Nyt et luksuriøst opphold i varmen på et av Gran Canarias luksushoteller. Her Lopesan Baobab Resort. Foto: VING

Her får du vårluksus på Gran Canaria

I stedet for å vente på at varmen kommer er det fullt mulig å jakte tjuegradene på egen hånd. For eksempel ved å ta en luksus-uke på favorittøya Gran Canaria.

Oppdatert nå nettopp

Gran Canaria er en av nordmenns favorittdestinasjoner. Ferieøya byr på vakre strender, shoppingmuligheter og turmuligheter i fjellene.

Den norske våren har ikke gitt oss mye sol og varme hittil i år, derfor har vi i VG reise samlet opp seks luksuriøse hoteller for deg som ønsker litt ekstra luksus denne våren.

STRANDFØLELSE: Lopesan Villa del Conde Resort and Thalasso har sandstrand ved et av hotellets bassenger. Foto: Martinsson Jenny / Hotels imagebank

Lopesan Villa del Conde Resort and Thalasso

Lopesan Villa del Conde ligger rett ved strandpromenaden i byen Meloneras. Meloneras er blitt en av Gran Canarias mest trendy feriebyer. Her finner du en lang strandpromenade, flere luksushoteller, gode restauranter og designerbutikker og et førsteklasses kasino – for å nevne noe.

Pris: Fra ca. 11.700 kroner per person i syv netter med Apollo (når minst to personer reiser sammen)

FROKOST MED UTSIKT: Nyt utsikten over stranden og havet fra de elegante rommene på Seaside Hotel Palm Beach. Foto: TUI

Seaside Hotel Palm Beach

Seaside Hotel Palm Beach ligger i Maspalomas, som er kjent for sine vakre sanddyner og flere kilometer lange strandpromenade. Dette designhotellet ligger midt mellom stranden og en palmepark, og i området finner du også en vannpark, krokodillepark, kaktuspark og villvesten park.

Pris: Fra ca. 3400 kroner per natt for dobbeltrom i april via hotellets egen hjemmeside

I HØYDEN: På Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort har du vakker utsikt over natur og sjø fra bassengkanten. Foto: Åke E:son Lindman / Las Palmas (Ving)

Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort

Sheraton er en golf resort, som ligger i Salobre, i fjellene over Costa Meloneras. Her kan du både gå og sykle i de fine naturomgivelsene. Hotellet tilbyr spa, treningsstudio og golfbane, samt flere barer og restauranter. Her kan du oppleve rolig luksus i fjellene.

Pris: Fra ca. 20.000 for dobbeltrom i en uke via hotellets egen hjemmeside

KLASSISK: Lopesan Baobab Resort er designet i en klassisk stil, med trendy løsninger som gir en følelse av å være i Bali. Foto: Ving

Lopesan Baobab Resort

Hotell Lopesan Baobab ligger i Costa Meloneras, sør på øya det også. Om du ikke har nok med hotellets fire restauranter og syv bassenger ligger stranden bare 700 meter unna, og nærmeste sentrum er en 300-meters tur unna.

Pris: Ca 25.000 for to personer med dobbeltrom i syv netter i april (inkludert fly!) med Ving

INTIMT: Grand Hotel Residencia er et mindre hotell, og gir en mer intim følelse i et unikt bygg omringet av en frodig hage. Foto: Seaside Hotels

Seaside Grand Hotel Residencia

Grand Hotel ligger i Maspalomas. Dette hotellet er av det litt mindre slaget, med 94 rom, innredet i en unik og luksuriøs stil. Slapp av i spaet eller ved bassenget, omringet av en idyllisk hage. I området er det blant annet muligheter for både dykking og fallskjermhopping.

Pris: Ca 50.000 kroner for to personer i april via Hotels.com

VOKSENTID: På stilfulle og trendy Bohemia Suites and Spa kan du nyte stillheten uten barn til stede. Foto: Bohemia Suites and Spa

Bohemia Suites and Spa

Litt lenger østover finner du hotellet Bohemia Suites og Spa i Playa del Inglés. Dette hotellet er kun for voksne. Her kan du nyte voksentid i spaet, på balkongen eller i det stilfulle hotellrommet. Stranden ligger kun en femminutters gåtur unna. Nyt en drink eller middag på terrassen i øverste etasje.

Pris: Fra ca. 17.500 for dobbeltrom syv netter i april via Bookings.com

Publisert: 04.04.18 kl. 15:44 Oppdatert: 17.02.20 kl. 14:54

