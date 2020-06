HAGEPRAKT: Man hverken trenger – eller har tid til – å reise bort når man har en slik hage i Son. Foto: Mona Langset / VG

Reis til «sørlandsidyll» ved Oslofjorden

Småbyer og tettsteder med badestrender, hvite trehus og blomstrende hager er ikke bare et sørlandsfenomen. Det finnes flere i indre Oslofjord.

Oppdatert i går 22:44

OSLOFJORDEN (VG reise) I fjor tok vi rutebåten fra Rådhuskaia i Oslo, og reiste med sjøluft i ansiktet og vind i håret til Vollen, Drøbak, Filtvedt og Son.

I år er kollektivtilbudet sterkt redusert på grunn av coronaviruset. Det går fortsatt rutebåter, men sommeren 2020 er det bare èn avgang på hverdager og to på helgedager. Og båtene som er registrert for 250 passasjerer kan bare ta med 122. Men de idylliske stedene ligger fortsatt der, og de har veiforbindelse fra Oslo.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

les også Steder du bør besøke i Norge







PÅ DAGSTUR: Janne Lea, Annbjørg Bakkland og Bodil Dynna tok båt til Drøbak i fjor. I år blir det lettere med bil.

Så i år setter vi oss i bilen og tenker på da vi gikk om bord i hurtigbåten Baronessen i fjor, og traff tre venninner som skulle til Drøbak for å spise lunsj på Skipperstuen.

Et grått skydekke lå over Oslo den morgenen, og huden nuppet seg på bare armer. Men det var helt uaktuelt for Janne Lea, Annbjørg Bakkland og Bodil Dynna å sette seg i salongen under dekk. Det var sommer, og snart sprakk skylaget opp. Før båten la til ved Vollen i Asker en halvtime senere, skinte solen.

VOLLEN: Strandliv om formiddagen. Foto: Mona Langset / VG

Vollen

I Vollen var det ennå så tidlig at få hadde kommet seg ut på badestrendene da vi kom. Men rundt marinaen var det liv. Her kom det to nye aktivitetstilbud i 2019: Et dykkesenter og vannscooterutleie.

Da VG besøkte Vollen i 2019, ville Monika Taanevig fra dykkesenteret prøve vannscooter. Julian Hoff fra Asker Vannscooter spurte hvor gammel hun var.

Monika er født i 1981, og dermed akkurat for ung til å leie scooter uten å ha båtførerbevis. Da hjelper det ikke å ha vokst opp i Mandal og lærte å kjøre båt før hun kunne sykle. Alle som er født etter 1. januar 1980 må ha båtførerbevis for å føre en båt eller vannscooter med mer enn 25 hestekrefter. Disse har 230.

VANNSCOOTER: Monica Taanevig og Julian Hoff nyter et av aktivitetstilbudene i Vollen. Foto: Mona Langset / VG

Vollens fineste sveitservilla er omgjort til nærmiljøsentral. Her er det blant annet strikkekafe hver tirsdag, redesignverksted hver onsdag, og utstillingen «Polarforskning nå og da» hver dag til ut august 2020. Ildsjel og driver Elisabeth Bye låner også ut frisbeer til den som vil spille frisbeegolf og kjegler og kuler til den som vil spille på banen i hagen.

Den som vil spille petanque på bane, kan låne kuler på Oslofjordmuseet nede ved sjøen.









NÆRMILJØSENTRALEN: For tiden har kunstfotografen Anne Sophie Nordrum utstilling der inne. Du kan også låne frisbee og kjegler gratis.

Oslofjordmuseet ligger nøyaktig der Roald Amundsens polarskip Maud ble bygget på Anker & Jensens Verft i 1918. Nøyaktig 100 år etter – i 2018 - ble skipet fraktet tilbake til Vollen. For tiden ligger hun på Tofte i Hurum, i påvente av at det skal bygges et permanent Maud-hus i Vollen.

Oslofjordmuseet dokumenterer Mauds bygging, ekspedisjoner og retur til Vollen med bilder og modeller.









GRESK: Georgios Stratoupoulos selger bare ekte greske matvarer.

I Sons sentrumsgate var Georgios Stratoupoulos opptatt med å servere greske spesialiteter i sin butikk og kafé, Elea, da vi kom forbi.

Kunstneren Øivind S. Jorfald hadde akkurat lukket døren i sitt verksted og galleri for dagen da VG Reise var innom der i fjor, mens kunstneren Liisa Gude Deberitz tok en pause fra malearbeid og smykkeproduksjon, og drakk bobler sammen med ektemann Paul i solen utenfor sitt verkstedet. Livet var som det pleide en sommerdag i Vollen, mens rutebåten suste videre sørover.

Oscarsborg

Før båten la til kai i Drøbak var den raskt innom Håøya og Oscarsborg på Kaholmen.









OSCARSBORG: Festningen i Drøbaksundet er et populært utfartsmål om sommeren.

Oscarsborg ligger strategisk til der Oslofjorden er på sitt aller smaleste. Den 9. april 1940 fikk festningen stor betydning da granater og torpedoeren herfra stanset den tyske krysseren Blücher på vei mot Oslo. Festningen var militært anlegg frem til 2002, men nå er hele holmen åpen for allmennheten.

Sommeren 2020 er Havnekroa og uteområdene er åpne. Men på grunn av coronasituasjonen er det usikkert om de fem museene på festningen får ta imot gjester i år. Vanligvis er de guidete turene her svært populære, særlig den lengste som også gir adgang til «det aller helligste» nemlig torpedobatteriet.

Om sommeren går det egen ferge fra Drøbak til Oscarsborg flere ganger daglig. Den går også i 2020, men har begrenset plass til passasjerer.

les også Oscarsborgs små soldater

DRØBAK: Byen er kjent for sin trehusidyll. Foto: Mona Langset / VG

Drøbak

Den ærverdige hvitmalte restauranten Skipperstuen ligger i nærheten av småbåthavnen, med god utsikt mot akvariet på den andre siden.

Drøbak akvarium kan riktig nok ikke måle seg i størrelse med akvariene i Bergen eller Ålesund. Men det er heller ikke meningen. Dette er et lokal-akvarium som viser livet under havoverflaten i Oslofjorden. Blant annet kan du komme tett på havål og steinbit her.







BÅTHAVNEN: Akvariet og turistinformasjonen ligger i den røde bygningen til høyre.

I samme bygning – den store røde ved båthavnen – holder Lutefiskmuseet og byens turistinformasjon til. Da jeg spurte om hva jeg burde få med meg i løpet av noen formiddagstimer i Drøbak, tipset de om Tregaardens julehus, der det er full julestemning året rundt, og spesielt i juli. De tipset også om Avistegnernes hus, med fast utstilling av Fredrik Stabels grafikk. Huset er også et fristed for den satiriske tegnekunsten, og Drøbak er erklært som en friby for kunstnere som er forfulgt for sin virksomhet.

Turistforeningen anbefalte også byens mange gallerier: Galleriene Finsrud på Billit og Torkildstranda. Galleri Vera i Elleveien, Oslofjorden Kunstsenter i Lindtrupbakken og Galleri Havstad i Storgata.









GALLERI HAVSTAD: Kunstner Liz ravn fra Son og gallerist Torgeir havstad med et av hennes verk.

Da jeg senere var innom Galleri Havstad traff jeg gallerist Torgeir Havstad sammen med kunstner Liz Ravn fra Son. De diskuterte grafikken hun allerede hadde i galleriet, og nye prosjekter hun skulle levere.

– Liz er en av bestselgerne. Jeg pleier å ha to av hennes mindre bilder hengene her, men nå er jeg utsolgt for det formatet, fortalte Havstad, og pekte på en veggplass like ved disken. Sammen hengte de opp et av hennes større grafiske verk i stedet.

I dette galleriet er det i utgangspunktet bare norsk grafikk og glasskunst, men også noen fairtrade-produkter fra Afrika: Store, fargerike metallfugler som kan stå ute i hagen.

ROSEBYEN: I Drøbak ser du mange røde roser og hvite hus. Foto: Mona Langset / VG

På turistinformasjonen sa de også at jeg burde ta fergen over til Oscarsborg, og gjerne en tur på Seiersten skanse og Follo museum.

Men først og fremst: Bare gå rundt i gatene og smil. Rusle langs promenaden i småbåthavnen eller i gatene rundt. Smilet kommer helt av seg selv når solen skinner og rosene blomstrer i Drøbak.







DRØBAK: Ikke Sørlandet, bare litt sør for Oslo.

Jeg tok dem på ordet og gikk gjennom den smale Badehusgata på sørsiden av båthavnen, og senere nordover forbi kirken og Badeparken med en av byens populære strender.

Malik og Maxime sto med hver sin fiskestang på murkanten og kastet ut og sveivet inn, igjen og igjen.

– Det er dårlig fangst i dag, sa Maxime som opprinnelig er fra Syria. De angret litt på at de ikke tok med seg badetøy, for temperaturen steg utover dagen, og like bortenfor hørtes plaskene fra de lokale ungdommene som hoppet i sjøen fra stupebrettet og badeflåten ved stranden.









FISKERE: Malik (bak) og Maxime opprinnelig fra Syria, har reist fra Oslo for å brøve fiskelykken i Drøbak.

Da båten som skulle ta meg over fjorden la til kai, var jeg opptatt med å studere de tre havfruene ved båthavnen. Skulpturen er laget av byens egen kunstner Reidar Finsrud, leste jeg på skiltet, før jeg løper rundt akvariebygningen for å ta turen til Filtvedt og Son.

les også Kjære julenissen, jeg ønsker meg ...: Disse nissene svarer på brev fra barn

FILTVEDT: Fyret, Villa Malla og stranden. Foto: Mona Langset / VG

Filtvet

Filtvet fyr utenfor Villa Malla er noe av det først man ser når vi nærmer oss dette tettstedet i Hurum kommune. Ennå var det litt tidlig for badende på den fine sandstranden, men i løpet av dagen skulle det vrimle av gjester som suger inn sydenstemningen her. For sanden er hvit og myk som i Karibia, og på terrassen vaier palmenebladene over parasollene.









PALMESUS: På Villa Malla kan du slappe av under palmene med mat eller is. Men dt er ingen spiseplikt.

Badeturen på Filtvet kan kombineres med en middelhavsinspirert lunchbuffet på Villa Malla. Selv om den fine sandstranden eies og driftes av restauranten, må du vanligvis ikke spise på Villa Malla for å bade der. Men i år er det litt andre regler på grunn av smittevernrestriksjonene, så inntil videre er stranden bare åpen for spisegjester.

«DAMPSKIPSBRYGGA»: Her legger båten fra Oslo til. Foto: Mona Langset / VG

Men Filtvet er mer enn Villa Malla. Du kan for eksempel ta turen opp i fredede Filtvet fyr fra 1840 og skue utover fjorden. Det blir også kunstutsilling, som det pleier, sommeren 2020. Men i år er den bare åpen onsdager til søndager fra 20. juni til 9. august.

Vanligvis er det også mulig å kjøpe kjøpe hjemmebakt muffins eller kanelsnurr på kafeen som Filtvet vel driver på «Dampskipsbrygga» der fergen legger til. Ennå er det litt usikkert om det vil la seg gjøre innenfor smittevernreglene i år, men Filtvedt vel satser på å få det til.

les også En sommernatt på fyret

SON: Det gror på bakkeplan og i hengende krukker. Foto: Mona Langset / VG

Son

Inspirert av trehusidyllen og rosene i Drøbak, la jeg også ut på tur i Sons gater. Den første fantastiske hagen lå like bortenfor havnen.

Det var blomster på bakken, i krukker og urner. Blomster som klatret og blomster som hang. Men tilsynelatende ingen hjemme akkurat nå. Jeg noterte navnet på postkassen og ringte Margunn Sjostad senere for å spørre om det er greit at vi viste bilder av hagen.







SON: Hvite hus og blomstrende hager. Beboerne er vant til at folk stopper og tar bilder.

– Ja det er bare hyggelig. Her stopper folk og tar bilder hver dag, og vi er bare glade for at folk liker blomstene våre, sa hun.

Litt lenger opp i gaten kom neste overdådige blomsterhage. Her fortalte huseieren at hun ikke har tid til å reise bort om sommeren. Men det trenger hun heller ikke, for få steder i verden kan måle seg med hagen i Son på denne tiden av året.







FRODIG: hage i Son

Det er flere fine hager i Son, og jeg spurte om det finnes en aktiv hageklubb eller noe annet som inspirerer beboerne her. Men det er ikke det. Folk er bare glade i blomster.

Folk er også glade i sjømat. På Son Brygge og fiskebutikk selges ferske reker og annet godt fra havet. Fiskebåtene leverer fangsten direkte til butikken på brygga hver dag.







FERSKVARE: Her komer fiskebåtene med varer til butikken og restaurantene.

På 1600 og 1700-tallet var Son et viktig handelssted, noe som fortsatt setter sitt preg på byen. Den hvitmalte Thornegården fra 1647 har sitt navn etter handelshuset Thorne. De blå reklameskiltene på fasaden ble satt opp i 1898, og viser hva de solgte den gangen, blant annet «skibsbrød fra eget bageri,» seilduk, tauverk og annet utstyr for sjøfolk.

THORNEGÅRDEN: Reklameskiltene er fra 1898 Foto: Mona Langset / VG

Midt i hjertet av sentrum ligger en annen institusjon som tar vare på historien: Kystkultursenteret. Det består av tre hus: Et fiskerhjem fra 1750, den opprinnelige smia fra Sons gamle båtbyggeri og sprøytehuset til Soon Brandvæsen.

Her er det vekslende utstillinger og aktiviteter med mål om å spre kunnskap om kystkulturen. Her holder også gullsmed Tomas Sættem til. Han lager helt personlige smykker i samarbeid med kundene.









KYSTKULTURSENTERET: Museum, smie og gullsmedverksted.

Son har et levende kunstnermiljø. Helt siden begynnelsen av 1900-tallet har byen vært kjent som en kunstnerby. Aktuell kunst og design kan du se på Galleri Soon i Meierigården fra 1750.

På kystkultursenteret er det egen museumskafé. Langs hele strandpromenaden er det også spisesteder. Noen bare med mat, noen med mat og musikk. Hagestua kaller seg «Konsertstedet i Son» og kjører konserter også sommeren 2020. Son Kro litt lenger opp i gaten gjenåpner etter koronastengning rundt 20. juni, og kommer også til å ha live musikk.

Kommer du deg ikke derfra igjen om kvelden, kan du kanskje få et rom på Son Spa. Det er et av de største spahotellene i Norge.









MAT OG SOL: Solsiden

PS: Vanligvis går det to sommerrutebåter med mange daglige avganger fra Rådhuskaia i Oslo til stedene vi besøkte litt lenger sør i Oslofjorden; B21 går innom alle stedene mellom Oslo og Son, mens ruten B22 snur i Drøbak. Da vi laget denne reportasjen i 2019 hoppet vi litt av og på begge båtene. Sommeren 2020 blir det bare en båt. Den har færre avganger og færre plasser enn i fjor. Sjekk Ruters Rutetabeller og linjekart for båt.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at polarskipet Maud lå i Vollen i hele fjor sommer etter at hun ble hentet hjem fra Grønland. Det er feil. Hun lå der bare i et døgn før hun ble tauet til Horten. Artikkelen ble oppdatert 20.07.2019 klokken 16.20.

Publisert: 19.07.19 kl. 16:38 Oppdatert: 30.05.20 kl. 22:44

Mer om Båt Oslo Strand Norgesferie

Fra andre aviser