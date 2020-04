I NORGE: Det finnes mange fine hoteller å bo på ved den norske kysten. Foto: Scandic Havna Tjøme

Herlige norske hoteller ved vannet

Dette er hotellene du bør sjekke ut om du liker å våkne opp til lyden av havet.

I år skal mange skal ferie innenlands. UDs reiseråd, hvor de fraråder unødvendige reiser til alle land, gjelder foreløpig på ubestemt tid.

Her er noen av hotellene som ligger i umiddelbar nærhet til vannet i Norge. Selv om du ikke er den store badenymfen kan du nyte dagene på land med sjøbris i håret. Enkelte av hotellene er midlertidig stengt på grunn av coronasituasjonen. Men de fleste er åpne for bestilling.

KJERRINGØY: Nord for Bodø finner du Kjerringøy Bryggehotell. Foto: Georg Kristiansen

Kjerringøy Bryggehotell

Det er ikke bare i sør det er lekre hoteller ved stranden. Kjerringøy Bryggehotell på Kjerringøy – nord for Bodø, byr på slående vakker natur og hyggelig stemning på brygga. Ta et bad i badestampen om temperaturene i vannet er for lav, bli med på havørnsafari eller lei sykkel.

SCANDIC HAVNA TJØME: I Tjøme bor du like ved båter og strand. Foto: Scandic Havna Tjøme

Scandic Havna Tjøme

Har du alltid drømt å bo i en havn kan drømmen gå i oppfyllelse i Tjøme. Hos Scandic Havna Tjøme har du både brygge, båter og strand rett utenfor døren. Her er det bare å nyte synet, og vil du oppleve litt kan du blant annet ta deg en tur til Verdens Ende.

PANORAMA HOTELL & RESORT: Kombiner et besøk hit med en overnatting på Marstein Fyr. Foto: Panorama Hotell & Resort

Panorama Hotell & Resort

I havgapet på Sotra kan du tilbringe noen dager ved havet. Prøv supbrett, padle i kajakk eller dra på fisketur. I tillegg har hotellet kanskje Norges kuleste treningsrom – i en glassboks på takterrassen. Få gjerne også med deg en natt på Marstein Fyr.

SOLA STRAND HOTEL: 15 minutter fra Stavanger finner dette strandhotellet. Foto: Sola Strand Hotel

Sola Strand Hotel

Dette er kanskje det nærmeste du kommer danske badehoteller uten å forlate landet. 15 minutters kjøretur fra Stavanger finner du norsk strandidyll på Sola. Hos Sola Strand Hotel kan du nyte lunsj i strandbaren og ta ettermiddagen i spaet. Er du glad i å surfe kan også Stavanger by på gode surfeforhold.

STRAND HOTEL FEVIK: Her var Roald Dahl stamgjest i 30 år. Foto: Strand Hotel Fevik

Strand Hotel Fevik

Hos Strand Hotel Fevik kan du tilbringe sommerdagene i den norske skjærgården. Hotellet har hatt gjester siden 1937, og her har det bodd både kjente og ukjente. Blant annet var Roald Dahl var blant stamgjest i 30 år. Sjekk ut spaet når du er på hotellet, gratis adgang.

BREKKESTRANDA FJORD HOTEL: Sognefjorden er som et postkort. Foto: Brekkestranda Fjord Hotel

Brekkestranda Fjord Hotel

Ytterst i Sognefjorden kan du bo på Brekkestrand Fjord Hotel i fjæra. Her våkner du opp i et postkort og kan bli med på blant annet fjelltur, fjord-golf eller fisking. Til frokost steker de vafler ved frokostbuffeen, norskere blir det ikke.

Rosfjord Strandhotell

I Lyngdal kan du bo på Rosfjord Strandhotell og nyte herlig sørlandsidyll. Her våkner du til sjø- og strandutsikt. La ungene leke i sanden eller teste vannsklien mens du slapper av i solen.

FARRIS BAD: En helg med spa og sjøluft blir sjeldent feil. Foto: Frank Hesjedal

Farris Bad

I Larvik kan du bo på spahotell rett ved vannet. Spa er deilig nok i seg selv, men en sier ikke nei til flott utsikt fra spaet, rommet eller uteplassen. Her er det bare å ta på deg morgenkåpen for et morgenbad, eller kveldsbad.

I en tidligere versjon av denne saken var også Holmsbu Spa & Resort nevnt. Det gikk konkurs i februar 2019.

