Sjekk når det lønner seg å bestille sommerferien

25.11.19 15:46 | Oppdatert: 29.11.19 11:11

Julen er høysesong for bestilling av sommerferie. Men det er ikke nødvendigvis da du får de beste tilbudene.

Samtaleemnet rundt mange middagsbord i julen er ferie. Ferier som har vært, og ferier som skal komme. Romjulen er det tidspunktet i året hvor det bestilles desidert flest sommerferier. Om det er smart å bestille da, kommer an på hvilken type ferie du skal ha, når du skal reise, og hva som er viktigst med ferien.

Ifølge en helt ny analyse av bestillinger gjort gjennom Momondo, får du billigst billetter til Europa ved å bestille 63 dager før avreise og billigst langdistanse 51 dager før. Det betyr at det kan lønne seg å vente med sommerferien, men heller bruke romjulen til å bestille vinterferie i februar.

Andre eksperter VG reise har snakket med mener at det kan lønne seg å bestille sommerferien når nytårssalget starter i januar dersom du er fleksibel både når det gjelder reisetidspunkt og reisemål. Er det der i mot viktig å sikre deg et helt spesielt hotell, eller et bestemt reisemål på gitte datoer, er det bare å bestille så fort som mulig, for de mest populære reisemålene kan bli utsolgt i løpet av julen.

Januarsalg

– Den dagen det selges flest flybilletter hos oss hvert år, er andre juledag. Det slår aldri feil. Når familien er samlet legges reiseplanene fremover, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge.

Men for den som skal bestille flybilletter kan det være lurt å vente til januar, mener han.

– De siste årene har vi sett den samme prisutviklingen: Gjennomsnittlig pris per flybestilling er lavest i perioden januar til mars. På nyåret har også de store flyselskapene salgskampanjer, sier han.

Det bekrefter senior kommunukasjonsrådgiver Tonje Næss hos Norwegian. Likevel mener hun at det beste tipset generelt er å bestille reisen så tidlig som mulig, fordi de billigste billettene alltid selges ut først.

– Men det finnes selvsagt unntak fra regelen. Innimellom har vi store kampanjer som for eksempel nyttårssalget som kommer hvert år. Dette salget kommer som regel i dagene rundt nyttår, så da er det lurt å sitte klar ved tastaturet for å gjøre noen skikkelige sommerferiekupp, sier hun.

Kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier at datoene for salgsperiodene holdes hemmelig, både med hensyn til konkurrenter og til kundenes agering i forkant.

– Men at det blir et tradisjonelt salg også kommende januar er kanskje ikke noen bombe å tippe, sier han.

Book to månder før

Talsperson for Momondo Norge, Lasse Skole Hansen, vedgår at det alltid vil være eksempler på flyreiser og hotell til en billigere pris på grunn av rabatter i forbindelse med kampanjer, eller hvis flyselskap eller reisebyrå sitter med en uventet stor mengde seter og hotellrom som de ikke forventer å kunne selge. Disse eksemplene er imidlertid mer unntaket enn selve regelen.

Regelen Momondo har funnet er:

Flybilletter til Europa er det lurest å booke to måneder i forveien. I gjennomsnitt selges de billigste billettene omtrent 63 dager før avreise.

Langdistansebilletter bør bestilles 51 dager i forveien for å spare mest.

Flyr du i tillegg på en tirsdag sparer du enda mer, for tirsdag er i gjennomsitt den billigste reisedagen.

Hotell er billigst å bestille litt tidligere, vanligvis rundt fire måneder i forveien. Det gjelder både i Europa og langdistanse.

Dette har søkemotoren kommer frem til ved å analysere søk på de mest populære reisemålene hver dag i ett år og to månder, fra 1. august 2018 til 30. september 2019.

– Bestill tidlig

Markedssjef Ellen Wolff Andresen i Ticket reisebyrå ville ikke tatt sjansen på å vente på noe januarsalg.

– Flyselskapene har kampanjer ofte, og selvfølgelig også i januar/februar. Men det er ikke sikkert det er kampanjepriser dit du skal, akkurat når du skal reise. Ofte er reiseperiodene for kampanjeprisene utenom skoleferien, påpeker hun.

Wolff Andresen anbefaler å bestille så tidlig som mulig hvis du vil ha et konkret hotell som er veldig populært. Det beste selges først.

Beatrize Rivera hos Apollo mener også at det er lurt å bestille sommerferien så fort du har bestemt deg for reisemål og tidspunkt.

– Vi ser samme tendens som Finn; Romjulen er den desidert mest populære tiden for å planlegge og bestille sommerferien. Første og andre juledag er de mest hektiske dagene hos oss.

Angrefrist

– Det er også 2. juledag vi setter i gang kampanjene våre, og siden pakkereiser har åpent kjøp lønner det seg å sikre seg ferien da, sier hun.

Med «åpent kjøp» mener hun at inntil 42 dager før avreise kan Apollos pakkereiser endres eller avbestilles mot et gebyr på 500 kroner pr. person. For en ferie med avreise 1. juli gjeder denne avbestillingsfristen frem til 20. mai.

Ving og TUI hadde de samme avbestillingsreglene før, Men Ving endret sine regler i januar 2019 , og TUI fulgte etter i september. Hos dem koster avbestilling nå fra 2000 kroner per person, hvis ikke avbestillingen dekkes av reiseforsikringen.

Uansett angrefristen: Mange av de mest attraktive sommerferiene selges ut i julen.

– Ja, det ser vi også hos TUI. Hos oss har lille julaften, julaften og første juledag også overraskende stor aktivitet. Folk er endelig samlet og har tid til å drømme seg bort sammen. Det er alle typer reiser som bestilles, men særlig skoleferiene er populære å bestille i høytiden, sier Nora Aspengren hos TUI.

Informasjonssjef Siri Røhr-Staff hos Ving, sier at deres priser i utgangspunktet ligger på samme nivå i desember og januar, men de er dynamiske og endrer seg etter etterspørsel.

Når er det egentlig lurest å bestille?

Opp igjennom årene er det gjort mange undersøkelser, i likhet med Momondos, om hvor lang tid før avreise det lønner seg å bestille flybilletter. Ifølge forfatter av Reisehåndboken, Odd Roar lange, er prisene best fra 60 til 21 dager før avreise.

Men det er ingen eksakt vitenskap på dette. Ellen Wolff Andresen i Ticket sier at flybilletter ofte legges ut rundt 350 dager før avreise og at de billigste billettene går først. Dermed lønner det seg faktisk å bestille nesten et helt år i forveien.

