En sommernatt på fyret

Jeg betalte for en seng inne på fyret, men endte med å ta med madrassen ut for å sove under åpen himmel.

Oppdatert nå nettopp

HOMBORSUND FYR (VG reise) Juninatten var for fin til å sove inne. Fønvinden var for mild, kveldshimmelen var for lillablå, og fyrlykten skinte for gyllent til at det var mulig å lukke seg inne på et rom.

Værhardt

Men når høst- og vinterstormene raser er det greit å sove innendørs. Det kan være veldig værhardt på Homborsund fyr, midt mellom Lillesand og Grimstad.

Fyrvert Ottmar Fotland forteller om romjulen for fire år siden da bølgene slo helt opp til husveggen og knuste gjerdet, 80 meter fra sjøen. De to ungdommene som var alene på fyret den natten var redd hele huset skulle bli pinneved.

SOLID: Bygningene på fyret tåler mye vær. Foto: Mona Langset, VG

Men bygningene på Homborsund fyr har tålt vær og vind i over 140 år. Det 20 meter høye fyrtårnet og tilhørende hus ble bygget i 1879. Fyrmesterens familie bodde i det største huset. De to fyrbetjentenes familier hadde hver sin leilighet i det andre, mens det tredje huset sto ledig som nødhavn for fiskere.

– Det var streng rangordning før i tiden, og noe av det mest dramatiske som skjedde her var da mannen til en av betjentene ble syk om natten. Kona hans løp rett inn i huset til fyrmesteren uten å banke på. Da ble det oppvask på kammerset, forteller fyrvert Per Ivar Byklum.

I TÅRNET: Prismene i lykten gjør at lyset som bare er 500 watt lyser 14,5 nautiske mil, forklarer leder av Homborsund fyrs venner, Jan Arild Vassbotn Foto: Mona Langset, VG

Bo på fyret

Den siste vokteren flyttet fra fyret i 1987. I dag disponerer ansatte i Kystverket fyrmesterboligen, mens Homborsund fyrs venner disponerer – og leier ut – rommene i de tidligere fyrassistentens hus.

Det er populært. I fjor var det 900 overnattingsdøgn her.

VG-SNEKKA: Her ved brygga på Homborsund fyr. Foto: Mona Langset, VG

Da VG-snekka legger til ved fyret sitter en flokk med vestlendinger i ettermiddagssolen foran sjøbuene.

Helene og Bjørn Tore Hauge Osdal giftet seg i Eide kirke kvelden før. Hun er fra Homborsund, og har mer eller mindre vokst opp på fyret, mens han er fra vestlandet.

ETTER BRYLLUPET: Helene og Bjørn Tore Hauge Osdal tok med brudgommens familie til fyret. Foto: Mona Langset, VG

– Etter bryllupet tok vi med hans familie ut hit slik at de også skulle få oppleve dette, forteller nyblevne fru Hauge Osdal.

De nyter langsomme dager. Bader litt, fisker litt og tilbereder fisken selv.

BADETUR: Svabergene på fyret er fine å bade fra. Foto: Mona Langset

Havet fullt av fisk

– Nå er det så mye makrell like utenfor her, at du kan nærmest bare gå ut og hente middagen i sjøen, sier fyrvert Ottmar Fotland.

Når det kommer gjester som ikke er vant med å tilberede fisk, hjelper fyrvertene til med filetering og grillråd.

SLØYER MAKRELL: Måkene vet at det snart vanker en godbit. Foto: Mona Langset, VG

Måkene på skjæret vet godt hva som er i vente når Ottmar kommer med en bøtte sort- og grønnstripet makrell og fileteringskniv.

De står klare og venter på noe godt. Når Ottmar slenger den første fiskeslobiten fra seg, er et måkebeist med vingespenn på godt over en meter der på sekundet.

– Det er han som er sjefen. Det er han som bestemmer hvor mye de andre får lov til å spise, forteller Ottmar.

MIDDAG: Nytrukket makrell og tang i folie på grillen. Foto: Mona Langset, VG

Sjefsmåken forsyner seg godt selv. Både innmat og hele fisk forsvinner i gapet. Når han er mett får de andre slåss om restene.

Men de aller beste bitene havner på grillen. Noen pakket inn i folie med tang, og hvitløk. Noen med ingefær, og noen med salt og pepper. Ottmar og Per-Ivar serverer det hele sammen med nykokte poteter, isbergsalat og rømmedressing. Når vi setter oss rundt bordet i det nærmer seg midnatt, rapper vi Remas slagord: Det enkle er ofte det beste.

MIDNATT: Kveldslys på Homborsund fyr Foto: Mona Langset, VG

Det er etter middagen jeg bestemmer meg for å sove utendørs.

Det er så stille. Ingen biler på øya. Ingen båter i havet utenfor. Ingen ulende vind. Bare småbølger som klukker mot skjæret. Selv måkene har gått til ro. Enn så lenge.

TIDLIG MORGEN: Sol på fyret. Foto: Mona Langset, VG

Klokken 04.30 våkner jeg av måkeskrik. Mulig det er sjefsmåken som roper at det er på tide å stå opp, og alle de andre svarer «ja da, ikke mas.»

Det tar noen minutter før alle måkene på øya har bekreftet at det er liv i dem. Så blir det stille igjen, og jeg sover videre helt til morgensolen gjør det for varmt til å ligge i sovepose klokken 06.00.

Det er snart tid for morgenkaffe i østveggen, der det alltid er vindstille når solen står opp.

MORGENKAFFE: Hver dag starter med morgenkaffe i østveggen for fyrvertene Ottmar Fotland og Per Ivar Byklum Foto: Mona Langset, VG

Bo på fyret

Homborsund har til sammen 24 sengeplasser til leie, fordelt på fem rom. Vanligvis går det an å reservere bare en seng eller et rom, men på grunn av coronasituasjonen nå, leies det sommeren 2020 bare ut til en husstand av gangen. Leieperioden må være minst tre netter, dagsbesøk er ikke tillatt.

Fyret har innlagt strøm og vann, og utedo. Leie via Homborsund Fyrs venner

FLAGGHEISING: Jan Arild Vassbotn heiser flagget om morgenen på Homborsund fyr. Foto: Mona Langset, VG

Flere fyr på Sørlandet

Flere fyr tar imot overnattingsgjester på. Dette er noen av dem på Sørlandet:

Store Torungen

I havgapet utenfor Arendal Ligger Store og Lille Torungen fyrstasjoner. På Store Torungen er det 26 sengeplasser til leie. Fyret skal males i sommer, derfor er det stengt for overnatting frem til 12. juli. Deretter åpnes det for overnatting i fyrvokterboligen, og fra den 16. august er annekset tilgjengelig. Kan bookes gjennom Oslofjorden Friluftsråd

Lyngør fyr

Den tidligere betjentboligen og annekset til Lyngør fyr på Kjeholmen kan bookes gjennom Oslofjorden Friluftsråd og Aust-Agder Turistforening.

Du kan leie hele fyret eller enkeltrom. DNT-medlemmer får 15 % rabatt. En seng koster 312 kroner per natt. Det er 22 sengeplasser totalt, fordel på Betjentboligen og annekset.

Lindesnes fyr

I fyret på Norges sørspiss kan du kjøpe billett for å gå opp i tårnet, 80 kroner for voksne og 25 for barn. Overnatting bestilles gjennom Lindesnes fyrs nettside.

Lista fyr

Her kan du prøve deg som fyrvokter, med egen nøkkel til fyrtårnet inkludert i leien. Det er innredet to utleieleiligheter i assistentboligen, hver på 100 kvadratmeter og sengeplass til syv. Bestilles gjennom fyrets nettside.

Publisert: 25.06.18 kl. 15:27 Oppdatert: 20.06.20 kl. 10:20

