Cruiseskip måtte snu på grunn av magesyke

11.01.19 09:56 | Oppdatert: 11.01.19 10:57

Cruiseskipet «Oasis of the Seas» må returnere til havn etter at 277 passasjerer og ansatte om bord har fått omgangssyke.

Skipet som er på et syvdagers cruise fra Florida til Haiti, Jamaica og Mexico, returnerer nå til Florida en dag tidligere enn planlagt, melder CNN .

– Alle skipets gjester vil få full refusjon av billetten, sier talsmann for Royal Carribean, Owen Torres.

– Vi synes at det riktige nå er å få alle tidlig hjem, i stedet for at gjestene skal bekymre seg over helsen, sier han.

Cruisepassasjer Codyn Haddap forteller til CNN at han ble syk etter at skipet forlot Haiti tirsdag ettermiddag. Etter det har turen for hans del stort sett begrenset seg til lugaren. Ifølge Haddap fikk ingen lov til å forlate skipet da det la til kai i Jamaica dagen etter.

Oasis of the Seas er et av de nyeste skipene i Royal Caribbean-flåten, og har plass til mer enn 8000 passasjerer. Omtrent tre prosent av passasjerene er syke.

TV2 melder at cruiseselskapet undersøker om utbruddet kan skyldes norovirus, som er den vanligste årsaken til omgangssyke i USA.

Passasjer Brenda Torres forteller til CNN at hun ser staben vasker mer enn vanlig.

– Vi kan se klatreveggen fra balkongen vår, og nå vasker de hver eneste knott etter hver bruker, sier hun.

Ifølge Royal Caribbenas talsmann skal skipet gjennomgå en fullstendig desinfisering før neste tur.