GRATIS LEIE: Moskanhytta i Troms er en av over 100 åpne buer og koier som er til din disposisjon for en natt. Foto: Foto: Jan Erik Hansen/Turfoto

Her kan du feriere helt gratis

Er du blakk før ferien? Staten tilbyr gratis hytteovernatting i skog og mark.

Oppdatert 19. mai

Du trenger ikke reise langt for å få en fin feriefølelse. Staten har lagt til rette for at du kan dra ut i skogen og overnatte på enkle hytter - kalt koier og buer over hele Norge.

Tilbudet har vært en del av Statskog i mange år, men det er få som bruker hyttene som er åpne for alle. Regelen er at du kan overnatte en natt per hytte, og at du må rydde og vaske etter deg.

Trond Gunnar Skillingstad, kommunikasjonssjef i Statskog, sier at tilbudet ble opprettet for å gjøre norsk friluftsliv mer tilgjengelig for alle.

– Vi holder fast ved en historisk tradisjon i Norge med å holde slike buer og koier åpne for folk som trenger ly for ei natt eller for en rast. Dette gjør norsk natur mer tilgjengelig, og er en del av oppdraget vi utfører på vegne av Landbruks- og matdepartementet, sier Skillingstad.

LITEN HYTTE: Holsjøkoia er en åpen bu i Meldal. Foto: Knut Røst

Historiske hytter

Noen av buene er rundt 100 år gamle, men de fleste stammer fra skogsdriften etter krigen. Det finnes også enkelte buer i fjellet.

Anne Brit Flo fra kommunikasjonsavdelingen til Statskog sier at de aller fleste koiene er etterlevninger etter manuelt type skogbruk, og fra tiden da skogsarbeiderne trengte en pause eller et sted å overnatte.

– Buene og koiene er i utgangspunktet ikke satt opp til ferie-bruk. Men nå er de tilgjengelige for alle som ønsker en naturopplevelse.

I noen områder, som i Femundsmarka, ligger det små hytter i nærheten av hverandre og det er mulig å gå fra hytte til hytte.

– Blant annet har Lars Monsen brukt flere av koiene i Femundsmarka når han har vært ute på tur, sier Flo.

Andre hytter egner seg som dagsturmål. De fleste buene ligger imidlertid så langt fra vei at det passer å pakke sekk og sette av en dag eller to.

SKOGSBU: 100-års bua i Narvik står tilgjengelig for alle som legger ut på tur. Foto: Foto: Trond Baadstø

Alene med naturen

Etter ordinær skogsdrift har endret seg så har koiene vært tilgjengelig gratis for alle i flere tiår.

– De største opplevelsene ligger ofte i de små tingene. Noen har oppdaget verdiene i Statskogs åpne buer, men for mange er de fortsatt skjulte skatter, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Statskog har 117 åpne hytter du kan overnatte på gratis, men det er ikke mulig å bestille på forhånd.

– Hvordan fungerer dette i praksis?

– Hovedregelen er veldig enkel: forlat bua i så god stand som da du kom. Dette fungerer svært godt – folk er kjempeflinke til å bidra til at nestemann også får en god friluftsopplevelse, sier Skillingstad.

Kommer du til en koie hvor det allerede er folk, må du belage deg på å dele bua med andre som måtte være der eller legge deg til i telt utenfor.

I tillegg til de åpne koiene og buene, har Statskog rundt 80 hytter du kan leie mot en bestemt pris.

Se oversikten over koier og buer her.

Publisert: 05.07.18 kl. 15:12 Oppdatert: 19.05.20 kl. 08:55

Mer om Reiseliv Norge Statskog Friluftsliv Tur Natur Norgesferie

