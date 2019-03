Den store alpeguiden: Østerrike – Frankrike – Italia – Sveits: Finn ditt paradis

28.11.10 18:28 | Oppdatert: 07.03.19 15:43

Drømmer du om en tur til alpene? VGs alpeguide viser deg hvor du kommer høyest med skiheis, finner best afterski, og ikke minst de største heissystemene i Alpene.

Vi har plottet inn steder hvor du kan reise enten med charter eller rutefly fra Norge. Her kan du lese de harde fakta om stedene.

Uansett hvilket av stedene du drar til, vil du få god skikjøring. Men for at du skal få mest glede av ferien er det viktig at du bestemmer deg for hva som er viktigst med skiferien.

Veldig grovt og fordomsfullt silt ut gjelder følgende:

Er afterski vel så viktig som selve skikjøringen, dra til Østerrike.

Hvis ski er viktigst, er Frankrike et godt valg.

Hvis du liker å nyte et avslappende liv med litt luksus også, er det gode steder for det i Italia.

Sveits er et godt valg for deg som er voksen og har penger nok.

Men bildet er selvsagt mer nyansert enn som så. Det er afterski i Frankrike, Italia og Sveits også, der det er norske reiseselskaper vil det alltid være et anbefalt after-ski-sted.

Og det er selvfølgelig mulig å ha luksus i alle land også. Dessuten er det ganske kostbart over alt etter hvert.

Alpene kort oppsummert:

For deg som liker løssnø: Om du ikke velger det ekstreme, så er La Grave, er St. Anton, Chamonix, Ischgl, Val-d'Isère, Val Thorens og Champoluc sikre valg.

For deg som liker litt luksus: Cortina og Madonna di Campiglio i Italia, Zermatt og Verbier i Sveits. Ischgl er ikke dumt det heller.

For deg som liker fest og moro: Saalbach og St. Anton er sikre valg her. Sölden er heller ikke dumt.

For deg som har skikjøring i fokus: Val Thorens, Val-d'Isère, Zermatt, Cervina og St. Anton.

For deg som vil oppleve en hyggelig by: Saalbach er en av alpenes absolutt hyggeligste byer. Fint for familien også selv om det fremstilles som et feststed.

For deg som vil reise billig: Østerrike er generelt sett billigst. Men du må grovt sett regne med at en uke i alpene vil koste deg fra 12000 kroner og oppover, alt inkludert.

Alpecharterselskaper

I oversikten har vi med fem selskaper som alle tilbyr guideservice, heiskort og hotell i sine pakker. På de fleste reisemålene kan du også få hel- eller halvpensjon på hotellene.

Alpereiser flyr fra Oslo til Østerrike, Frankrike og Italia. Langley flyr fra Oslo, Bergen og Göteborg til Frankrike. Lion Alpin flyr fra Oslo og Göteborg til Østerrike. Kan også velge pakker hvor du reiser på egen hånd. Slopetrotter har spesialisert seg på Italia og Østerrike. Tilbyr fly fra Oslo, buss fra Bergen, eller du reiser selv. Nortlander har reisemål i Østerrike, Italia og Frankrike, og flyr fra Oslo, Bergen og Göteborg. Til noen av reisemål må du sørge for egen transport.

Alpene – land for land, sted for sted

Dette er en oversikt over noen av skistedene i Alpene hvor du kan reise med et charterselskap fra Norge.

OBS: Noen oppgir fordelingen av svarte, røde og blå nedfarter i antall løyper, mens andre oppgir antall kilometer. Derfor varierer dette i vår oversikt.

Bad Gastein, Østerrike

Nordmenns favorittsted. Har i vinter fått en ny gondol som erstatter tre gamle stolheiser. Utendørs varme kilder.

Løypekilometer: 210

Antall løyper, svarte: 8, røde 39, blå: 6

Antall heiser: 44

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatører: Alpereiser, Lion Alpin, Slopetrotter og Nortlander med egen transport

Byens høyde over havet: 1100 meter

Høyeste punkt: 2686 meter

Barer/restauranter: Utelivet hører til alpenes hyggeligste med stort utvalg.

Nettside: www.gastein.com

Ischgl, Østerrike

Litt jetsett. Løyper til tollfrie Samnaun i Sveits. Snøsikkert fra november til mai

Løypekilometer: 234

Antall løyper, svarte 11, røde: 40, blå: 14

Antall heiser: 45

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatører: Alpereiser, Slopetrotter, Nortlander

Byens høyde over havet: 1377 meter

Høyeste punkt: 2872 meter

Barer/restauranter: Afterski for festglade skikjørere. Klubber hvor internasjonale stjerner ofte opptrer.

Nettside: www.ischgl.com

Mayrhofen, Østerrike

Skiområde med breen Hinterlux og Østerrikes bratteste skibakke, Harakiri, i løypenettet

Løypekilometer: 625

Antall løyper, svarte: 41, røde: 97, blå: 67

Antall heiser: 178

Off-piste-muligheter: Middels

Charteroperatør: Nortlander med egen transport

Byens høyde over havet: 633 meter

Høyeste punkt: 3250 meter

Barer/restauranter: Godt utvalg av sjarmerende spisesteder og barer.

Nettside: www.mayrhofen.at

Obertauern, Østerrike

Charternyhet hos Lion Alpin vinteren 2019. Området har også gode muligheter for langrenn, og er det mest snøsikre stedet i hele Alpene.

Løypekilometer: 100

Antall løyper, svarte: 4, røde: 35, blå: 61

Antall skiheiser: 26

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatør: Lion Alpin

Byens høyde over havet: 1630 meter

Høyeste punkt: 2313 meter

Nettside: www.obertauern.com

Obergurgl, Østerrike

Høytliggende, snøsikkert skisted med skikjøring på over 3000 meter.

Løypekilometer: 309

Antall løyper, svarte: 51, røde 133, blå: 125

Antall løyper, svarte: 51, røde 133, blå: 125 Heiser: 72

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatør: Alpereiser

Byens høyde over havet: 1930 meter

Høyeste punkt: 3080 meter

Barer/restauranter: Det er et godt utvalg, men likevel et stille og rolig uteliv.

Nettside: www.obergurgl.com

Saalbach, Østerrike

Komplett skisted som er bra på ski, og enda bedre på afterski. Nytt vinteren 2018/2019 er at skikjørere kan ta heisen opp på fjellet Kohlmais.

Løypekilometer: 270 km

Antall løyper, svarte: 7, røde: 37, blå: 46

Off-piste: Middels

Charteroperatører: Alpereiser, Lion Alpin, Slopetrotter og Nortlander med egen transport

Byens høyde over havet: 1003 meter

Høyeste punkt: 2096 meter

Barer/restauranter: Stort utvalgt, legendarisk afterski.

Nettside: www.saalbach.com



Schladming-Dachstein, Østerrike

Lederhosen, ompa-ompa og flere tiår med verdenscuparrangementer i byen Arnold Schwarzenegger kommer fra.

Løypekilometer: 125

Antall løyper, svarte: 8, røde: 37, blå: 27

Heiser: 81

Off-piste-muligheter: Middels

Charteroperatører: Alpereiser, Lion Alpin, Slopetrotter, Nortlander

Byens høyde over havet: 745 meter

Høyeste punkt: 2700 m

Barer/restauranter: Godt utvalg og bra uteliv.

Nettside: www.skischladming.com



St. Anton, Østerrike

Fantastisk skikjøring i og utenfor løyper. Heftig natteliv. Kaller seg også Alpinsportens fødested.

Løypekilometer: 350

Antall løyper, svarte: 18, røde: 46, blå: 65

Heiser: 97

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatører: Alpereiser, Lion Alpin med egen transport, Slopetrotter, Nortlander

Byens høyde over havet: 1304 meter

Høyeste punkt: 2650 meter

Barer/restauranter: Det er stort utvalg nede i sentrum. På afterskistedene i bakken er det full fart før heisene stenger.

Nettside: www.stantonamarlberg.com/winter

Sölden, Østerrike

Høyeste skikjøring i Østerrike og bra natteliv.

Løypekilometer: 256

Antall løyper, svarte: 17, røde: 41, blå: 38

Heiser: 58

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatører: Alpereiser, Slopetrotter, Nortlander

Byens høyde over havet: 1377 m

Høyeste punkt: 3340 meter

Barer/restauranter: Mer enn 50

Nettside: www.soelden.com

Flere Alpereisemål i Østerrike med charter fra Norge:

Zell-am-See (Alpereiser, Lion Alpin, Slopetrotter og Nortlander egen transport), Lech-Zürs (Alpereiser), Wagrain (Lion Alpin, Slopetrotter og Northlander egen transport), Obertauern (Lion Alpin), Zauchensee (Lion Alpin), Zell am Ziller (Northlander, Slopetrotter), Zillertal (Slopetrotter)

Val Thorens, Frankrike

Dette stedet er bygget for skiferie. Alle hoteller har ski-in ski-out.

Løypekilometer: 600

Antall løyper, svarte: 35, røde: 108, blå: 129

Heiser: 179

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatører: Langley, Alpereiser, Nortlander med egen transport

Byens høyde over havet: 2350 meter

Høyeste punkt: 3230 meter

Barer/restauranter: Fransk gourmet i toppsjiktet og livlig natteliv.

Nettside: www.valthorens.com

Chamonix, Frankrike

Stor by. Skibomsenes favoritt ved Mont Blanc, Vest-Europas høyeste fjell.

Løypekilometer: 170

Antall løyper, svarte: 11, røde: 25, blå: 26

Heiser: 49

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatør: Langley, Nortlander med egen transport

Byens høyde over havet: 1035 meter

Høyeste punkt: 3842 meter

Barer/restauranter: Stort tilbud, over 100 restauranter.

Nettside: www.chamonix.com

Alpe d’Huez, Frankrike

Hevder å ha flest soldager i Alpene, og at «hvis solen ikke skinner, er det fordi det er natt»

Løypekilometer: 250

Løyper, svarte: 61 km, røde: 79 km, blå: 110 km

Heiser: 81

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatører: Langley, Nortlander med egen transport

Byens høyde over havet: 1860 meter

Høyeste punkt: 3330 meter

Barer/restauranter: Godt utvalg

Nettside: www.alpedhuez.com



La Grave, Frankrike

Ingen preparerte løyper, ikke noe natteliv. Etter 40 minutter i gondolen har du 2100 høydemeter med off-piste-kjøring foran deg. Kjør med fjellfører.

Løypekilometer: Kun løssnø

Løyper, svarte/røde/blå: ingen

Heiser: 2

Off-piste-muligheter: Veldig gode.

Charteroperatør: Langley

Byens høyde over havet: 1525 meter

Høyeste punkt: 3550 meter

Barer/restauranter: Begrenset utvalg

Nettside: www.la-grave.com/winter

Tignes, Frankrike

Samme skisystem som Val d'Isère. Kompakt by med kort vei til alt.

Løypekilometer: 300

Løyper, svarte: 25 km, røde: 75 km, blå: 200 km

Heiser: 96

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatører: Langley, Nortlander med egen transport

Byens høyde over havet: 2100 meter

Høyeste punkt: 3450 meter

Barer/restauranter: Bra utvalg

Nettside: www.tignes.net

Val d'Isère, Frankrike

Et av verdens mest komplette skisteder. By som også har stort utvalg av delikatessebutikker og klesbutikker.

Løypekilometer: 300

Løyper, svarte: 25 km, røde: 75 km, blå: 200 km

Heiser: 94

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatører: Langley, Nortlander med egen transport

Byens høyde over havet: 1850 meter

Høyeste punkt: 3450 meter

Barer/restauranter: Bra utvalg

Nettside: www.valdisere.com



Flere Alpereisemål i Frankrike med charter fra Norge:

Les Deux Alps (Langley), Montgenevre (Northlander med egen transport), La Rosière (Northlander med egen transport), Avoriaz (Northlander med egen transport), Serre Chevalier (Langley)

Cervinia, Italia

Løypene – som er i verdensklasse – henger sammen med Zermatt i Sveits.

Løypekilometer: 350

Antall løyper, svarte: 11, røde: 39, blå: 20

Heiser: 64

Off-piste-muligheter: Middels

Charteroperatører: Alpereiser, Slopetrotter, Nortlander

Byens høyde over havet: 2050 meter

Høyeste punkt: 3883 meter

Barer/restauranter: Her får du italienske delikatesser

Nettside: www.cervinia.it



Champoluc, Italia

Kalles «Freeride Paradise,» men er også familievennlig.

Løypekilometer: 180

Antall løyper, svarte/røde/blå: 12/52/25

Heiser: 35

Off-piste-muligheter: Kjent for gode off-piste.

Charteroperatører: Alpereiser, Slopetrotter, Nortlander

Byens høyde over havet: 1579 meter

Høyeste punkt: 3260 meter

Barer/restauranter: Bra utvalg

Nettside: Værrapport Champoluc

Madonna di Campiglio, Italia

Her er det viktigste å bli sett. Du får bakkene for deg selv. Knapt noen heiskø.

Løypekilometer: 380

Antall løyper, svarte: 21, røde: 63, blå: 51

Heiser: 150

Off-piste-muligheter: Middels

Charteroperatør: Alpereiser

Byens høyde over havet: 1524 meter

Høyeste punkt: 2500 meter

Barer/restauranter: Mer stil og behersket stemning enn vi er vant til på andre steder i Alpene. Mest italienske skiturister.

Nettside: www.campiglio.com

Flere Alpereisemål i Italia med charter fra Norge:

Val Gardena (Alpereiser, Slopetrotter, Northlander), Canazei (Alpereiser, Northlander, Slopetrotter), Sauze d’Oulx (Alpereiser, Northlander, Slopetrotter med egen transport), Sestriere (Alpereiser, Northlander, Slopetrotter med egen transport), Livigno (Northlander, Slopetrotter), Passo Tonale (Northlander, Slopetrotter) Pontedilegno Tonale (Northlander), Gressoney (Slopetrotter med egen transport)

Zermatt, Sveits

Vinteren 2019 har ingen norske charterselskaper pakketurer med fly, hotell, transfer og guideservice til skisteder i Sveits. Men du kan fint reise dit på egen hånd med rutefly. Zermatt ved fjellet Matterhorn har den høyeste skikjøringen i Europa.

Løypekilometer: 360 km

Antall løyper, svarte: 21, røde: 72, blå: 27

Heiser: 116

Off-piste-muligheter: Middels

Charteroperatør: Ingen fra Norge. Rutefly til Genève.

Byens høyde over havet: 1620 meter

Høyeste punkt: 3883 meter

Barer/restauranter: Zermatt er også kjent for å være et gourmetsted i Alpene.

Nettside: www.zermatt.ch

Saas-Fee, Sveits

Byen er bilfri, har flott utsikt og mange soltimer.

Løypekilometer: 145

Antall løyper, svarte: 6, røde: 19, blå: 20

Heiser: 36

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatør: Ingen fra Norge. Rutefly til Genève.

Byens høyde over havet: 1800 meter

Høyeste punkt: 3600 meter

Barer/restauranter: 75 restauranter i ulike prisklasser

Nettside: www.saas-fee.ch

Verbier, Sveits

Kvalitet, skiboms og snobber. Når rikingene ikke slapper av i St. Tropez, drar de på skiferie til sveitsiske Verbier.

Løypekilometer: 412

Antall løyper, svarte: 10, røde: 55, blå: 35

Heiser: 91

Off-piste-muligheter: Gode

Charteroperatører: Ingen fra Norge. Rutefly til Genève.

Byens høyde over havet: 1500 meter

Høyeste punkt: 3330 meter

Barer/restauranter: 73 restauranter i ulike prisklasser.

Nettside: www.verbier.ch