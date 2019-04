Nybegynnerfeil du bør unngå på reisen

Av Melina Pambou Sundfør

01.04.19 16:03

Før du legger ut på et nytt eventyr er det et par ting du bør notere deg.

Om det så er din første reise eller om du reiser flere ganger i året, er det lett å gjøre feil som skaper hodebry og unødvendig frustrasjon.

Med god planlegging kan du unngå de største blemmene slik at du unngår irriterende og pengeslukende tabber som forkludrer ferien.

Glemme viktige passkrav

De aller fleste som drar på tur tenker at så lenge passet er gyldig er det bare å sette fart. I de aller fleste tilfeller stemmer selvsagt dette, men det finnes også unntak det er verdt å merke seg. Enkelte land som for eksempel Kina og Russland krever at passet ditt er gyldig i minst seks måneder etter datoen på returflyet ditt. Veldig mange land i Europa har samme regel bare med tre måneder i stedet. I tillegg bør du også alltid sjekke om landet du drar til krever visum.

Booke alt på forhånd

De aller fleste som drar ut på en langtur for første gang gjør denne feilen. For det kan gjerne friste å booke alt av overnatting og fly på forhånd, bare for å være på den sikre siden. Men når man reiser på lengre turer kan man ofte oppleve at det gjelder å være fleksibel. Mye kan skje på veien som gjør at ting som er planlagt går i vasken, og da er det smart å ha litt ledig rom på kalenderen.

Bruke de billige flyplassene

Det finnes utallige måter du kan spare penger på når du skal ut å reise. De store byene har ofte flere flyplasser, og da tenker enkelte gjerne at det vil lønne seg å velge de litt mindre og billige flyplassene. Men selv om flyene gjerne er dyrere fra hovedflyplassen, er det ikke gitt at det faktisk vil lønne seg å velge noe annet. Her kreves det litt research, for du bør nemlig aldri booke billettene dine kun ut ifra billettprisene. For du kan faktisk ende opp med å bruke alle pengene du sparte på flybillett, på taxi til og fra hotellet i stedet på grunn av større avstander til de billigere flyplassene.

Booke alt gjennom et reisebyrå

Et reisebyrå kan selvsagt hjelpe deg godt på vei om du er usikker på hvor du skal dra og ønsker litt trygghet. Men som alt annet tar reisebyrå seg godt betalt for sine tjenester, og du bruker da kanskje unødvendig med penger på dette, som du heller kunne hatt til opplevelser på turen. Derfor kan det heller være lurt å sette av litt ekstra tid til god research på egen hånd. Det finnes utallige blogger og nettsider med gode tips og triks for hvordan man planlegger reisen, og tilegner du deg noe av denne kunnskapen kan du helt fint planlegge en vellykket tur selv.

Pakke for mye

Det er et velkjent fenomen at man tar med seg unødvendig mye på tur, og at halvparten blir liggende urørt i kofferten. Det kan selvsagt være fristende å pakke et antrekk for hver anledning, men det er ikke like fornuftig. Skal du ut på en lengre reise er det gjerne ikke så smart å drasse med seg en koffert eller sekk som veier et par kilo for mye, og derfor er pakkingen viktig å planlegge nøye. I hverdagen bruker man ikke helt nytt antrekk hver eneste dag, så pakk med deg klær som kan brukes om igjen, og som kan kombineres på ulike måter sammen.

Spise maten du allerede er vant til

Mange reisende er ofte redd for å bli matforgiftet, og spiser derfor ting de allerede er kjent med som pizza, pasta eller hamburger. Men drar du til nye eksotiske steder er det gjerne ikke disse måltidene de er kjent for der, og råvarene er kanskje ikke like ferske. Den lokale maten er derimot noe de lager hver eneste dag, og har derfor full kontroll på hva de gjør. Det er ingen tvil om at man selvsagt kan være uheldig på tur, men det er ikke gitt at en restaurant er mer trygg enn den lokale gatematen. Og hva er vel en vellykket reise uten en smak av den lokale maten?

Ha altfor store forventninger

Selv om vi gjerne skulle ønske det, så lever dessverre ikke alt opp til forventningene våre. Sosiale medier serverer oss daglig ekstraordinære bilder av flotte feriesteder som vi alle drømmer om å oppleve, noe som skaper større forventninger og desto større skuffelser. Vi har før skrevet om hvordan Instagram kan lure deg , og at du derfor kanskje ikke bør velge ditt nye reisemål ut ifra de glamorøse bildene.