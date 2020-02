MADRID: Våren kommer tidlig til den spanske hovedstaden. Dette bildet fra Retiro-parken er tatt i februar for et par år siden. Foto: Mona Langset / VG

Varme vårbyer i Europa

Våren er allerede på god vei lenger sør i Europa. I mars måned er gjennomsnittstemperaturen på dagtid mellom 15 og 20 grader i flere populære byer.

Her kan du se hvor varmt det er, og hvor mange dager det vanligvis kommer nedbør i vårmånedene mars, april og mai. Men husk at en dag med nedbør i statistikken ikke trenger å bety at det regner mye.

De fleste av byene som er nevnt her er det mulig å reise til med direktefly fra Norge, men du kan også reise med tog, eventuelt i kombinasjon med ferge.

LISBOA: En trikketur i de smale gatene er nærmest obligatrisk Foto: Terje Bringedal / VG



Lisboa

Du tiner fort opp i solveggen på en fortauskafe i Lisboa i mars, med litt portvin i glasset, vaniljeterten Pasteis de Belem på kakefatet og den karakteristiske Fado-sangen i bakgrunnen.

Vil du se deg rundt, hopp på trikken. Obligatorisk stopp er Alfama, Lisboas eldste bydel hvor små hus klynger seg fast langs bratte gater. Besøk Castelo de Sao Jorge på toppen og se utover byen og Tejo-elven. Bydelen Belem er også verdt et stopp, besøk det fantastiske klosteret Mosteiro dos Jeronimos hvor Vasco da Gamas grav er.

Få også med deg Arrois, som nylig er kåret til verdens kuleste nabolag.

Når sola går ned, våkner bydelen Bairro Alto. Spis lokal mat på en skakk liten kneipe og nyt den livlige stemningen.

Det trendy og moderne finner du ved Expo-området. Her ligger også det populære saltvannsakvariet Oceanario de Lisboa.

Badetemperaturen er for de entusiastiske i mars, men du kan fint ta en forfriskende dukkert.

Gjennomsnittstemperatur:

Mars: Maks: 17,6, min: 9,9, dager med nedbør: 13

April: Maks: 19,1, min: 11,1, dager med nedbør: 12

Mai: Maks: 21,7, min: 13,0, dager med nedbør: 8

BARCELONA: Det er deilig på Barceloneta-stranden også før badesesongen. Chiara de Vlieger (21) og Stephanie Teitsmans (21) fra Nederland nøt solen en aprildag. Foto: Foto: ANDREA GJESTVANG / VG

Barcelona

Velger du deg en storby med strand, får du to ferier i ett. Reiser du til Barcelona bør du imidlertid unngå Kristihimmelfart og andre langhelger da mange har fri. Reis heller tidlig på våren, før det største turisttrykket setter inn.

En rusletur fra gamlebyen ligger Barceloneta-stranden med deilig hvit sand og en elegant strandpromenade. Her er det flust av fristende sjømatrestauranter, og fullt liv på kveldstid.

En vårlig rusletur i Parc de la Ciutadella anbefales, og ikke glem matmarkedet la Bouqueria rett ved La Rambla hvor du smaker deg fra bod til bod.

Fotballinteresserte vet å få med seg Camp Nou, kanskje en kamp eller et besøk på det populære fotballmuseet.

Den berømte tapasrestauranten Cal Pep, Placa de les Olles, 8 og brasseriet El Gran Café fra 1920 i 9 Carrer d'Avinyó anbefales.

Arkitekturen til Antoni Gaudi, med Sagrada Familia, la Pedrera og Park Grüell gir hele byen et særpreg.

Gjennomsnittstemperatur:

Mars: Maks: 16,1, min: 7,4, dager med nedbør: 6

April: Maks: 18,0, min: 9,4, dager med nedbør: 7

Mai: Maks: 21,1, min: 12,8 dager med nedbør: 7

NICE: Selv om vannet kanskje ikke er varmt nok til å bade i før man kommer litt nærmere sommeren, kan det være fint å ta en pause på steinstranden i Nice. Foto: Claude Paris / AP



Nice

Nice er en av de største byene langs den franske rivieraen. Det gjør at den har noe å by på for de fleste. Enten du vil shoppe, gå på museum, spise god, fransk mat med like god fransk vin, eller slappe av på stranden.

Byen har en gamleby med mange små gater og smug omringet av vakre bygninger. Her finner du blant annet blomster- og fruktmarkedet Cours Saleya og iskremsjappa Fennochio, som mange mener det er en synd ikke å besøke når man først er i byen.

For litt utsikt kan du gå opp til Colline du Chateau. Det ligger på en rundt 90 meter høy knaus som gir en fin utsikt over byen og Middelhavet.

Gjennomsnittstemperatur:

Mars: Maks: 14,9, Min: 7,6, dager med nedbør: 5

April: Maks: 16,5, Min: 9,7, dager med nedbør: 7

Mai: Maks: 20,1, Min: 13,5, dager med nedbør: 5

ROMA: Spansketrappen er et av de mest populære fotopunktene i byen. Dette er på toppen. Foto: Jan Ovind / VG



Roma

«Den evige stad» er proppfull med historie. Er det første gang du drar dit «må» du nesten få med seg noen av de klassiske landemerkene som Colosseum, Forum Romanum, Pantheon, Peterskirken, Det sixstinske kapell, eller Trevi-fontenen. Men skal du ha med deg dette er det best å reise tidlig om våren, før køene av turister blir for lange.

Spansketrappen står også på manges bucket-liste. Nå er det ikke lenger tillatt å sette seg ned her, men du kan fortsatt se den flotte marmortrappen og ta bilde av den.

Ingen tur til Roma er komplett uten å spise iskrem. Prøv Giolitti, som angivelig skal ha vært favoritten til den forrige paven, nær Pantheon.

Til slutt anbefaler vi bare å rusle rundt mer eller mindre på måfå. Plutselig befinner du deg utenfor den verste turistløypen, i det autentiske Roma, og du kan få følelsen av å være i en liten middelaldersk landsby.

Dersom du klarer å kikke opp uten å snuble i de ujevne brosteinene, er det mye spennende å oppdage.

Gjennomsnittstemperatur:

Mars: Maks: 15,2, Min: 5,8, dager med nedbør: 8

April: Maks: 17,7, Min: 7,5, dager med nedbør: 9

Mai: Maks 22,8, Min: 11,6, dager med nedbør: 6

VALETTA: Byen er rik på historiske monumenter og sol. Foto: BRIANGOTTS



Valetta

Varme vinder fra Afrika gir tidlig vår på Malta. En solfylt forsommerdag kan for eksempel nytes på en av de mange kafeene i hovedstaden Valetta. Kombiner gjerne turen med litt historisk påfyll.

Byen som ble grunnlagt i 1556 av stormester i Johanitterordenen, Jean de Vallette, står i dag på Unescos verdensarvliste og er full av historiske monumenter.

Blant dem er Ridderkirken, der den ene endeveggen er dekket av Carvaggios mesterverk «Johannes Døperens halshugning».

Her er trappetrinnene bare noen centimeter høye fordi det skulle være mulig å gå i full rustning.

Malta er ikke større enn at du kan få med deg mye mer enn hovedstaden i løpet av noen få dager, blant annet de blå grottene og et dykk i krystallklart Middelhav.

Gjennomsnittstemperatur:

Mars: Maks: 16,7 Min: 10,1, dager med nedbør: 9

April: Maks: 19.1, Min: 11.9, dager med nedbør: 6

Mai: Maks: 23,3, Min: 14,9, dager med nedbør: 3

ATHEN: I bydelen Kolonaki møtes ungdommene over en freddo (iskaffe). Foto: Mona Langset / VG

Flere vårlige temperaturer

Listen viser gjennomsnittlig maksimumstemperatur på dagtig, minimumstemperatur natt og antall dager med nedbør

Athen, Hellas:

Mars: Max: 15,7, min: 6,7, dager med nedbør: 10

April: Max: 20,2, min: 9,6, dager med nedbør: 8

Mai: Max: 26,0, min: 13,9, dager med nedbør: 6

Madrid, Spania:

Mars: Maks: 16,3, min: 6,2, dager med nedbør: 7

April: Maks: 18,2, min: 7,7, dager med nedbør: 10

Mai: Maks: 22,2, min: 11,3, dager med nedbør: 11

Malaga, Spania:

Mars: Maks: 19,6, min: 9,8 dager med nedbør: 6

April: Maks: 21,4, min: 11,1, dager med nedbør: 7

Mai: Maks: 24,3, min: 14,2, dager med nedbør: 5

Faro, Portugal:

Mars: Maks: 18,4, min: 8,9, dager med nedbør: 9

April: Maks: 19,8, min: 10,4, dager med nedbør: 10

Mai: Maks: 22,4, min: 12,5, dager med nedbør: 7

Funchal, Madeira, Portugal

Mars: Maks; 19,5, min: 13,0, dager med nedbør: 10,0

April: Maks: 19,6, min: 13,4, dager med nedbør: 8,0

Mai: Maks: 20,9, min: 14,6, dager med nedbør: 5,0

Napoli, Italia:

Mars: Maks: 15,7, min: 6,3, dager med nedbør: 9

April: Maks: 18,1, min: 8,4, dager med nedbør: 9

Mai: Maks: 23,0, min: 12,6, dager med nedbør: 6

Venezia, Italia:

Mars: Maks: 12,5, min: 4,1, dager med nedbør: 6

April: Maks: 16,1, min: 7,8, dager med nedbør: 8

Mai: Maks: 21,5, min: 12,7, dager med nedbør: 8

Antalya:

Mars: Maks: 17,7, min: 7,8, dager med nedbør: 9

April: Maks: 21,2, min: 11,1, dager med nedbør: 6

Mai: Maks: 25,4, min: 15,0, dager med nedbør: 5

Istanbul:

Mars: Maks: 11,2, min: 3,9, dager med nedbør: 13

April: Maks: 16,5, min: 7,7, dager med nedbør: 10

Mai: Maks: 21,4, min: 12,0, dager med nedbør: 9

Paris, Frankrike:

Mars: Maks: 11,8, min: 5,1, dager med nedbør: 10

April: Maks: 14,7, min: 6,8, dager med nedbør: 9

Mai: Maks: 19,0, min: 10,5, dager med nedbør: 10

Oslo:

Mars: Max: 3,5, min: -3,3, dager med nedbør: 13

April: Max: 9,1, min: 0.8, dager med nedbør: 12

Mai: Max: 15,8, min: 6,5, dager med nedbør: 13

Publisert: 04.03.12 kl. 16:38 Oppdatert: 06.02.20 kl. 09:25

