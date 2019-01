Flyvertinner må slanke seg

07.01.19

«Oppfyll vektkravene, eller bli satt på bakken.» Slik var Pakistan International Airlines (PIA) januarhilsen til sitt kabinpersonale.

Det var CNN som først skrev om notatet ledelsen i det statlige pakistanske flyselskapet sendte til sine 1800 kabinpersonale 1. januar. Der fikk de beskjed om at de ville bli nektet å fly dersom de overskred selskapets vektstandard. De «overvektige» fikk seks måneder på seg til å komme ned i riktig størrelse.

Ordren var signert selskapets daglige leder, Aamir Bashir. Han anbefalte samtidig at tillatt overskridelsesgrense reduseres med fem pund (2,3 kilo) per måned frem til 1. juli. Etter seks måneder blir de som fortsatt veier over anbefalt vektgrense satt på bakken.

I dag kan kabinpersonale som veier 30 pund (13,6 kilo) over anbefalt vektgrense fortsatt jobbe i luften.

PIA har et anbefalt vektskjema for ulike høyder og kroppstyper. For en medium kvinne på 170 centimeter, er riktig vekt hos PIA 60,3 til 66,7 kilo, det vil si en BMI på 20,9 til 23,1

Ifølge Vektklubb.no regnes BMI mellom 18,5 og 25 som normalt, men det er helsemessig best å befinne seg i den øvre delen av normalen.

God form viktigst

Hverken SAS eller Norwegian veier sine kabinansatte.

– Det er mange år siden kroppslige mål og vekt var blant kravene som lå til grunn for å få jobb i SAS som flyvertinne, sier informasjonssjef Knut-Morten Johansen.

– I dag jobber begge kjønn i kabinen, og for å utføre alle oppgavene som ligger til denne typen stilling forutsettes det at man er i generelt god form, fortsetter han.

Størrelsen er det imidlertid ingen krav til, og de har uniformer til alle.

Ifølge kommunikasjonssjef Tonje Næss i Norwegian har heller ikke de krav til kabinansattes vekt.

– Men for å kunne betjene utstyret i kabinen må de være minst 160 cm høye, sier hun.

Pålagt veiing

I Pakistan skal alle kabinansatte nå veies for å sjekke hvordan de ligger an i forhold til vektstandarden.

«Vektkontroll av alt kabinpersonale vil bli utført på deres respektive basestasjoner, og dataene kontrolleres av ledelsen,» står det i notatet til kabinpersonalet som CNN har sett.

PIAs talsmann Mashhood Tajwar, beskriver selskapets fokus på overvekt som en «vanlig rutinesak.» Det er noe de gjør både på grunn av utseende og helse, for å sikre at de som jobber i kabinen er «slanke, smarte og i form.»

– Ingen ønsker å ha shabby mannskap i flyet, sier han til CNN, og tilføyer at PIA faktisk har mottatt klager på overvektige kabinpersonale. Men han utdyper ikke hvor mange passasjerer som hadde hatt problemer med kabinbesetningens utseende.