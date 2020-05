SOMMERFYLKET: Vestfold byr på mange fine sommeropplevelser. Her fra Verdens Ende. Foto: Jan Ovind / VG

Fine sommeropplevelser i Vestfold

I Vestfold kan du oppleve rolig skjærgårdsliv, livlige byer og koselige småsteder – både langs kysten og i innlandet.

Oppdatert i dag 10:49

Før 1. januar 2020 var Vestfold et eget fylke. I dag er mesteparten av gamle Vestfold en del av det nye Vestfold og Telemark fylke.

For deg som planlegger å reise igjennom, eller kanskje tilbringe sommeren på hytta i området, har vi funnet noen tips til sommerlige dagsutflukter og arrangementer i Vestfold.

FESTIVALKLARE: Kunstneriske ledere for Fjord Classics, Camilla Kjøll og Lars Anders Tomter. Foto: Nikolaj Lund.

Konserter og festivaler

Vanligvis syder Vestfold av konserter og festivaler hele sommeren, men i år er mye avlyst på grunn av smittevernrestriksjonene. Det gjelder blant annet Fjordfesten i Sandefjord og Stavernfestivalen som hadde 60.000 besøkende i fjor, og Fjordfesten i Sandefjord. Noen festivaler blir likevel arrangert i mindre skala enn planlagt.

I Sandefjord blir den tradisjoelle Fjord Classics-festivalen arrangert med syv konserter over fire dager og maks 100 gjester på hver konsert. Og Midtåsen kulturfestival og Barnefestival starter med Måneskinnsonaten under fullmånen i parken på Midtåsen den 5. juli.

MINIFJORDEN: Festivalen for barn fra tre til tolv år arrangeres også i år. Dette er fra fjorårets forestilling Foto: Ida Igesund

MiniFjorden Barnefestival går som planlagt i Hjerntes Amfi med leker, musikk og aktiviteter fra 3. til 12. juli, men med færre gjester enn før.

– Selv om det åpnes for arrangementer med 200 mennesker fra 15. juni, vil vi bare selge 50 billetter til hver forestilling. Det skal være god plass i salen, og gjestene skal oppleve det som trygt å være her, sier fetsivalsjef

Lasse Vermeli

ÅSGÅRDSTRAND: Her malte Edvard Munch «Pikene på broen». Foto: Børre Haugstad, VG

Kunstnerbyen Åsgårdstrand

Åsgårdstrand var opprinnelig et ladested for tømmer, men har senere etablert seg som et sted for kunstnere. Byen er sjarmerende og koselig med hvit trehusbebyggelse, gallerier og kunsthåndverk, små butikker og hyggelige serveringssteder.

Den største severdighet er Edvard Munchs hus, som i dag er et museum. Her kan du se hvordan det var da kunstneren bodde der og bli enda litt mer kjent med Munch som kunstner og menneske.

FLOTT: De bølgende svabergene ved Verdens Ende skal ha blitt formet av isbreer for mer enn 10 000 år siden. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Verdens Ende, Tjøme og Hvasser

Færder kommune består av rundt 500 mindre øyer, holmer og skjær. Her er det koselig å legge turen for et besøk ved Verdens Ende og Hvasser. Verdens ende ligger helt sør på øya Tjøme der Tønsbergfjorden og Skagerrak møtes.

Legg også gjerne turen innom for eksempel Den blå brygge eller Solsiden på Hvasser for et hyggelig måltid ved havnen. Om du ønsker et opphold på et hotell utenom det vanlige, kan Engø Gård være et godt alternativ. Her finner du en stille og rolig atmosfære med et snev av tilbakelent britisk luksus, og et kjøkken med fokus på gourmetmat av lokale og fortrinnsvis økologiske råvarer. Både hotell og restaurant på Engø gård gjenåpner 2. juni 2020.

SERVERING: Gamle Eidsfos Kro serverer alt fra hjemmelagde kjøttkaker til pizza. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Gamle Eidsfoss

Mellom Eikern og Bergsvannet finner du den godt bevarte tidligere jernverksbygda Eidsfoss fra 1700-tallet. Her kan du vandre rundt mellom den koselige trehusbebyggelsen, besøke flotte Eidsfos Hovedgård, gå langs kulturstien og besøke flere gallerier i og rundt det lille sentrumet. Der ligger også en av Norges eldste landhandler som fortsatt er i drift. Gamle Eidsfos Kro er et koselig stopp for en is, kjøttkakemiddag eller pizza. Menyen er variert med hjemmelaget kromat.

Eidsfoss er et koselig sted å besøke hele sommeren igjennom, med arrangementer som blant annet sommerutstilling og vanligvis den tradisjonsrike Eidsfossfestivalen. I 2020 er festivalen avlyst, men den er tilbake i 2021.

Har du lyst på en tur i høyden ligger Vestfolds høyeste og nest høyeste fjelltopper like ved. Både Vestfjellet og Skibergfjellet nås på en og samme dag.

VANNVEIEN: Det er fint å padle i Vestfold, både på vann og langs kysten. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Padleled Vestfold

For den som er glad i å padle, kan en padletur langs Padleled Vestfold være noe å vurdere. Sommeren 2018 åpnet Norges første sammenhengende padleled her. Den er tilrettelagt med merking og skilting, samt enklere overnatting langs leden.

Padleleden strekker seg langs hele Vestfoldkysten fra Svelvik i nord til Larvik i sør. For den som vil padle kortere strekk byr store deler av Vestfoldkysten på rolig farvann mellom holmer og skjær, som kan være en fin aktivitet en sommerdag i Vestfold.

Publisert: 25.05.18 kl. 13:14 Oppdatert: 27.05.20 kl. 10:49

