sine mange fine sandstrender 35 kilometer fra Pireus og et steinkast fra Egina, er kjent for å være det første stedet i Hellas hvor de anla en offisiell naturiststrand. Det er fremdeles mulig å sole seg naken der. Naturiststranden Halikada ligger i skjul, nedenfor noen klipper.

Det er lettere å komme til den største og mest populære vanlige badestranden, utenfor landsbyen Skala. Den er langgrunn og blir ansett som mest barnevennlig. Hit kommer både grekere og utenlandske turister. Øya føles likevel ikke overbefolket. Dette er det rolig, uten noe støyende natteliv. Fergetiden fra Athen er litt under en time. Befolkning: I overkant av 1000.

Poros

Disse vakre øyene – det er i virkeligheten to, skilt av en smal kanal – kan du nå på en time med hurtigbåt fra Pireus, eller på tre minutter med bilferge fra byen Galatas på Peloponnes. (Men da må du først kjøre i to og en halv time fra Athen.)

Den største av øyene – Kalavria – er grønn og frodig og kjent for flott pinjetreskog. Det er på denne øya du finner de fleste hotellene. Ifølge sagnet ga guden Apollon denne øya til Poseidon i bytte mot Delphi. På toppen av Kalavria står ruinene av et tempel som er tilegnet Poseidon.

På den minste av øyene – Sphairia – ligger Poros by med båthavnen, musikklubber, barer og forretninger. Befolkning: Snaue 4000

Hydra

Hydra har ingen biler. Ikke engang mopeder. Her er det esler som frakter bagasje til hotellene og materialer til de som bygger nye hus. Eneste motorlyd er fra søppelbilen og båtene som legger til i havnen i Hydra by. Hurtigbåten bruker ca. 40 minutter fra Athen.

Bortenfor taxibåtene og fiskebåtene ligger de dyre luksusyachtene fortøyd. Øya både har vært – og er – et jetsett-sted med mange internasjonale kjendiser.

Hydra har ingen sandstrender. Her bades det fra klipper, eller en og annen småsteinstrand. For å komme deg rundt er det taxibåt eller bena som gjelder. En fin halvtimes tur til fots er fra Hydra by til den knøttlille landsbyen Kamini med fisketavernaer i sjøkanten.

En annen fin tur er til toppen av fjellet Eros, der klosteret til profeten Elias ligger. Turen tar ca. 1,5 time fra Hydra by. Den starter på betongvei, fortsetter på sti gjennom pinjeskog, og avsluttes med 383 steintrappetrinn! Men når du kommer inn i klostergården, og tar inn over deg utsikten, roen og en av de hjemmebakte kakene munkene har satt fram, er det verdt slitet. Befolkning: Snaue 2000.

Spetses

Spetses har de beste strendene av disse øyene. I likhet med Hydra er denne øya bilfri, men det tillatt med tohjuling. Det er mange mopeder her.

I likhet med Hydra har Spetses også en god del jetsett-turister. Allerede i 1914 åpnet luksushotellet Poseidonion Grand Hotel ved havnen. Helt siden den tid har Spetses vært et yndet feriested for greske businessfolk, kongelige og kjendiser. Hotellet ble for øvrig kåret til verdens beste klassiske boutiquehotell 100 år etter at det åpnet.

Spetser er også kjent for sin pinjeskog hvor det er et nettverk av stier og veier som er populære blant vandrere og syklister. De beste strendene ligger i nærheten av øyas eneste by, Spetses.

Denne ligger øya litt lenger ut. Du kan nå den på halvannen time med hurtigbåt, eller tre timer med sakte-ferge, fra Pireus.

Befolkning: I overkant av 4000.