Himalaya-jentene nådde ikke toppen

29.09.07 17:42 | Oppdatert: 04.10.07 09:02

(VG Nett) Den norske Himalaya-ekspedisjonen gjorde lørdag et siste forsøk på å nå toppen av verdens sjette høyeste fjell Cho Oyo. Det ble med forsøket.

Gruppen på seks var halvert da Linn Yttervik (30), Silje Padøy (31) og ekspedisjonsleder Cecilie Skog (32) bestemte seg for å gjøre et siste forsøk på å nå Himalaya-fjelltoppen Cho Oyo på 8.201 meter.

Natt til onsdag trodde jentene at ekspedisjonen var over, da vinteren kom i form av storm. De forskjellige ekspedisjonene i området mistet flere telt og mye utstyr.

- Mesteparten av natten måtte vi sitte med alt utstyr på mens vi holdt teltene oppe, tilfelle vi måtte evakuere, sier Yttervik.

Andre ekspedisjonsteam hadde også vanskeligheter denne natten, og fortalte om en kvinne som nesten føk over fjellskrenten med teltet sitt. Andre skal ha blitt skadet i ras. Jentene forsto at de måtte gå tilbake.

Nok et forsøk

Vinteren har allerede kommet til Himalaya og jentene holdt det de trodde var turens avslutningsfest. Neste morgen våknet de med lettere hodebank, men også til gode nyheter. Det kom meldinger om bedre vær.

- Da forsto vi at dette var vår siste sjanse til å nå toppen, sier Yttervik på telefon til VG Nett.

Met fatt mot tok Linn, Cecilie og Silje fatt på veien oppover mot toppen. Sykdom og mangel på motivasjon gjorde at de tre andre jentene valgte å ikke være med videre.

Tøff tur

For å skulle greie utfordringen, måtte Linn, Cecilie og Silje gå fra leir 2 på 7200 meter og direkte til toppen av Cho Oyo på 8201 meter. Utsatte deler av den 1100 meter stigningen må forseres i tau. Dessverre kom de aldri så langt.

"Vinden blåste med storm i kastene og teltene var flate. Det var ikke snakk om å få de opp og vi hadde ingen steder å gjøre av oss denne natten. Derfor hadde vi ikke noe annet valg enn å snu og tusle ned igjen." Skriver VG-reporter Linn Yttervik på sin VG-blogg.

- Vinteren har kommet, fjellet har lukket seg og det ville vært idiotisk av oss å fortsette. Dette går ikke bra, sier Yttervik på telefon lørdag ettermiddag.

Linn, Cecilie og Silje har bestemt seg for å forlate Cho Oyo uten å ha sett utsikten fra toppen.

- Vi har ingenting med å gå i dette været. Det ser mørkt ut. Vi får nok bare pakke sammen og traske nedover igjen, sier Yttervik.

Glad og skuffet

Nå er det over en måned siden de seks jentene forlot Norge for å dra på sitt livs største eventyr. Selv om det ikke ble toppen på den norske Himalaya-ekspedisjonen er jentene godt fornøyde med turen.

- Det er klart at vi er skuffet over at det var været som stoppet oss, men vi er likevel glade og fornøyde, sier Yttervik.

Hun og de fem andre jentene har fått minner for livet.