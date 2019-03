Påskeferie: Flykt til utlandet

Av Melina Pambou Sundfør

06.03.19 16:42

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Er du lei vinter og snø? Pakk kofferten og gjør deg klar for en tur til sydligere strøk eller en romantisk vårhelg.

Påsken er like rundt hjørnet, og mange nordmenn klør i fingrene etter å komme seg opp i skiløypene. Sol i fjellveggen, iskald Solo i glasset, en pakke Kvikklunsj og påskestemningen er komplett. Perfekt for mange, men det er absolutt ikke for alle.

For det sies at alle nordmenn er født med ski på beina, men det er kanskje å tøye strikken litt langt. Noen ønsker gjerne å la langrennsskiene stå igjen i boden, og heller dra fram kofferten og passet. De drømmer seg vekk til vår og sommer etter en lang vinter.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Og er du en av dem som synes vår og sommer klinger bedre enn snø og ski, men som fortsatt ikke har rukket å planlegge årets påske? Fortvil ikke, det er ennå mulig å finne hotellrom og flybilletter til din etterlengtede utflukt.

Du kan riktig nok ikke finne de laveste prisene på dager når så mange har fri, men det er ikke noe å si på alternativene du har å velge mellom.

Det enkleste er ofte det beste

Etter en hektisk og tung vinter er kanskje avslapning akkurat det du er på utkikk etter. Og da er det ikke nødvendig å gjøre det mer komplisert enn en tur til Gran Canaria eller Mallorca.

Det er flere spanske øyer å velge mellom, og alle de store reiseselskapene har flere turer hver uke. Det er bra temperatur hele året, og stor sjanse for at gradestokken viser over 20 plussgrader. Nyt late dager i solen og blir enda bedre kjent med naboen over en Sangria.

Pakkereise

* Hos TUI får du en uke fra Oslo 16–23 april til Palma fra 20 354 kroner inkludert fly og hotell for to personer.

* Apollo tilbyr en uke fra Oslo 12–19 april til Lanzarote fra 18 996 kroner inkludert fly og hotell for to personer.

Kun fly

* En uke fra Bergen 16–23 april med SAS, via København, til Mallorca fra 4154 kroner.

* En uke fra Oslo 16–23 april med Lufthansa, via München, til Mallorca fra 3516 kroner.

Romantisk langhelg

Kanskje påsken er tiden for å pleie kjærligheten, enten med samboeren eller en venninne. Glem jakten på påskeegget, og jakt heller den perfekte restauranten i solnedgangen. Og det er helt opp til deg selv hvor du ønsker å dra, for her er det så mangt å velge mellom og noe for enhver smak.

Dra skjærtorsdag med retur andre påskedag til en av storbyene under.

Barcelona

* Direkte fra Oslo med Norwegian fra 3826 kroner.

* Fra Bergen med Norwegian og SAS, via Oslo, fra 3411 kroner.

* Fra Stavanger med Norwegian, mellomlanding i Bergen på returen, fra 3817 kroner.

Riga

* Direkte fra Oslo med Norwegian fra 2826 kroner.

* Fra Bergen med Finnair, via Helsingfors, fra 2965 kroner.

* Fra Trondheim med Norwegian, via Oslo fra 3378 kroner.

Paris

* Direkte fra Oslo med Norwegian fra 3061 kroner.

* Fra Bergen med SAS, en mellomlanding hver vei, fra 3051 kroner.

* Fra Trondheim med SAS, via Oslo, fra 3651 kroner.

Amsterdam

* Direkte fra Oslo med Norwegian fra 2280 kroner.

* Fra Bergen med Norwegian og SAS, en mellomlanding hver vei, fra 3391 kroner.

* Direkte fra Stavanger med KLM fra 3782 kroner.

Opplev storbyen

Kanskje Europa ikke er langt nok for deg, men at du heller ønsker å vende snuten over Atlanteren og til byen som aldri sover. New York er det perfekte reisen, enten med familien eller vennegjengen, for å samle inspirasjon og motivasjon for den kommende sommeren.

Til tross for at det er i midt i påsken, er ikke prisene til «det store eplet» så altfor skremmende. Om du drar skjærtorsdag og kommer tilbake 23. april er dette prisene som møter deg.

* Direkte fra Oslo med Norwegian fra 3481 kroner.

* Fra Bergen med Norwegian, via Oslo, fra 4755 kroner.

* Fra Trondheim med Norwegian, via Oslo, fra 4798 kroner.

* Fra Stavanger med Norwegian, via Oslo, fra 4662 kroner