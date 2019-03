Fem London-knep du kanskje ikke kunne

Siden jeg flyttet til London for to måneder siden har jeg plukket opp noen ukjente og veldig nyttige opplysninger. Din neste helgetur blir mye enklere, det lover jeg.

LONDON (VG) Nordmenns appetitt på London bare vokser og vokser . Etter norske byer og skandinaviske hovedsteder er London den mest besøkte storbyen.

Før jeg flyttet hit og ble VGs reporter kjente jeg byen som en helgeby.

På to måneder har jeg blitt varm i trøya og fått vite ting som kommer godt med på din neste langhelg her. Her er noen av dem.

Kast Oyster-kortet

La oss starte med det første du gjør når du kommer frem: kjøpe et Oyster Card. Er du som meg har du en stabel liggende i Norge. Hver gang jeg er i London kjøper jeg et nytt for fem pund. Jeg lover å huske å ha det med tilbake, men det skjer jo ikke. Vel, glem det. Du trenger det ikke.

Det er ingen hemmelighet, men få vet at du kan bruke bankkortet ditt på samme måte som du bruker Oyster-kortet. Det koster nøyaktig like mye, en voksen-billett - og er perfekt hvis du gjør enkeltreiser.

Kortet ditt må være kontaktløst og ha vifte-symbol. Husk å stemple ut med samme kort du starter turen med. Les mer på sidene til Transport for London.

Citymapper er din venn

Jeg vaket mye rundt de første ukene uten å rekke frem i tide. Hvilken vei er raskest, eller billigst? Alle mine spørsmål ble besvart av Citymapper. Appen er en genistrek og veldig enkel å forstå.

Når du skriver inn hvor du skal får du opp alternativer for å gå, ta buss, sykle, undergrunn, jernbane eller Uber. Alle reisene oppgir pris og hvor lang tid det tar å komme frem ut i fra trafikken på veien.

Min erfaring er at det ofte går raskere enn oppgitt, og det er en bonus.

Det beste med Citymapper? Den funker i 39 storbyer verden rundt.

Når måltidet er ikke «up to par»

Er kakestykket tørt? Er pizzaen brent i kantene, eller ser den annerledes ut enn beskrevet i menyen? Nordmenn er usikre og biter i seg alt på restaurant. I London er terskelen for å sende maten tilbake lavere - bare vær høflig og saklig når du sier ifra. Servitøren har ikke laget maten.

Etter noen skandaler der mat ikke er ordentlig merket er restauranter i London på vakt. Jeg har vært på steder jeg må fylle ut et allergiskjema før jeg får se på menyen.

Ingen restauranter liker gnålete gjester, men er det én by det er greit å si i fra uten å føle seg dust er det London.

Så mye tipser du - må du ut med det restauranten ber om?

Middagen er fortært og regningen kommer. Nesten alltid legger restauranten på en serviceutgift på 12,5 prosent. Noen ganger er den obligatorisk, andre ganger er den frivillig. Er den frivillig står det «to your discretion». Dette skal du alltid få informasjon i menyen.

Etter alminnelig skikk og bruk betaler du dette - så kan du tipse ytterligere hvis du ble veldig imponert.

Om maten skuffet og servitøren var utilgjengelig eller slurvete gjennom måltidet er det helt innenfor å si at du ikke vil betale serviceutgiften. Vær tydelig på hvorfor, og ha i mente hva slags sted du er på. Er restauranten «high end» kan du forvente mer enn et hurtigmatsted.

Den spontane teater-turen

Det går an å bestemme seg for å gå musikal noen dager før du reiser til London. Mye billigere er det også. Gå på Today Tix før du går i teaterluken.

En dag fikk jeg, helt spontant, lyst til å se Roald Dahls Matilda. Samme kveld så jeg forestillingen for 20 pund, fra første galleri. En familie på fire kan få 2 timer og 40 minutter med en av Londons beste musikaler for 80 pund. Her er tretten andre ting du kan oppleve med barn i London.

Olivia Wells skinner i rollen som bokormen Matilda og Miss Trunchbull er like grusom som i boken. Scenografien er et høydepunkt.

Hemmeligheten med Today Tix er at prisene blir bestemt etter etterspørsel. En kveld koster billetten 90 pund - dagen etter er prisen 20. Så hvis du er fleksibel og liker å lete etter gode tilbud er denne nettsiden utmerket.