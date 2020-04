PÅ KANTEN: Kom nær både skog og vann med disse flotte overnattingsstedene. Dette er Manshausen i sjøhytter i Steigen. Foto: Annemor Larsen

Unike overnattinger i Norge med nærhet til naturen

Lyst å oppleve naturen, men ikke særlig tilhenger av telt? Da er dette de perfekte løsningene for deg.

Melina Pambou Sundfør

Sara Berge Holmberg

Oppdatert i går 00:05

Å tilbringe tid ute i naturen har blitt mer og mer populært, og VG reise har tidligere skrevet om hvordan det er å sove en natt i hengekøye og hva som er sommerens flotteste toppturer.

Men å leve i ett med naturen er gjerne ikke for alle. Vi har samlet noen litt luksuriøse alternativer for deg som vil ha naturopplevelsen hakket mer komfortabel.

I TRETOPPEN: Tretopphyttene har store vinduer som gir utsikt over Oslofjorden. Foto: Tretopphytter.no

Tretopphytter Oslofjord

Tretopphytter Oslofjord består av fem tretopphytter utenfor Horten i Vestfold. Her bor du omgitt av trær og med utsikt til fjorden. Alle hyttene går over to plan, har uteplass og har dyne og pute til åtte personer. Det er fem ulike hytter, som tilbyr ulik utsikt og egenskaper. Noen gir den perfekte utsikt mot solnedgangen, mens andre gir morgensol og er omringet av misteltein. To av hyttene tillater hund.

Pris for en hytte én natt: Fra 2.990 kroner til 5.990 kroner

Tretopphytter finnes mange steder i landet. Først ute var Tree Top Hut i Ringsaker. Senere har det også kommet blant annet Tree Top Hut i Lyngdal, hos Pan Tretopphytter på Finnskogen og Fosstopp i Valdres.

PÅ VANNET: Den største flåten på 204 kvadratmeter har både terrasse, boblebad og takterrasse. Foto: Node Media / Helgeland Havhus

Helgeland havhus

I Nesna kommune på Helgelandskysten kan du leie hus som flyter på vannet. Flåtene ligger rett utenfor øya Tomma. Du kommer dit med ferge fra Nesna. Ikke bare har du havet på alle kanter, du har også en stor terrasse med boblebad. Vann og strøm er også innlagt. Med husene følger egen båt som leieboerne disponerer fritt. Det er to flåter med hus, en på 90 kvadratmeter og en på 204 kvadratmeter.

Pris for et hus én natt: 3850 kroner (90 kvm) og 8450 kroner (204 kvm).

GLAMORØS CAMPING: Med teppegulv og oppredd seng trenger du ikke være bekymret for en dårlig nattesøvn i disse teltene. Foto: Sara Berge Holmberg

Glamping Norge

Ønsker du å sove i telt, men på en skikkelig luksuriøs måte? Da kan prøve «glamping» – glamorøs camping. Teltene er store og innredet med senger, gulvteppe, lykter og sengetøy. Å sove i telt blir plutselig svært behagelig. Du får også tilgang til sanitærfasiliteter hele døgnet. Glamping kan du for eksempel gjøre på Ål, ved Randsfjorden i Jevnaker, ved Tinnsjø og en liten kjøretur fra Preikestolen.

Priseksempel for én natt ved Randsfjorden: 1800 kroner for to personer.

COCOON: Inne i cocoon-teltene er det senger og dyner. Foto: Canvas Hotels

Cocoon – Canvas Hotels

Om du ønsker en enda mer spesiell opplevelse enn glamping, kan du ta det et steg videre og overnatte i en «cocoon». Det er et telt formet som en kule, som henger to meter over bakken. Inne i teltene er det innredet med senger og dyner. Canvas Hotels i Hove i Arendal kommune tilbyr dette.

Pris for et telt én natt: fra 1595 kroner for to personer.

ÅPENT: I sjøhyttene i Leinesfjorden kan du nyte utsikten over sjøen. Foto: Steve King

Manshausen sjøhytter

I Leinesfjorden i Nordland finner du Manshausen signaturhytter. Rett ved vannkanten er hyttene plassert med panoramautsikt mot havet. De er spesialdesignet av arkitekt Snorre Stinessen. Hver hytte har fire sengeplasser. Du kan også leie kajakk, dykkeutstyr, havfiskeutstyr, båter, sykler og så videre.

Pris for en hytte én natt: Fra 2250 kroner per person i dobbeltrom.

Publisert: 30.07.19 kl. 16:40 Oppdatert: 24.04.20 kl. 00:05

