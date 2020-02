SKIPET ER DESTINASJONEN: Husk at det er skipet som er destinasjonen din, og det er smart å gjøre unna bookinger og innkjøp av drikkepakker den første dagen. Foto: Vibeke Montero

Cruisetabbene du bør styre unna

Skal du på cruise for første gang? Her er tipsene du trenger for å kaste ekstra glans over cruiseferien.

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Vibeke Montero er reisejournalist og grunnlegger av reisebloggen Bortebest.no

Cruise er en egen ferieform som stadig blir mer populær blant nordmenn. Det er ikke så rart, for det er virkelig behagelig å pakke ut av kofferten én gang og likevel oppleve mange spennende steder på samme ferie. Men skal du på ditt første cruise, er det lett å trå feil.

Vibeke Montero har testet mange cruise, og funnet frem til de små triksene som kaster ekstra glans over cruiseferien. Finnes det noe bedre enn afternoon tea på cruisebalkongen? Foto: Linda Endresen

Jeg har vært kronidioten på dekk mange ganger. Hun som kommer heseblesende til kaia ti minutter før innsjekkingen stenger, og som har pakket solbriller og solkrem nederst i kofferten. Nå skal jeg gjøre mitt beste for at du kan fremstå som cruisesmart fra første dag.

Bli cruisesmart – 10 tips

1. Legg inn en ekstra overnatting

Fly til havnebyen der du skal starte cruiset dagen før avreise. Da får du slappet av etter flyreisen og kan være en av de første som går ombord. Kommer – mot formodning, ikke kofferten din med på flyet har flyselskapet en ekstra dag å ordne opp på før du drar. De fleste cruiseskipene kaster loss på ettermiddagen ettersom alle vil seile inn i solnedgangen, men skipene åpner dørene sine for ombordstigning mye tidligere på dagen.

2. Gjør bookinger den første dagen

Et liv i sus og dus. Massasjer ombord, kanskje en ansiktsbehandling? Det er bare det at sånn tenker alle andre også. Sørg derfor for å reservere spabehandlinger allerede den første dagen. Sjekk også inn barna på barneklubbene, hvis de ønsker det. Det er alltid hyggeligere for dem å være med fra start når alle blir kjent med hverandre.

3. All inclusive?

Det er dyrt å flotte seg med fargerike cocktails og iskald brus på cruise. Derfor velger mange med god grunn såkalte drikkepakker sånn at du kan kose deg med «åpen bar». Skal du kjøpe slike pakker, så gjør det så fort som mulig slik at du får du mest mulig ut av dem. Det er også mulig å bestille dem hjemmefra.

Velger du ikke en drikkepakke, må du betale for brus og alkoholholdige drikker per glass, og prisene er stive.

4. Pakk en liten bag

Vinterjakker og støvletter, så fint da gitt! I Italia er det 28 grader og sol fra skyfri himmel. Pakk en egen bag til den første dagen ombord som inneholder sommerklær, badeklær, flip flopp-sandaler, solbriller og solkrem. Da slipper du å sitte på lugaren og vente på kofferten og kan nyte bassenget fra første sekund.

VI PAKKET BAG: Etter noen bommerter i starten av cruisekarrieren har vi lært at det lønner seg å pakke badetøy og solkrem i en egen bag. Foto: Vibeke Montero

5. Skaff deg bord med utsikt

Dagens store cruiseskip minner om flytende storbyferier der tilbudet og aktivitetsmulighetene er nærmest uendelige. Ta på deg gode sko og gjør deg kjent. Dersom det er faste middagstider kan du spørre om å få se hvor du har fått bord, og hvis du vil kan du be om å skifte til et med utsikt. Det er gjerne sånn at en beholder samme bord gjennom hele cruiset.

6. Tips tidlig

Mange cruiseveteraner har for vane å tipse han eller hun som har ansvar for kabinen allerede den første dagen. Det er slett ikke nødvendig, og kan kanskje virke en anelse arrogant – i og med at du ikke har testet servicen enda. Men i cruiseverdenen er det innafor, og et grep for å sikre deg ekstra god service underveis.

7. Gjør research

Les deg opp på havnebyene skipet legger til kai i på forhånd. Ikke vent til du er der med å finne ut mer, for da har du hundre andre ting å drive med. Cruiseskipets egen informasjon er begrenset til de typiske turistområdene og de ønsker så klart at du skal melde deg på deres utflukter – som ofte er dyre.

SALTVANNSHÅR: Det er stort press i frisørsalongen ombord før middag. Derfor er det lurt å ta med seg eget utstyr til hårpleie. Foto: Spencer Montero

8. Bli ombord

Det høres kanskje utrolig kjedelig ut, men du må ikke på død og liv mase deg i land hver gang skipet legger til kai. Gjør du det, blir du rimelig sliten etter en uke. Glem ikke at du er på ferie, og det er lov å bli på skipet og nyte godt av dets fasiliteter og buffeter.

Tenk på cruiseskipet som en destinasjon i seg selv, og nyt bassengområdene når alle andre er på sightseeing.

9. Bestill room service

Det er mulig jeg begynner å bli skikkelig gammel, men trøkket på et cruiseskip kan bli i meste laget for en på førti pluss. Da synes jeg det er deilig å trekke meg tilbake på lugaren og nyte fred og ro – og havutsikten, på egen balkong. På alle cruisene jeg har vært på har room service vært inkludert i prisen, så da er det bare å ringe på «butleren». Litt tortillachips med guacamole før middag smaker veldig godt!

10. Dropp frisørtime før middag

Det er ikke ofte jeg spanderer på meg en frisørtime kun for vask og føn, men etter timevis med saltvannsluft i håret minner frisyren fort om et måkerede. Men det er mange som vil fikse på frisyren før middag og frisørsalongene er gjerne smekkfulle mellom klokken 16 og 18. Kom heller tidligere på dagen, eller ta med deg eget utstyr til hårpleie.

Publisert: 28.03.18 kl. 13:42 Oppdatert: 10.02.20 kl. 16:01

