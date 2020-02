SKJULTE SKATTER: Det finnes utallige småbyer i Europa som du bør plassere på reiselisten din. FOTO: Fra venstre: Shutterstock / NTB scanpix. Espen Rasmussen.

Koselige småsteder å besøke i Europa

Er du lei av å reise de samme stedene som alle andre? Vil du heller ha litt ro og oppleve hvordan livet virkelig ser ut i landet du besøker? Her er noen av småbyene i Europa du da bør besøke.

Oppdatert i går 14:24

Det finnes utallige koselige småbyer rundt om i Europa der turister med selfiepinner byttes ut mot ro og autentisitet.

Conde Nast Traveler har plukket ut 25 koselige småbyer i Europa, med alt fra fra fantastiske fjellformasjoner til små byer i mektige daler, fra Norge til Middelhavet, som er verdt et besøk.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

LEKENT: De fargerike huske skiller seg ut i Portree. FOTO: Shutterstock / NTB scanpix

Portree, Skottland

Isle of Skye er den største øya i de indre Hebridene i Skottland, og er kjent for sin vakre natur. Men her kan du også finne den koselige lille byen Portree med pastellfargede hus, puber og restauranter, og fiske- og hummerbåter som rører fredelig ved havnen.

Annonse fra: Disse hotellene finner du i Portree

INGEN BILER: I Giethoorn er det transport med båt som gjelder. FOTO: Robin van Lonkhuijsen / ANP

Giethoorn, Nederland

Giethoorn kalles for Nederlands Venezia på grunn av mangelen på veier i den gamle delen av byen. Denne byen har ingen veier, bare sykkelstier og kanaler. Utforsk Giethoorns små gårder og trebuebroer med båt eller med skøyter på kanalene i vintermånedene.

HALLSATT: Er dette kanskje et av de vakreste stedene i verden? FOTO: Lisi Niesner / Reuters

Hallstatt, Østerrike

Denne landsbyen sies ofte å være en av de vakreste i verden. En speilblank innsjø, høye fjell og vakre småhus får stedet til å se ut som et postkort. Byen ligger også bare en time fra Salzburg og litt over tre timer fra Wien, så her kan du kombinere et besøk i den lille byen med en av de større.

SJARMERENDE: Senk skuldrene og nyt roen i Assos. FOTO: Mona Langset / VG

Assos, Hellas

Assos er en pittoresk liten landsby på øya Kefalonia i vestlige Hellas. Øya har bare rundt 88 innbyggere og fire restauranter, så er skal det godt gjøres å ikke finne roen blant stranden, utsikten og den greske maten. Hvis du synes at det blir litt vel rolig, kan du kombinere besøket med noen av de andre byene i Kefalonia.

Annonse fra: Her kan du bo i Assos

ALBARRACIN: Mange klatrere tar turen til denne isolerte fjellbyen. FOTO: Pierre-Philippe Marcou / AFP

Albarracin, Spania

Rosa, oransje og røde hus fyller denne isolerte fjellbyen. Byen er omgitt av svaberg, og lokker dermed til seg mange klatrere. Om ikke klatring er for deg, finnes det nok av middelalderens arkitektur å beundre, utsiktspunkter, en vakker katedral og ruinene av et gammelt slott.

VERDIFULLT: Kotor er oppført på UNESCOs verdensarvliste. FOTO: Savo Prelevic / AFP

Kotor, Montenegro

Med svinger som minner om norske fjorder og Comosjøen, er Kotobukten fylt med gamle, pittoreske byer, inkludert Kotor. Støttet av bratte kalksteinsklipper, trekker Kotors UNESCO-beskyttende gamleby besøkende for sin naturskjønne beliggenhet, men også for sin historie. For århundre siden ble gamle Kotor bygget som en labyrint for å forvirre inntrengere.

Annonse fra: Dette er hotellprisene i Kotor

LOFOTEN: Naturen tiltrekker besøkende til Reine. FOTO: Jonathan Nackstrand / AFP

Reine, Norge

Dette tettstedet har vært et handelssted siden 1700-tallet, men i dag er det nordnorske stedet mest kjent for sin skjønnhet, og det er naturen som tiltrekker besøkende til den lille landsbyen i Lofoten. Med sine vakre fjorder, fargerike hus og høye fjell er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor.

ROMANTISK: I denne byen finner du garantert den romantiske stemningen. FOTO: Espen Rasmussen

Vernazza, Italia

Dette er den bratteste og vakreste landsbyen i Cinque Terre, noe som gjør det til et ideelt sted for en lavmælt romantisk getaway. Gatene er fylt med signaturfargede hus, og byen skråner ned til en liten sandstrand og Cinque Terres eneste naturlige havn.

TYSKLAND: Middelaldertiden er vel bevart i Rothenburg ob der Tauber. FOTO: Jan H. Ihlebæk

Rothenburg ob der Tauber, Tyskland

Få steder kan du oppleve det middelalderske Tyskland så bra som i Rothenburg ob der Tauber. Byen er kjent for sine godt bevarte middelalderfasader, torg og bygninger, og ligger på en høyde og under renner elven Tauber forbi. Om vinteren er byen ekstra magisk med glitrende snø på hustakene og et enormt julemarked.

BELGIA: Plasseringen av denne landsbyen har gjort den attraktiv. FOTO: Julien Warnand / EPA

Dinant, Belgia

Mellom elven Maas og en klippe finner du den lange smale byen, Dinant. Spaser langs elven, dra på båttur, beundre katedralen fra 1200-tallet eller dra til fortet som ligger høyt over byen.

Annonse fra: Hotellprisene i Dinant finner du her

HELLAS: Mektige fjellformasjoner finnes rundt Kastraki. FOTO: Dimitri Messinis / AP

Kastraki, Hellas

Dette er en relativt ukjent landsby, men klostrene i Meteora som ligger like ved er ikke ukjent. Disse klostrene ligger 400 meter over bakken på sandsteinsklipper og er et verdensarvsted. Bo i den idylliske landsbyen Kastraki, spis og drikk godt, og nyt utsikten.

Annonse fra: Dette er de idylliske hotellene i Kastraki

COBH: En fargerik landsby med masse historie. FOTO: Shutterstock / NTB scanpix

Cobh, Irland

Cobh er byen som Titanic sist forlot før den sank i 1912. Byen som ligger i Sør-Irland er en sjarmerende havneby full av historie. Med sine godterifargede hjem langs vannet og en katedral i sentrum over havnen, er denne byen spesielt populær blant cruiseskip-elskere, rundt 60 skip stopper her hvert år.

CASTELLUCCIO: Mange vil besøke denne byen om våren. FOTO: Tiziana Fabi / AFP

Castelluccio, Italia

På 1452 meters høyde, tre timer fra Roma, finner du Castelluccio. Landsbyen ligger vakkert til mellom høye fjell, og er spesielt populært å besøke om våren når feltet under landsbyen blomstrer for fullt. Mye ble ødelagt under et jordskjelv i 2016, men i dag er det igjen mulig å besøke den lille landsbyen som også har mange koselige torg og gater.

Annonse fra: Her bor du når du besøker den koselige landsbyen

RONDA: Denne spanske byen befinner seg på en klippe. FOTO: Halvard Alvik / NTB scanpix

Ronda, Spania

Høyt oppe på en klippe ligger Ronda i Andalucia. Byen er delt av El Tajo-juvet, og tre broer fører over juvet. En av broene ble bygget for over 2000 år siden. Denne lille byens beliggenhet gjør den ekstra spektakulær, for ikke å snakke om utsikten.

NORGE: Flåm er start- eller endestasjonen på Flåmsbana. FOTO: Göran Bohlin / VG

Flåm, Norge

Den norske landsbyen ligger vakkert til i Aurlandsfjorden. Mange som drar på cruise i fjorden stopper i byen for å gå Flåmsbanen, en bratt togtur som går mellom Flåm og Myrdal. Det er også utsiktspunkter å besøke så vel som mange turer og sykling.

Andre småsteder i Europa verdt et besøk:

Tórshavn, Færøyene

Ribe, Danmark

Hvar, Kroatia

Kaysersberg, Frankrike

Interlaken, Sveits

Sighisoara, Romania

Angra do Heroísmo, Portugal

Bled, Slovenia

Rye, England

Ísafjörður, Island

Publisert: 02.09.19 kl. 14:57 Oppdatert: 19.02.20 kl. 14:24

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser